NATO stawia na technologię kwantową. Superkomputery szybko nabierają mocy

Z kolei Bank Anglii ostrzega, jak obliczenia kwantowe mogą wpłynąć na waluty cyfrowe, ponieważ umożliwią bardziej złożone transakcje płatnicze. – Sieci kwantowe umożliwiłyby zasadniczą zmianę znaczenia płatności, umożliwiając kontrahentom przekazywanie systemowi płatności wyrafinowanych, warunkowych strategii – pisze Ed Hill, starszy specjalista ds. danych badawczych i autor wpisu na blogu BoE.

Na przykładzie nieruchomości pokazuje, jak może to wyglądać. Zamiast po prostu powiedzieć „kup”, strona może powiedzieć: „kup, jeśli…” zostaną spełnione określone warunki dotyczące innych jednoczesnych płatności lub wydarzeń – jak łańcuchy, w których kupuje się i sprzedaje domy, ale są one znacznie bardziej złożone. Komputer kwantowy umożliwiłby wówczas rozwiązanie problemu, jaką kombinację instrukcji należy kontynuować.

Chińczycy chcą się uwolnić od helu

Zespół naukowców pod przewodnictwem Chin twierdzi, że zidentyfikował nowatorski materiał, który może zrewolucjonizować obliczenia kwantowe. Odkrycie ma kluczowe znaczenie dla Chin, kraju silnie uzależnionego od importu helu, obecnie głównie używanego do chłodzenia w tych urządzeniach. Dlatego międzynarodowy zespół, kierowany przez naukowców z laboratorium Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie odkrył kwantowy materiał magnetyczny na bazie kobaltu, zwany „superstałym”. Materiał ten wykazuje właściwości stałe i płynne, co stanowi obiecującą alternatywę dla chłodziwa. Jak zaobserwowali naukowcy, materiał „superstały” schładzał się do temperatury poniżej 1 Kelvina, co umożliwiło osiągnięcie ultraniskich temperatur.

Profesor Sun Peijie z Pekińskiego Narodowego Laboratorium Fizyki Materii Skondensowanej podkreślił wyłaniającą się granicę wykorzystania stanu stałego do osiągnięcia ultraniskich temperatur. Niedobór helu, zwłaszcza helu-3, znacząco ogranicza ambicje Chin w zakresie technologii kwantowej. Biorąc pod uwagę, że w 2022 r. 94 proc. helu do Chin było importowane, zależność kraju od Rosji i Stanów Zjednoczonych w tym zakresie jest problemem. Chociaż badacze potwierdzają wczesny etap swojego przełomu, twierdzą, że oferuje on teoretyczną drogę do ekstremalnie niskich temperatur bez polegania na helu.