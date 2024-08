Zespół ocenia swoje rozwiązanie jako proste i skuteczne. Zakrywając otwory mechanizmem uruchamiającym się dopiero w momencie przekroczenia przez samolot prędkości dźwięku, można skutecznie zarządzać przepływem powietrza wokół skrzydła.

W otworach ma się znajdować regulator intensywności strumienia powietrza, ograniczający wibracje skrzydeł. Pomimo niewielkiej utraty siły nośnej, ogólne zmniejszenie oporu skutkuje wyższym stosunkiem siły nośnej do oporu.

Czy pasażerskie samoloty naddźwiękowe powrócą?

Również inne zespoły badawcze na całym świecie szukają rozwiązań problemów stojących przed lotami naddźwiękowymi. Proponuje się dodanie rowków lub wypustek do powierzchni skrzydeł, zastosowanie urządzeń mechanicznych do tłumienia fal uderzeniowych czy nałożenie specjalnych powłok w celu kontrolowania przepływu powietrza.

W tym roku NASA we współpracy z Lockheed Martin ma przeprowadzić pierwszy lot testowy eksperymentalnego naddźwiękowego odrzutowca X-59. Samolot ma wydłużony nos i kokpit bez przedniej szyby. Zaprojektowano go tak, aby znacznie zmniejszyć grom dźwiękowy.



Niewiele krajów jest obecnie w stanie wyprodukować odrzutowce naddźwiękowe, ponieważ wymagają one ogromnych nakładów i wyjątkowej konstrukcji, odpornej choćby na ogromne temperatury, które powstają na skutek tarcia. Z kolei grom dźwiękowy doprowadził też do ograniczeń w podróżowaniu z prędkością naddźwiękową nad obszarami zaludnionymi, a to, obok słabej ekonomicznej opłacalności i wypadku pod Paryżem, przyczyniło się do wycofania z użytku Concorde'a w 2003 roku. Od tego czasu trwają prace nad powrotem na rynek tak szybkich maszyn, które ponad dwukrotnie skróciłyby loty na długich dystansach.