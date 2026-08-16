Najpierw po ośmiu latach odszedł Brad Lightcap, jeden z najważniejszych menedżerów OpenAI. Dwa dni później firma poinformowała o odejściu Denise Dresser, która zaledwie kilka miesięcy wcześniej została jej dyrektorką ds. przychodów.

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Nie są to jedyne zmiany. W lipcu Fidji Simo, jedna z najbardziej doświadczonych menedżerek OpenAI, zrezygnowała z pełnoetatowej funkcji i przeszła do pracy w niepełnym wymiarze jako doradczyni.

OpenAI traci ludzi na szczycie

Seria zmian następuje w szczególnie ważnym momencie. OpenAI próbuje przekonać inwestorów, że potrafi zbudować biznes na tyle duży i stabilny, by uzasadnić wycenę sięgającą biliona dolarów. Firma złożyła w czerwcu poufny prospekt emisyjny, ale nie podała harmonogramu potencjalnej oferty publicznej.

„Odejście kluczowych menedżerów z OpenAI tuż przed debiutem giełdowym to potężny sygnał ostrzegawczy” – ocenił na platformie X Kevin McCormick, założyciel startupu SignAudit.AI.

CNBC opisuje przypadek Dresser, który jest szczególnie ciekawy. Do OpenAI trafiła w grudniu po wcześniejszej pracy na wysokich stanowiskach w Salesforce i jako CEO Slacka. Jej zadaniem było rozwijanie biznesu skierowanego do firm – obszaru, który dla OpenAI staje się coraz ważniejszym źródłem przychodów.

Po niespełna roku Dresser odchodzi jednak ze stanowiska. Oznacza to również rezygnację z pakietu opcji na akcje, który w przypadku giełdowego sukcesu OpenAI mógłby być wart bardzo dużo. To właśnie dlatego w świecie biznesu mówi się w takich sytuacjach o „złotych kajdanach” – atrakcyjnych udziałach, które mają skłonić menedżera do pozostania w firmie.

To nie tylko problem OpenAI

Rotacja na najwyższych stanowiskach nie jest wyłącznie problemem OpenAI. Cała branża AI przechodzi gwałtowne zmiany, a największe firmy walczą nie tylko o klientów i moc obliczeniową, ale również o ludzi.

W czerwcu z Mety odeszła Emily Dalton Smith, która zaledwie dwa miesiące wcześniej objęła kierowanie pracami nad wykorzystaniem AI w narzędziach wewnętrznych firmy. Jej zespół miał m.in. rozwijać systemy pozwalające wykorzystywać agentów AI do automatyzacji zadań wykonywanych dotąd przez pracowników.

Granica między konkurentami jest zresztą coraz mniej wyraźna. Firmy podbierają sobie menedżerów i naukowców, a część osób odchodzących z gigantów technologicznych zakłada własne start-upy. To bardziej karuzela talentów niż jednostronny exodus. W przypadku OpenAI zwraca jednak uwagę skala zmian i fakt, że dotyczą one osób znajdujących się bardzo blisko ścisłego kierownictwa firmy.

Firmy mają być nowym napędem OpenAI

Rotacja w OpenAI zaczęła się znacznie wcześniej. W 2024 r. firmę opuścili m.in. współzałożyciel i główny naukowiec Ilya Sutskever, dyrektorka technologiczna Mira Murati oraz współzałożyciel John Schulman. Sutskever założył później Safe Superintelligence, Murati – Thinking Machines Lab, a Schulman przeszedł do Anthropic.

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Dresser miała w OpenAI przede wszystkim rozwijać biznes skierowany do firm. To jeden z najważniejszych obszarów działalności spółki, ponieważ przedsiębiorstwa podpisują długoterminowe umowy i mogą generować większe, bardziej przewidywalne przychody niż indywidualni użytkownicy ChatGPT.

W czwartek Brockman przekazał pracownikom na Slacku, że roczne tempo przychodów OpenAI wzrosło w lipcu o ponad 20 proc. miesiąc do miesiąca, a w segmencie biznesowym aż o 32 proc. Firma poinformowała również, że pod kierownictwem Dresser liczba klientów biznesowych podwoiła się do 2 mln.

W piątek dyrektorka finansowa Sarah Friar spotkała się z inwestorami. Podkreślała, że firmy są już dla OpenAI większym źródłem przychodów niż konsumenci korzystający z ChatGPT.

To ważna zmiana dla spółki, która jeszcze niedawno była kojarzona przede wszystkim z indywidualnymi użytkownikami. Dziś OpenAI chce przekonać największe przedsiębiorstwa, że jej modele mogą stać się częścią codziennego funkcjonowania firm.

Jednocześnie OpenAI musi mierzyć się z coraz silniejszą konkurencją. Google i Anthropic rozwijają własne modele, a popularność zdobywają również tańsze rozwiązania o otwartych wagach. Dla części firm ich zaletą jest możliwość uruchamiania modeli lokalnie, bez korzystania z zamkniętych usług dostępnych przez API.

Problemy z zarządzaniem mają dłuższą historię

Sposób zarządzania OpenAI od dawna budzi emocje. Byli pracownicy, z którymi rozmawiało CNBC, opisują kulturę firmy jako „szybkowar”. W spółce ma obowiązywać zasada szybkiego zatrudniania i równie szybkiego rozstawania się z pracownikami, jeśli nie spełniają oczekiwań.

Niestabilność na szczytach władzy nie jest w OpenAI nowym zjawiskiem. Najbardziej spektakularnym przykładem pozostaje wydarzenie z listopada 2023 r., kiedy Sam Altman został nagle odwołany przez radę dyrektorów. Zarzucano mu wówczas m.in. brak konsekwentnej szczerości w komunikacji z radą.

Po kilku dniach buntu pracowników, presji inwestorów i negocjacji Altman wrócił na stanowisko. Wydarzenie pokazało, jak wiele zależało wówczas od kilku osób i jak trudne było pogodzenie interesów zarządu, pracowników oraz inwestorów.

Dziś OpenAI znajduje się więc w zupełnie innym miejscu niż w 2023 r. Firma nie jest już tylko szybko rosnącym start-upem stojącym za ChatGPT. To przedsiębiorstwo, które musi zarządzać tysiącami pracowników, ogromnymi kosztami infrastruktury i rosnącymi oczekiwaniami inwestorów.

I właśnie dlatego odejścia ludzi odpowiedzialnych za operacje i przychody przyciągają dziś znacznie większą uwagę niż jeszcze kilka lat temu.

Po odejściu Lightcapa Altman opublikował na platformie X podziękowania za osiem lat współpracy. Rezygnację Dresser przemilczał. Zamiast tego skupił się na technologii, odpowiadając jednym słowem – „/ultrafast” – na zapowiedź nowego, 14-krotnie szybszego trybu w modelu GPT-5.6.