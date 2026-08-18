Rafał Brzoska, prezes InPostu, już od dawna toczy walkę z Metą, która jego zdaniem, nie walczy skutecznie z fałszywymi reklamami wykorzystującymi jego wizerunek
Konflikt Rafała Brzoski z imperium Marka Zuckerberga od wielu miesięcy ogniskuje uwagę opinii publicznej i branży technologicznej, a kością niezgody są fałszywe reklamy z wykorzystaniem wizerunku przedsiębiorcy oraz jego żony Omenay Mensah, masowo promujące tzw. wyłudzenia inwestycyjne. Treści te posługują się drastycznymi, spreparowanymi nagłówkami informującymi m.in. o rzekomym aresztowaniu biznesmena przez policję czy tragicznej śmierci małżonki. Mimo prawomocnego wyroku i orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie, przestępczy proceder nie ustał, a algorytmy platformy nadal dystrybuują niebezpieczne materiały do tysięcy użytkowników.
W odpowiedzi na ostrą krytykę ze strony miliardera Meta przekonuje, że oszustwa uderzają w zaufanie do całego jej ekosystemu reklamowego, a skuteczna walka z cyberprzestępcami wymaga współpracy platform technologicznych, instytucji finansowych i samych konsumentów. Firma argumentuje, że stale rozwija technologie ochronne, które w minionym roku pozwoliły usunąć ponad 159 mln fałszywych reklam na świecie (z czego 92 proc. zanim wpłynęły jakiekolwiek zgłoszenia). W Polsce spółka wskazuje na współpracę z zespołem CSIRT KNF oraz Związkiem Banków Polskich. Firma Zuckerberga zgrabnie od obrony przechodzi jednak do ataku – nie padło słowo „przepraszamy”, za to gigant skrytykował działania Brzoski, twierdząc, że publiczne wymienianie przez niego z nazwiska i atakowanie personelu Mety w Polsce stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników i wcale nie rozwiązuje problemu.
Stanowisko platformy wywołało ripostę twórcy InPostu, który na platformie X zwrócił uwagę, że korporacja próbuje rozmywać odpowiedzialność, przerzucając ją na konsumentów. „Meta pisze też, że walka z oszustami wymaga współpracy platform, instytucji finansowych i samych konsumentów. Zwróćcie uwagę, kogo w tym zdaniu brakuje. Nie ma Mety jako podmiotu odpowiedzialnego!!! Jest za to konsument, czyli ofiara, której przypisano współodpowiedzialność za to, że ktoś sprzedał przestępcy zasięg” – oburza się Rafał Brzoska.
Biznesmen odrzucił zarzuty o nękanie pracowników, wskazał zaś, że wymieniony przez niego Jakub Turowski, dyrektor Mety ds. polityki publicznej na Europę Środkowo-Wschodnią, zasiada w Radzie ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji oraz w Radzie Nowych Mediów przy Kancelarii Prezydenta, pełniąc rolę oficjalnego lobbysty, którego nazwisko publikowało samo państwo. Przedsiębiorca poinformował także, że krótko po nagłośnieniu sprawy jego prywatne konto na Instagramie zostało zablokowane.
W swoim wystąpieniu miliarder uderzył w ekonomiczne fundamenty platformy. Powołując się na dokumenty Mety ujawnione przez Reutersa, przypomniał, że firma sama szacowała swoje roczne przychody ze scamów na ok. 16 mld dol. Zestawiając to z oficjalnymi zyskami netto korporacji na poziomie kilkudziesięciu miliardów rocznie, wyliczył, że nielegalny proceder generuje blisko jedną trzecią zysku firmy – ok. 55 mln dol. dziennie. „Nikt nie kasuje dobrowolnie jednej trzeciej zysku. Dlatego apele nie działają. Działa tylko prawo. Politycy, przestańcie klękać przed Big Techem! To polska racja stanu” – zaapelował Brzoska.
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Spór błyskawicznie stał się zarzewiem politycznej dyskusji. Do sprawy odniósł się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który przypomniał w serwisie X, że skuteczne narzędzia pozwalające państwu egzekwować od Mety walkę ze scamem zostały na początku roku zablokowane przez weto prezydenta do ustawy okołobudżetowej, co wstrzymało pełne wdrożenie unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający fundacji Digital Poland, na X przestrzegł jednak przed traktowaniem unijnych przepisów jako panaceum: „Meta nie jest jedynym problemem – oszukańcze reklamy pojawiają się również w innych sieciach, a ustawa DSA tego nie rozwiązuje. W rzeczywistości ustawa DSA nie obejmuje Messengera – głównego kanału, przez który przeprowadzane są oszustwa związane z BLIK-iem”. Zauważył, że wdrożenie DSA w Polsce – które blokuje prezydent – nie rozwiąże problemów, bo potrzebujemy również przepisów dotyczących phishingu i oszukańczych reklam.
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