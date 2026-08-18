Nowe rozwiązanie połączy narzędzia i mechanizmy ochronne dla młodszych użytkowników, które OpenAI wprowadzało w ciągu ostatniego roku – poinformowała firma we wpisie na swoim blogu.

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ChatGPT for Teens z dodatkowymi zabezpieczeniami dla nastolatków

Wśród nowych funkcji znajdą się m.in. komunikaty zachęcające nastoletnich użytkowników do zrobienia przerwy, jeśli w ciągu trzech godzin korzystali z ChatGPT przez 90 minut. OpenAI wprowadza również możliwość ustawienia przez nastolatków lub ich rodziców „cichych godzin”, podczas których ChatGPT nie będzie dostępny, oraz „godzin nauki”, kiedy domyślnie włączony będzie tryb nauki – informuje CNN.

Firma poinformowała także, że ulepszyła zabezpieczenia mające zapobiegać sytuacjom, w których ChatGPT wyraża osobiste uczucia wobec użytkownika. Wprowadza również ostrzeżenia, które mają skłonić nastolatków do ponownego zastanowienia się przed przesłaniem chatbotowi prywatnego lub wrażliwego zdjęcia.

OpenAI informuje, że nowe mechanizmy będą obejmowały „zabezpieczenia dostosowane do wieku, zaprojektowane tak, aby ograniczyć kontakt z treściami, które mogą być szkodliwe lub nieodpowiednie dla poziomu rozwoju użytkownika”, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości nauki, tworzenia i odkrywania.

OpenAI będzie szacować wiek użytkowników za pomocą AI

Użytkownicy, którzy podczas rejestracji zadeklarują, że mają mniej niż 18 lat, zostaną automatycznie objęci ustawieniami ochronnymi. OpenAI twierdzi również, że wykorzystuje sztuczną inteligencję do szacowania wieku użytkowników i będzie stosować dodatkowe zabezpieczenia wobec osób, które system uzna za niepełnoletnie, niezależnie od daty urodzenia podanej w profilu.

Lauren Jonas, szefowa OpenAI odpowiedzialna za sprawy młodzieży i rodzin, określiła w wywiadzie dla CNN ChatGPT dla nastolatków jako „specjalnie przygotowane, skoncentrowane na nauce środowisko dla młodzieży, wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia i mechanizmy ochronne”.

Z opublikowanego w grudniu badania Pew Research Center wynika, że niemal jedna trzecia amerykańskich nastolatków codziennie korzysta z chatbotów opartych na sztucznej inteligencji. ChatGPT był zdecydowanie najpopularniejszym chatbotem AI w badaniu – ponad połowa ankietowanych nastolatków zadeklarowała, że z niego korzystała.

OpenAI pod presją po pozwach dotyczących bezpieczeństwa dzieci

OpenAI znalazło się pod presją w związku z obawami, że ChatGPT może narażać młodych ludzi na kontakt z nieodpowiednimi treściami, pogłębiać samotność lub utrudniać naukę. Jesienią ubiegłego roku firma wprowadziła narzędzia kontroli rodzicielskiej, które – według OpenAI – pozwalają rodzicom wyłączać takie funkcje ChatGPT jak pamięć i historia rozmów, a także otrzymywać powiadomienia, gdy system wykryje u dziecka „moment ostrego kryzysu” podczas korzystania z chatbota.

Firma poinformowała również, że w najbliższych tygodniach wprowadzi alerty dla rodziców związane z zaburzeniami odżywiania – informuje CNN.