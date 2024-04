Dwunożne roboty podbijają świat. Phoenix i S1 mają niezwykłe możliwości

Firma Sanktuarium pokazała właśnie nowe możliwości swojego robota Phoenix siódmej generacji. Sanktuarium uważa, że Phoenix jest w stanie nauczyć się nowych zadań w mniej niż 24 godziny. Kanadyjski robot uczy się szybciej, jest tańszy i lepiej odwzorowuje ruchy człowieka. Firma rusza z produkcją w swoich zakładach Magna.

Nowy robot ma znaczące ulepszenia sprzętowe, które znacznie poprawiają elastyczność nadgarstków, rąk i łokci. Poza tym jest wyposażony w zminiaturyzowaną hydraulikę, która zmniejsza wagę, zużycie energii przez każdego robota Phoenix i złożoność. Dodatkowo, Generacja 7 Phoenix ma znacznie lepszą ostrość widzenia i delikatniejszy dotyk.

Choć w przypadku humanoidów najczęściej zwraca się uwagę na mechatronikę, w szczególności sposób poruszania się. Kanadyjczycy skupili się na inteligencji robotycznej. Podczas gdy „ogólna inteligencja”. To o tyle istotne, że wciąż producenci są 5-10 lat od stworzenia robotów, które są w stanie uczyć się nowych zadań w sposób podobny do ich ludzkich współpracowników.

Nie oznacza to jednak, że dzisiejsze systemy nie mogą szybko się uczyć. - Dzięki siódmemu pokoleniu mamy system, który uważamy za najbliżej zbliżony do człowieka - mówi współzałożyciel i dyrektor generalny Geordie Rose. Widzimy to jako krytyczny krok na drodze do sztucznej inteligencji ogólnej i jesteśmy podekscytowani, że możemy temu przewodzić.