Start-upy od sztuczną inteligencji zalewa gotówka. Inne mają duży problem

To jednak wyjątki, a zdecydowanie mniejsza aktywność inwestorów jest faktem. Ci swoje zainteresowanie skoncentrowali głównie na spółkach rozwijających technologię AI, co jest efektem boomu na generatywną sztuczną inteligencję. Nic dziwnego, że w konsekwencji na rynku zaczęło pojawiać się coraz więcej biznesowych pomysłów tego typu. Stosunkowo duża łatwość pozyskania kapitału na projekty AI sprawiła, że – jak wynika z raportu The Recursive – w naszej części kontynentu naliczono już ponad 900 firm oferujących produkty i usługi oparte na sztucznej inteligencji. Potwierdza to badanie Startup Poland: właśnie AI jest najczęściej wskazywanym w nim przez polskie spółki technologiczne słowem kluczowym, najlepiej oddającym charakter ich głównego produktu lub usługi. Tak swój biznes opisuje aż 33 proc. rodzimych start-upów.

Polskie firmy AI na razie nie są jeszcze celem pokaźnych inwestycji, choć z pewnością ścieżkę wytyczył ElevenLabs, który zebrał w połowie 2023 r. aż 19 mln dol.

Poprawa za pół roku

Wbrew pozorom zapaść na polskim rynku finansowania VC, „wzmocniona” końcem projektów realizowanych z funduszy programu operacyjnego „Inteligentny rozwój” i brakiem nowego strumienia pieniędzy z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), nie dobiła rodzimych start-upów. Badania pokazują, że ich sytuacja przychodowa jest lepsza niż przed rokiem. 51 proc. młodych, innowacyjnych firm generuje zdecydowanie większe przychody niż w 2022 r., a 26 proc. osiąga „nieco lepsze” wyniki. Widać natomiast brak zaangażowania zagranicznego kapitału. Spółki wskazują, że pieniądze pozyskują od krajowych funduszy VC (25 proc.) i aniołów biznesu (24 proc.).

IV kwartał 2023 r. z pewnością nie przyniósł odwrócenia negatywnego trendu. Inwestycje VC w polskie start-upy w ostatnich miesiącach nie powalają. Według statystyk Vestbee wśród największych transakcji wymienić można te z udziałem Aether Biomedical (do firmy zajmującej się tworzeniem bionicznych protez trafiło 5,3 mln dol.) oraz Envirly (w spółkę, która stworzyła platformę do zarządzania śladem węglowym organizacji, zainwestowano ok. 1,4 mln euro), a także warszawskiego Rainbow Weather (1,8 mln euro) i LiveKid (3,1 mln euro).

„Strumień pieniędzy od inwestorów jest znacznie węższy niż w latach ubiegłych, a bez zastrzyku kapitału polskie start-upy nie mają szans się rozwijać i skalować swojego biznesu” – przestrzega Startup Poland w swoim raporcie.