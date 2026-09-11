W branży technologicznej, w której dominował dogmat bezwzględnego wyścigu po miano lidera generatywnej rewolucji, rzadko padają słowa tak jednoznaczne, a fakt, że wypowiada je główny badacz OpenAI, i to trzy dni po tym, jak firma zaprezentowała światu swój najpotężniejszy dotychczasowy model (GPT-6 Astra), jest tym bardziej zaskakujący.

Ukryty łańcuch myśli i manipulacje rozumowaniem