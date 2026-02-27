Reklama

Koniec wojny na Ukrainie? Tak prognozuje AI

Sztuczna inteligencja stara się odpowiedzieć na jedno z najtrudniejszych pytań: kiedy i jak zakończy się wojna na Ukrainie. Analizy ChatGPT i Claude wskazują najbardziej prawdopodobne scenariusze.

Publikacja: 27.02.2026 12:37

Wojna Rosji z Ukrainą trwa już cztery lata. Kiedy może się zakończyć?

Wojna Rosji z Ukrainą trwa od 1349 dni

Wojna Rosji z Ukrainą trwa już cztery lata. Kiedy może się zakończyć?

Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są przewidywania sztucznej inteligencji dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie?
  • Co wskazują dwa scenariusze przedstawione przez ChatGPT na temat przyszłości konfliktu?
  • Jakie są kluczowe czynniki ekonomiczne i społeczne wpływające na prognozy Claude?
  • Na czym polega różnica między scenariuszami zawodzenia wojny wskazanymi przez Claude i ChatGPT?

Ukraina od czterech lat żyje w ciężkich realiach wojny, w której rosyjska agresja spowodowała śmierć dziesiątków tysięcy ukraińskich cywilów, setek tysięcy żołnierzy i zniszczenia kraju szacowane już na co najmniej 588 mld dol. (dane rządu Ukrainy). Agencja Unian zapytała sztuczną inteligencję o prognozę dotyczącą zakończenia wojny.

Koniec wojny według ChatGPT – bez porozumienia pokojowego

ChatGPT, korzystając z modelu GPT-5, przedstawił dwa scenariusze zakończenia wojny i na ich podstawie przedstawił własną prognozę.

Scenariusz nr 1 – lata 2026-2027

ChatGPT jest zdania, że z wielu powodów w tym okresie może nastąpić zaprzestanie aktywnych działań wojennych. Wojna wejdzie w fazę „zamrożenia” w latach 2026-2027. Wtedy obie strony mogłyby pójść na ustępstwa i rozpocząć wycofywanie wojsk ze swoich terytoriów.

Scenariusz nr 2 – lata 2027-2028

Istnieje również drugi scenariusz: jeśli żadna ze stron nie osiągnie swoich celów i nie zostanie osiągnięte korzystne dla obu stron porozumienie, sporadyczne starcia będą kontynuowane do 2028 r., choć nie będą uznawane za aktywne działania wojenne. Mieszkańcy regionów przygranicznych odczują to najdotkliwiej, podczas gdy reszta Ukrainy odetchnie z ulgą.

ChatGPT jest najbardziej skłonny do drugiego scenariusza: powolnego zakończenia wojny do końca 2026 r., z okazjonalnymi starciami i brakiem podpisanego traktatu pokojowego, a następnie całkowite zakończenie działań wojennych i wycofanie wojsk. Początek okresu powojennego nastąpi dopiero w latach 2027-2029.

Koniec wojny według Claude – linia demarkacyjna, niepewny status

Sztuczna inteligencja Claude zauważa, że „Rosja czyni powolne postępy w niektórych obszarach, ale brakuje jej zasobów, aby się przebić dalej. Ukraina wytrzymuje natarcia, ale brakuje jej sił do poważnej kontrofensywy. Oznacza to, że obie strony znajdują się w impasie".

Claude zwróciła uwagę na ekonomiczny aspekt wojny. Według AI gospodarka Rosji znajduje się w krytycznej sytuacji: spadły dochody z ropy naftowej, budżet państwa jest deficytowy, co doprowadziło do stagnacji gospodarczej. Oznacza to, że Rosji coraz trudniej jest finansować wojnę na Ukrainie. Natomiast sama Ukraina jest zależna od pomocy międzynarodowej i doświadcza poważnego niedoboru siły roboczej i zasobów mobilizacyjnych z powodu wyjazdu za granicę milionów obywateli. Według AI nastroje społeczne na Ukrainie są coraz bardziej negatywne – ludzie są zmęczeni wojną.

Biorąc pod uwagę te czynniki, Claude obliczyła, że wojna na Ukrainie się zakończy w końcu 2026 r. lub na początku 2027 r. Do tego czasu obie strony będą wyczerpane, a zatem zawieszenie broni może zostać podpisane, choć de facto nie można go nazwać pełnoprawnym pokojem. Linia demarkacyjna zostanie ustalona mniej więcej na obecnych pozycjach, a status polityczny terytoriów zajętych przez Rosję pozostanie niepewny. Sztuczna inteligencja uważa, że wraz z mobilizacją można by znieść nawet stan wojenny, ale w zamian za to zwiększyłby się pobór do wojska, a granice nie zostałyby otwarte od razu.

Możliwe wyczerpanie Rosji

Claude dopuszcza też drugi, choć mniej prawdopodobny scenariusz: wyczerpanie Rosji do 2027-2028 r. Byłoby to spowodowane sytuacją gospodarczą – niskimi cenami ropy, sankcjami, brakiem możliwości finansowania wojny, deficytem budżetowym, inflacją i narastającymi niepokojami społecznymi. Wszystko to doprowadzi do tego, że rosyjski reżim stanie się skłonny do ustępstw i podpisania traktatu pokojowego.

Zdaniem Claude w tym wypadku Ukraina poświęci część swojego terytorium i otrzyma silne gwarancje bezpieczeństwa od partnerów międzynarodowych. Rosja przejmie kontrolę nad już zdobytymi terenami.

Agencja Unian podkreśla, że prezentowane prognozy „nie roszczą sobie prawa do bycia wiarygodnym źródłem informacji”, bo chociaż programy uczenia maszynowego potrafią przeprowadzać dogłębną analizę w oparciu o dostępne dane online, a ich prognozy mogą być trafne, nie zaleca się opierania decyzji dotyczących życia, zdrowia lub finansów na prognozach sztucznej inteligencji. 

