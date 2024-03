Niemiec samowolnie zaszczepił się na Covid-19 aż 217 razy. Zbadali go naukowcy

Ponad 50 proc. energii potrzebnej polskiej elektroenergetyce już za sześć lat ma pochodzić z OZE. Z kolei wydobycie węgla potrzebnego krajowym elektrowniom ma wynieść ok. 30 mln t., a kopalnie będzie można wcześniej zamknąć – To najważniejsze założenia Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 r. (tzw. mała strategia energetyczna), który trafił do Komisji Europejskiej.