Koniec wojny na Ukrainie? Tak prognozuje AI

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przewidywania sztucznej inteligencji dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie?

Co wskazują dwa scenariusze przedstawione przez ChatGPT na temat przyszłości konfliktu?

Jakie są kluczowe czynniki ekonomiczne i społeczne wpływające na prognozy Claude?

Na czym polega różnica między scenariuszami zawodzenia wojny wskazanymi przez Claude i ChatGPT?

Ukraina od czterech lat żyje w ciężkich realiach wojny, w której rosyjska agresja spowodowała śmierć dziesiątków tysięcy ukraińskich cywilów, setek tysięcy żołnierzy i zniszczenia kraju szacowane już na co najmniej 588 mld dol. (dane rządu Ukrainy). Agencja Unian zapytała sztuczną inteligencję o prognozę dotyczącą zakończenia wojny.

Koniec wojny według ChatGPT – bez porozumienia pokojowego

ChatGPT, korzystając z modelu GPT-5, przedstawił dwa scenariusze zakończenia wojny i na ich podstawie przedstawił własną prognozę.

Scenariusz nr 1 – lata 2026-2027

ChatGPT jest zdania, że z wielu powodów w tym okresie może nastąpić zaprzestanie aktywnych działań wojennych. Wojna wejdzie w fazę „zamrożenia” w latach 2026-2027. Wtedy obie strony mogłyby pójść na ustępstwa i rozpocząć wycofywanie wojsk ze swoich terytoriów.