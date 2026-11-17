Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega plan stworzenia europejskiego lidera, łączącego produkcję satelitów i systemy rakietowe?

Dlaczego ta strategiczna transakcja ma kluczowe znaczenie dla autonomii Europy w sektorze kosmicznym?

Jakie unikalne możliwości obrazowania Ziemi oferuje najnowsza generacja satelitów radarowych?

Propozycja Iceye zakłada wykup wszystkich zwykłych akcji Avio po cenie 41 euro za walor. Przejęcie ma zostać sfinansowane w całości gotówką za pośrednictwem włoskiej spółki Iris 2, należącej w pełni do Iceye. Transakcja, wyceniana na 2 mld euro, połączona jest z planem inwestycji kolejnego miliarda na włoskim rynku.

Reklama Reklama

Iceye sięga po rakiety

Zaproponowana przez polsko-fińską firmę cena oznacza premię w wysokości przeszło 20 proc. względem kursu zamknięcia z 16 listopada oraz pułap o prawie 35 proc. powyżej średniej notowań z ostatniego kwartału. Po domknięciu transakcji kupujący zamierza wycofać włoską firmę z giełdy. Zarząd Avio rozpoczął już analizę dokumentów, zastrzegając jednocześnie, że finalizacja wezwania będzie wymagała uzyskania zgód organów regulacyjnych. Rafał Modrzewski, założyciel jednorożca, już ogłosił na platformie X: „Satelity już budujemy. Dziś sięgamy po brakujący element: europejską rakietę. ICEYE złożył ofertę na zakup 100 proc. akcji Avio, producenta rakiet Vega. Razem z Avio chcemy stworzyć europejskiego championa: satelity + rakiety. Działamy!”.

Prezes Iceye tłumaczy ten ruch rosnącym zapotrzebowaniem na europejską autonomię w sektorze kosmicznym i obronnym. Połączenie kompetencji obu podmiotów ma zapewnić państwom Starego Kontynentu suwerenny łańcuch dostaw – od projektowania satelitów, przez ich wynoszenie, aż po operacje orbitalne i analizę danych. Integracja ma przynieść obopólne korzyści operacyjne: spółka Modrzewskiego zyska stabilny dostęp do usług wynoszenia ładunków, natomiast Avio zapewni sobie przewidywalny portfel zamówień, co pozwoli zwiększyć częstotliwość startów rakiet Vega. W ciągu pięciu lat od przejęcia Iceye zamierza zainwestować we Włoszech 1 mld euro w rozbudowę mocy produkcyjnych, zaplecze testowe, badania i rozwój oraz współpracę z lokalnymi poddostawcami. A to ma wygenerować nawet 400 nowych miejsc pracy (marka Avio oraz jej dotychczasowe zobowiązania wobec partnerów zostaną utrzymane).

Rozwój polsko-fińskiej firmy jest imponujący. Modrzewski – polski inżynier i przedsiębiorca – doprowadził kosmiczny start-up do wyceny przekraczającej 10 mld euro. Roczne przychody spółki sięgają 200 mln dol. Iceye, z centralą w Finlandii, dysponuje największą na świecie konstelacją satelitów wyposażonych w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Już w ubiegłym roku jej flota liczyła 44 jednostki na orbicie, co daje jej przewagę liczebną nad takimi potentatami lotniczo-kosmicznymi jak choćby Airbus i Boeing.

Nowa generacja satelitów

Technologia radarowa pozwala obserwować powierzchnię Ziemi w nocy i przez gęste chmury, gdzie zawodzą klasyczne systemy optyczne. Zdolności te odegrały kluczową rolę w odparciu pierwszego rosyjskiego uderzenia na Ukrainę. Z rozwiązań spółki korzystają także polskie instytucje – na mocy umowy z Centrum Badań Kosmicznych PAN dane trafiają poprzez działający pod egidą Europejskiej Agencji Kosmicznej ośrodek Civil Security Hub Poland do krajowych służb, wspierając monitorowanie powodzi, pożarów lasów oraz zatorów lodowych na rzekach.

Ofensywa kapitałowa zbiega się w czasie z premierą najnowszego rozwiązania technologicznego spółki – komercyjnego systemu satelitarnego piątej generacji (Gen5). Nowe jednostki wyposażono w radar SAR oferujący najwyższą dostępną na rynku rozdzielczość obrazowania. Klienci rządowi, operujący w paśmie o szerokości 1800 MHz zgodnie z limitami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), uzyskują zobrazowania o dokładności sięgającej nawet 11 cm. Pozwala to analitykom wykrywać i identyfikować znacznie mniejsze obiekty niż dotychczas, niezależnie od pory doby i pogody, co przekłada się na pełniejszy obraz sytuacji podczas kluczowych misji. Z kolei odbiorcy komercyjni mogą korzystać z pasma 1200 MHz, osiągając rozdzielczość do 16 cm. Konstrukcja Gen5 ustanawia również nowe standardy elastyczności na orbicie. Minimalny odstęp między kolejnymi skanowanymi obszarami (Image Window Separation) zmniejszono o ponad 30 proc., a czas obrazowania podczas jednego okrążenia Ziemi wydłużono dwukrotnie względem wcześniejszych generacji. W efekcie pojedynczy przelot pozwala zebrać znacznie więcej materiału badawczego.

Ulepszone zdolności manewrowe oraz precyzyjna kontrola orbity umożliwiają ponadto codzienne przeloty nad tym samym punktem pod identycznym kątem, co ułatwia wychwytywanie nawet drobnych zmian w terenie. Ważnym elementem Gen5 jest pokładowy procesor sztucznej inteligencji. Umożliwi on wstępną analizę danych oraz wskazywanie celów do dalszego rozpoznania bezpośrednio na orbicie, bez czekania na przesłanie plików na Ziemię. Nowe funkcje AI będą wdrażane zdalnie w formie aktualizacji oprogramowania, obejmując również satelity już pracujące w kosmosie.