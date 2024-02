Powstał chip dla AI działający z prędkością światła. Komputera nie da się zhakować

Celem naukowców było opracowanie platformy do wykonywania tak zwanego mnożenia macierzy wektorowych, podstawowej operacji matematycznej w rozwoju i funkcjonowaniu sieci neuronowych, czyli architektury komputerowej, która napędza dzisiejsze narzędzia sztucznej inteligencji.

Zamiast używać płytki krzemowej o jednakowej wysokości, wyjaśnia Engheta, powstaje cieńsza krzemowa, ale tylko w określonych obszarach. Te różnice w wysokości – bez dodatku jakichkolwiek innych materiałów – umożliwiają kontrolowanie propagacji światła przez chip, ponieważ różnice w wysokości mogą być rozłożone w celu spowodowania rozpraszania światła według określonych wzorów, umożliwiając chipowi wykonywanie obliczeń matematycznych z prędkością światła.

Sztuczna inteligencja nakręca przemysł chipowy

Aflatouni twierdzi, że bez względu na ograniczenia nałożone przez komercyjną odlewnię, która wyprodukowała chipy, projekt ten jest już gotowy do zastosowań komercyjnych i potencjalnie można go zaadaptować do stosowania w procesorach graficznych, na które popyt gwałtownie wzrósł wraz z powszechnym zainteresowanie rozwojem nowych systemów sztucznej inteligencji.

Oprócz większej szybkości i mniejszego zużycia energii, chip Enghety i Aflatouniego ma zalety związane z prywatnością: ponieważ wiele obliczeń może odbywać się jednocześnie, nie będzie potrzeby przechowywania wrażliwych informacji w pamięci roboczej komputera, co sprawi, że przyszły komputer napędzany taką technologią będzie praktycznie niemożliwy do zhakowania. - Nikt nie może włamać się do nieistniejącej pamięci, aby uzyskać dostęp do informacji – mówi Aflatouni.