12 czerwca Departament Handlu, za pośrednictwem prywatnego pisma, nałożył na spółkę ograniczenia eksportowe. Wymagały one uzyskania zgody władz USA przed udostępnieniem jakiejkolwiek osobie niebędącej obywatelem Stanów Zjednoczonych – niezależnie od miejsca pobytu – potężnego modelu AI Mythos 5 oraz Fable 5, podobnego modelu przeznaczonego do szerszego udostępnienia.

Reklama Reklama

W odpowiedzi Anthropic wyłączył oba modele i rozpoczął rozmowy z amerykańskimi urzędnikami, aby rozwiać ich obawy.

USA znoszą ograniczenia dla Anthropic

Firma poinformowała w serwisie X, że otrzymała zawiadomienie o zniesieniu przez Departament Handlu ograniczeń dotyczących dostępu do obu modeli. Część restrykcji wobec modelu Mythos została złagodzona już 26 czerwca.

Anthropic zapowiedział, że od środy ponownie udostępni modele użytkownikom. – Jesteśmy wdzięczni naszym użytkownikom za cierpliwość oraz wszystkim, którzy pracowali z nami nad ponownym wdrożeniem modeli – napisała spółka.

Jak wcześniej informował Bloomberg, w ostatnich dniach przedstawiciele Anthropic, w tym współzałożyciel Tom Brown, prowadzili rozmowy z sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem i innymi urzędnikami, aby rozwiązać problemy, jakie rząd zgłaszał wobec najnowszych produktów firmy.

Spór o bezpieczeństwo modeli AI

Kluczowe dla cofnięcia ograniczeń eksportowych było rozwianie obaw Białego Domu dotyczących możliwości obchodzenia zabezpieczeń modeli przez osoby o złych zamiarach.

W piśmie skierowanym do Anthropic, do którego dotarł Bloomberg, sekretarz handlu Howard Lutnick napisał, że firma zobowiązała się do „proaktywnego przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa związane z modelami”. Dodał również, że spółka zgodziła się współpracować z rządem nad „protokołami i standardami” dotyczącymi przyszłych modeli AI.

Choć decyzja została już cofnięta, dyrektywa Departamentu Handlu dotycząca kontroli eksportu była dotychczas najpoważniejszą ingerencją rządu USA w działalność firmy zajmującej się sztuczną inteligencją. Wywołała również pytania prawne o to, czy przepisy eksportowe mogą być wykorzystywane do regulowania dostępu do modeli AI.

Fable 5 wraca do użytkowników

Na początku miesiąca Anthropic udostępnił Fable 5 jako pierwszą publiczną wersję modelu z klasy Mythos, wyposażoną jednak w zabezpieczenia mające ograniczyć pełny zakres jego możliwości cybernetycznych.

Fable 5 nie odpowiada na niektóre rodzaje zapytań, w tym dotyczące cyberbezpieczeństwa i biologii. W takich przypadkach chatbot Claude kieruje odpowiedzi do innego modelu, nazwanego Opus 4.8.

Decyzja o ograniczeniu dostępności modeli Anthropic odbiła się szerokim echem w całej branży sztucznej inteligencji, zwłaszcza w konkurencyjnym startupie OpenAI, który pod presją administracji Trumpa ograniczył udostępnienie nowego modelu GPT-5.6.

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, powiedział, że na prośbę rządu USA firma udostępni najnowszy model 5.6 Sol najpierw wybranym partnerom zatwierdzonym przez administrację, zanim trafi on do szerszego grona użytkowników.

Anthropic szykuje się do debiutu giełdowego

Producent chatbota Claude został wyceniony na 965 mld dolarów po ostatniej rundzie finansowania, co czyni go jedną z najcenniejszych prywatnych firm technologicznych na świecie.

Anthropic ogłosił 1 czerwca, że poufnie złożył dokumenty związane z planowaną pierwszą ofertą publiczną (IPO). Jak informował Bloomberg, spółka rozważa wejście na giełdę już w październiku.

Decyzja o złagodzeniu ograniczeń dotyczących modelu Fable 5 zmniejsza również napięcia obciążające i tak już trudne relacje Anthropic z administracją Trumpa. Firma pozwała Pentagon po tym, jak sekretarz obrony Pete Hegseth w marcu uznał ją za zagrożenie dla łańcucha dostaw po nieudanej renegocjacji kontraktu.