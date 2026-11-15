Jensen Huang rozmawiał już z zaufanymi współpracownikami o możliwości ponownego objęcia tej funkcji – poinformował w niedzielę „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

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Jensen Huang szykuje się do powrotu?

Jeden z sojuszników Huanga powiedział „FT”, że tworzy sztab organizujący kampanię powrotu Huanga złożony z menedżerów firm technologicznych z Doliny Krzemowej, którzy mieliby lobbować na rzecz powrotu byłego szefa Nvidii. Grupa zamierza również zabiegać o poparcie Białego Domu.

– Wszyscy, którzy liczą się w branży technologicznej, poza czołowymi laboratoriami AI, uwielbiają Jensena – powiedział rozmówca gazety, dodając, że Huang popiera te działania.

Doniesienia pojawiły się kilka dni po tym, jak dziennik poinformował, że rada dyrektorów Nvidii zwróciła się do René Haasa, dyrektora generalnego brytyjskiego producenta układów scalonych Arm Holdings, w ramach poszukiwań potencjalnego następcy Jensena Huanga.

Huang ustąpił ze stanowiska w czwartek po ujawnieniu pozamałżeńskich romansów, w tym relacji z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Sprawa ta wywołała pytania dotyczące eksportu do Chin zaawansowanych układów scalonych Nvidii przeznaczonych do zastosowań w sztucznej inteligencji.

Skandal pogrążył producenta chipów w kryzysie i wstrząsnął branżą AI, której rozwój Huang pomagał finansować.

Nvidia szuka następcy. W tle skandal szpiegowski

Tymczasową prezeską Nvidii została dyrektor finansowa firmy Colette Kress. Ma zorganizować wybór nowego szefa i przeprowadzić wartą ponad 4 bln dol. firmę przez trudny okres. – Rada dyrektorów ma pełne zaufanie do Colette i zespołu zarządzającego. Oczekujemy, że działalność firmy, realizacja zobowiązań wobec klientów oraz harmonogram rozwoju produktów będą kontynuowane bez zakłóceń – oświadczył przewodniczący rady dyrektorów Harvey Jones.

Według medialnych doniesień jednym z potencjalnych kandydatów na prezesa Nvidii mógłby być były dyrektor generalny Apple, Tim Cook, który ma doświadczenie w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw. Nie wiadomo jednak, czy byłby on faktycznie skłonny odejść z koncernu, w którym obecnie pełni funkcję przewodniczącego rady dyrektorów. Zarówno Huanga, jak i Cooka łączą bliskie relacje z prezydentem Donaldem Trumpem.