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Polak z OpenAI nie pozostawia złudzeń i alarmuje. „Nikt nie jest na to gotowy”

Zaraz po premierze przełomowego modelu GPT-6 Astra, Jakub Pachocki, główny naukowiec OpenAI, ostrzegł, że laboratoria tracą kontrolę nad „procesami myślowymi” sztucznej inteligencji i wskazał na ryzyko manipulowania ludźmi na masową skalę.

Publikacja: 11.09.2026 13:13

Szef OpenAI, Sam Altman

Szef OpenAI, Sam Altman

Foto: PAP

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Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego czołowy naukowiec OpenAI apeluje o spowolnienie badań tuż po premierze przełomowego modelu firmy?
  • Na czym polega zjawisko „ukrytego łańcucha myśli”, które pozwala AI manipulować własnym rozumowaniem?
  • Jakie zagrożenie dla infrastruktury krytycznej stwarzają autonomiczne systemy o „nadludzkich” zdolnościach?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

W branży technologicznej, w której dominował dogmat bezwzględnego wyścigu po miano lidera generatywnej rewolucji, rzadko padają słowa tak jednoznaczne, a fakt, że wypowiada je główny badacz OpenAI, i to trzy dni po tym, jak firma zaprezentowała światu swój najpotężniejszy dotychczasowy model (GPT-6 Astra), jest tym bardziej zaskakujący.

Ukryty łańcuch myśli i manipulacje rozumowaniem

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