W piątek premiera AI Pin, rewolucyjnego smartfona bez ekranu. Wyciekła cena

Współpraca z GPT-4

Humane opracował własny system operacyjny dla tego urządzenia – Cosmos. To zupełnie inne rozwiązanie niż znamy ze smartfonów, bo zamiast zbioru aplikacji otrzymujemy mniej zidentyfikowane rozwiązanie, gdzie funkcjonalności AI Pin „wybudzane” są głosem lub z pomocą wirtualnego asystenta. Sztuczna inteligencja w gadżecie będzie zasilana technologią GPT-4. To oznacza, że bot będzie w stanie pisać za nas maile i czytać nam SMS-y, a ponadto tłumaczyć dowolne języki w czasie rzeczywistym, opisywać obrazy, które widzi okiem kamery (np. rozpoznawać produkty w sklepie, by poinformować o ich wartości odżywczej). The Verge podaje, że urządzenie zapewni też streaming muzyki w ramach serwisu Tidal (bot ma być w stanie sam wybrać muzykę pasującą do aktualnej sytuacji).

Choć AI Pin ma być samodzielnym sprzętem to jego konfiguracji będzie trzeba dokonać w systemie o nazwie Humane.center. Dziś jeszcze nie wiadomo, czy to internetowa witryna dostępna z poziomu komputera, czy może aplikacja na smartfona. Jasne jest natomiast, że do zdjęć, czy filmów zapisanych w chmurze przez AI Pin potrzebne będzie urządzenie z ekranem.

Więcej szczegółów pojawi się z pewnością po piątkowej premierze (być może również dowiemy się, kiedy gadżet o firmy Humane trafi do sprzedaży).