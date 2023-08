Start największej rakiety kosmicznej w historii zagrożony

I nie było. Miliarder i założyciel firmy przyznał, że może minąć kilka prób, zanim Starship odniesie sukces w locie testowym. Obecnie używane z powodzeniem mniejsze rakiety Falcon 9 też w trakcie pierwszych prób wybuchały.

Dochodzenie, nadzorowane również przez NASA i National Transportation Safety Board, może zostać zamknięte dopiero wtedy, gdy FAA zatwierdzi końcowy raport SpaceX, w tym wymagane działania naprawcze.

Jak wygląda Starship

Ważący 5 tys. ton Starship (przy udźwigu 100 ton) ma odegrać kluczową rolę w spodziewanym w 2025 roku powrocie ludzi na Księżyc i lotach na Marsa. Jego trzonem jest Super Heavy, najpotężniejsza rakieta, jaką kiedykolwiek zbudowano, napędzana 33 silnikami napędzanymi ciekłym tlenem i metanem. Starship mierzy 120 m, z czego 70 m to pierwszy stopień, czyli booster Super Heavy, reszta zaś przypada na właściwy statek kosmiczny (zbudowane są ze stali nierdzewnej). Dla porównania, rakieta Saturn V, która brała udział w księżycowym projekcie Apollo, miała 110 m wysokości. Ciąg nowego giganta przekracza przy tym ponaddwukrotnie ciąg rakiety Saturn V.

Elon Musk zapowiada Starship jako kluczowy dla międzyplanetarnych celów eksploracji SpaceX, a także jego bardziej krótkoterminowego biznesu, z komercyjnymi satelitami, teleskopami naukowymi i turystyką kosmiczną, które mają korzystać z systemu rakietowego wielokrotnego użytku w lotach w kosmos.

Czytaj więcej Technologie Pierwsza kobieta i Afroamerykanin w księżycowej misji. Załoga Artemis II wybrana Misja Artemis II pod wieloma względami zapowiada się historycznie. NASA wraca z programem lotów na srebrny glob po dekadach przerwy. Najpierw astronauci okrążą Księżyc.

SpaceX ma poważny też problem z organizacjami ekologicznymi. Pięć z nich pozwało FAA za zgodę na pierwszy lot Starshipa i wspieranie biznesu miliardera. Wezwały do „rzetelnego” zbadania oddziaływania rakiety na środowisko i zredukowania liczby planowanych startów. Pozew grozi opóźnieniem startów rakiety nawet o dwa lata, bo Agencja musiałaby przeprowadzić bardzo rygorystyczne badania środowiskowe. To zaś mogłoby odsunąć w czasie misję NASA związaną z lądowaniem człowieka na Księżycu, zaplanowaną w 2025 roku (misja Artemis 3). – Mają do wykonania znaczną liczbę startów, a to oczywiście budzi moje obawy co do daty wyznaczonej na grudzień 2025 roku – powiedział Jim Free, zastępca administratora ds. rozwoju systemów eksploracyjnych w NASA.