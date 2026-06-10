Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zdolności prezentuje najnowszy model AI od Anthropic i dlaczego wywołuje on niepokój w branży.

Na czym polega zagrożenie związane z rekurencyjnym samodoskonaleniem AI.

Dlaczego liderzy rynku AI, tuż przed swoimi giełdowymi debiutami, apelują o powołanie globalnego organu nadzoru.

Na rynku zadebiutował właśnie Fable 5, pierwszy publicznie dostępny system potężnej klasy Mythos. Nowa wersja Claude'a otwiera drzwi do świata, w którym maszyny mogą zacząć ulepszać się same, poza kontrolą człowieka. To kamień milowy, który w środowisku badaczy wywołuje tyleż zachwytu, co głębokiego niepokoju. Platforma Stripe wykorzystała go do migracji 50 mln linii kodu – zadanie, które zespołowi inżynierów zajęłoby ponad dwa miesiące, algorytm wykonał w jeden dzień. Model ten wykazuje niespotykane dotąd zdolności adaptacyjne, bez trudu bijąc rekordy w benchmarkach finansowych czy samodzielnie przechodząc grę Pokémon FireRed wyłącznie przy użyciu interfejsu wizualnego.

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AI wymyśli nową broń?

Możliwości technologii od firmy Anthropic robią wrażenie, ale eksperci wysyłają jednocześnie sygnał ostrzegawczy. Klasa Mythos nie bez powodu była dotychczas trzymana pod kluczem, a dostęp do jej pełnej wersji (Claude Mythos 5) wciąż posiadają wyłącznie nieliczne organizacje rządowe w ramach programu Anthropic Project Glasswing.

Czym w istocie jest zagrożenie klasy Mythos i dlaczego budzi tak ogromny paraliż u samych jej twórców?

Chodzi o zaawansowane zdolności w obszarach takich jak biochemia, synteza materiałów niebezpiecznych oraz inżynieria wsteczna oprogramowania. W rękach nieodpowiednich aktorów państwowych lub grup terrorystycznych, autonomiczny system tej klasy mógłby w kilka godzin zaprojektować nową broń biologiczną lub zidentyfikować krytyczne podatności w systemach teleinformatycznych elektrowni jądrowych, generując gotowe cyberbronie. Największym widmem pozostaje jednak tzw. rekurencyjne samodoskonalenie (recursive self-improvement), a więc moment, w którym model klasy Mythos staje się na tyle autonomiczny, że zaczyna samodzielnie pisać kod i trenować swojego następcę. W takim scenariuszu ewolucja AI mogłaby przyspieszyć w postępie geometrycznym, sprawiając, że ludzkość w kilka dni straciłaby jakikolwiek wpływ na kierunek rozwoju maszyn.

Nic dziwnego, że pojawiają się wyraźne apele o ograniczenia AI.

Ostrzeżenia przed IPO

Sam Altman oraz główny naukowiec OpenAI Jakub Pachocki opublikowali manifest ogłaszający wejście ich firmy w „trzecią fazę” rozwoju. Po etapach badań i komercjalizacji produktów, priorytetem staje się powszechne, bezpieczne udostępnianie AI oraz poddanie jej rygorystycznemu nadzorowi. Liderzy OpenAI, wspólnie z konkurującym z nimi Anthropic, wprost apelują o powołanie międzynarodowego organu zarządczego na wzór Agencji Energii Atomowej. Instytucja ta miałaby prawo do odgórnego, natychmiastowego spowolnienia lub zamrożenia badań nad technologiami „frontier” w laboratoriach na całym świecie.

Moment tego apelu jest zastanawiający, bo obie firmy znajdują się obecnie w kluczowych punktach swojej historii biznesowej. OpenAI złożyło właśnie poufny wniosek o pierwszą ofertę publiczną (IPO) w amerykańskiej SEC, a jego wycena przekracza astronomiczne 850 mld dol. Anthropic z kolei złożył swój prospekt emisyjny S-1 na początku czerwca. Czy zatem to tylko zagrywka przed IPO?

W praktyce ruchy związane z ograniczaniem najbardziej zaawansowanych modeli są pozorne. Wdrażane obecnie przez Anthropic w modelu Claude Fable 5 bezpieczniki – polegające na automatycznym przekierowywaniu wrażliwych zapytań do starszego modelu Opus – nie są idealne. Brytyjski Instytut Bezpieczeństwa AI poczynił już pewne postępy w łamaniu tych barier podczas testów.

A to nie jedyny problem. Grzegorz Gawin, data protection officer w internetowym biurze podróży eSky.pl, zwrócił uwagę, że w kontekście Claude Fable 5, z perspektywy zgodności z przepisami o ochronie danych, kluczowy jest jeden szczegół, który łatwo przeoczyć. Otóż model wymaga zatrzymania treści konwersacji przez okres do 30 dni jako warunek działania wbudowanych zabezpieczeń.

– Każda organizacja przetwarzająca dane osobowe lub informacje wrażliwe powinna traktować ten fakt jako punkt wyjścia do oceny wdrożenia, a nie jako drobny przypis w dokumentacji. W eSky Group każde narzędzie AI przechodzi przez pełną ewaluację zgodności z RODO zanim znajdzie się w środowisku produkcyjnym. Przy modelach tej klasy podejście ad hoc po prostu nie wchodzi w grę – komentuje. – Ogólna trajektoria jest obiecująca. Anthropic stara się znaleźć punkt równowagi między możliwościami a odpowiedzialnością i widać, że to rzeczywisty priorytet, a nie tylko PR. Diabeł jednak tkwi w szczegółach umownych i w tym, co faktycznie dzieje się z danymi po drugiej stronie połączenia – zaznacza.