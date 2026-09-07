Polak z OpenAI bije na alarm. „Nikt nie jest gotowy na to, co nadchodzi”

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Sztuczna inteligencja ma coraz większe możliwości i budzi coraz większe obawycraz iększe
W branży technologicznej, w której dominował dogmat bezwzględnego wyścigu po miano lidera generatywnej rewolucji, rzadko padają słowa tak jednoznaczne, a fakt, że wypowiada je główny badacz OpenAI, i to trzy dni po tym, jak firma zaprezentowała światu swój najpotężniejszy dotychczasowy model (GPT-6 Astra), jest tym bardziej zaskakujący.
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