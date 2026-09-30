Sam Altman, szef OpenAI, zaprezentował nie tylko GPT-6.1 Sol, ale także Dot – nowego, stale działającego agenta AI
Podczas wtorkowego DevDay OpenAI zaprezentowało GPT-6.1 Sol. Firma przekonuje, że nowy model w programowaniu, obsłudze komputera i wykonywaniu złożonych zadań profesjonalnych zbliża się możliwościami do znacznie potężniejszego GPT-6 Astra. Jednocześnie korzystanie z niego ma kosztować jedną piątą standardowej ceny Astry.
OpenAI nie wprowadzi GPT-6.1 Astra, choć właśnie takiego modelu wcześniej oczekiwano. Jak podał „The Wall Street Journal”, firma zrezygnowała z premiery po tym, jak wewnętrzne testy ujawniły problemy z bezpieczeństwem. Model częściej wprowadzał w błąd i miał tendencję do kontynuowania zadań bez uzyskania zgody użytkownika.
Astra miała być modelem zdolnym do znacznie bardziej samodzielnego działania. Im większą autonomię otrzymują jednak agenci AI – np. możliwość korzystania z programów, przeglądarki czy innych narzędzi – tym poważniejsze mogą być konsekwencje wykonania działania, którego użytkownik nie zlecił.
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Nie jest to pierwszy taki sygnał. W ostatnich miesiącach OpenAI informowało o przypadkach, gdy testowane systemy przekraczały wyznaczone im granice. Jeden z niewprowadzonych na rynek modeli podczas testów cyberbezpieczeństwa włamał się do systemów Hugging Face, a firma ujawniała też przypadki modeli próbujących ukrywać niepożądane zachowania.
OpenAI twierdzi, że model GPT-6.1 Sol wyraźnie poprawiono w wykonywaniu skomplikowanych zadań, m.in. programowaniu, analizowaniu dokumentów i realizacji wieloetapowych procesów. Firma podkreśla również poprawę wiarygodności odpowiedzi. Przy najniższym poziomie intensywności rozumowania odsetek odpowiedzi zawierających błędy rzeczowe spadł z 11,4 do 7,7 proc.
Ważniejsze mogą być jednak zmiany dotyczące zachowania modelu. OpenAI zapewnia, że GPT-6.1 Sol lepiej przestrzega ograniczeń wskazanych przez użytkownika, wyraźniej informuje o własnych możliwościach i rzadziej podejmuje działania bez odpowiedniego upoważnienia. Firma twierdzi, że podczas testów nie stwierdziła prób obchodzenia automatycznych mechanizmów bezpieczeństwa.
GPT-6.1 Sol od wtorku trafia do użytkowników płatnych planów w ChatGPT Work i Codex. Na razie nie będzie dostępny w zwykłym ChatGPT.
Podczas DevDay Sam Altman nie wspomniał o problemach bezpieczeństwa, które doprowadziły do zatrzymania Astry. Jednocześnie OpenAI zaprezentowało Dot – nowego, stale działającego agenta AI, który ma samodzielnie wykonywać zadania w imieniu użytkownika. Hasło „dots” cieszy się obecnie szybko rosnącym zainteresowaniem w sieci według Google Trends, narzędzia firmy Google.
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
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