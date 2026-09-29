Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategiczne cele chce osiągnąć AMD, dokonując przejęcia start-upu World Labs?

Czym są „modele świata” i dlaczego uważa się je za kolejny kluczowy etap w rozwoju sztucznej inteligencji?

W jaki sposób najnowsza akwizycja zmienia układ sił w rywalizacji AMD z rynkowym liderem, Nvidią?

Amerykański gigant półprzewodnikowy AMD ogłosił podpisanie ostatecznego porozumienia w sprawie przejęcia spółki World Labs, a transakcję bezgotówkową wyceniono na około 8,2 mld dol. Dla producenta chipów to ważna akwizycja, bo założony w 2024 r. w San Francisco start-up zagospodarował niszę tworzenia modeli głębokiego uczenia zdolnych do rozumienia, rekonstrukcji oraz symulacji trójwymiarowego, fizycznego świata.

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Czas na laboratoryjne przełomy

Dr Fei-Fei Li, profesor nauk komputerowych na Uniwersytecie Stanforda, uchodzi za jedną z najważniejszych postaci współczesnej informatyki. To jej prace nad stworzeniem bazy ImageNet oraz organizowane wokół niej zawody dały ponad dekadę temu impuls do eksplozji systemów komputerowego widzenia (computer vision). Tworząc World Labs, Li postawiła tezę, że prawdziwie ogólna sztuczna inteligencja (AGI) nie powstanie wyłącznie w oparciu o przetwarzanie tekstu, lecz wymaga głębokiego zakorzenienia w prawach fizyki i zdolności logicznego wnioskowania o otaczającej przestrzeni. Jak zaznacza badaczka, przejście do AMD pozwoli przenieść laboratoryjne przełomy na poziom masowy dzięki bezpośredniemu zbliżeniu badań nad algorytmami do sprzętu i architektury krzemu.

Wraz z finalizacją transakcji, która ma nastąpić przed końcem tego roku po uzyskaniu zgód regulacyjnych, do struktur AMD dołączy współzałożycielka i dotychczasowa szefowa World Labs. Ma objąć prestiżowe stanowisko wiceprezeski wykonawczej. Prof. Fei-Fei Li jednocześnie pracować będzie na stanowisku głównego naukowca (Chief Scientist), podlegając bezpośrednio kierującej koncernem Lisie Su.

„Budowa platform obliczeniowych dla kolejnej ery AI wymaga dogłębnego zrozumienia, w jakim kierunku ewoluują same algorytmy” – podkreśliła Lisa Su, prezes i dyrektor generalna AMD, w oficjalnym komunikacie.

Jak wskazała, współpraca ma pomóc producentowi dostosować mapę drogową swoich akceleratorów do najbardziej wymagających obliczeń granicznych. Koncern zapewnia, że przejęcie to bezpośrednia odpowiedź na rynkowe trendy, w których sztuczna inteligencja wychodzi z ram generowania tekstu ku zaawansowanemu wnioskowaniu, symulacjom przestrzennym oraz robotyce.

Rękawica rzucona Nvidii

Pojęcie „modeli świata” (z ang. world models) obejmuje zaawansowane sieci neuronowe generujące interaktywne środowiska 3D na podstawie promptów tekstowych, grafik czy wideo. Pierwszy produkt World Labs, platforma Marble, jest projektowany nie tylko z myślą o cyfrowej rozrywce, ale przede wszystkim jako narzędzie do treningu robotów w wiernie symulowanych warunkach. Pozyskiwanie syntetycznych danych z takich symulacji staje się kluczowe dla rozwoju pojazdów autonomicznych, robotów przemysłowych oraz humanoidalnych maszyn rozwijanych m.in. przez Teslę czy Figure, które borykają się z chronicznym niedoborem danych z realnego świata. Do tej pory AMD oferowało rynkowi modele tekstowe oraz wideo, podczas gdy Nvidia dysponuje już pakietem otwartych modeli świata Cosmos. Fuzja pozwala więc AMD skrócić dystans do rywala w tworzeniu kompletnego ekosystemu sprzętowo-programowego.

Podczas gdy AMD konsoliduje siły i rozbudowuje kompetencje badawcze, rynkowy lider demonstruje siłę kapitałową. Rada nadzorcza Nvidii zwiększyła bowiem program skupu akcji własnych aż o 150 mld dol., bijąc dotychczasowy rekord Apple z 2024 r. (wynoszący 110 mld dol.) i ustanawiając największe rozszerzenie buybacku w historii amerykańskiego parkietu. Łączny limit środków przeznaczonych przez giganta z Santa Clara na skup akcji wzrósł do 235 mld dol. z horyzontem realizacji do końca roku obrotowego 2028. Spółka kierowana przez Jensena Huanga finansuje ten ruch potężnymi przepływami pieniężnymi z boomu na trenowanie modeli i wnioskowanie, jednocześnie aktywnie inwestując w start-upy AI i chmurę.

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Ta rywalizacja wiodących firm na rynku chipów rozgrzewa sieć. Zainteresowanie internautów, jak wynika z analiz haseł wpisywanych w wyszukiwarce Google, jest ogromne, a „Nvidia” jest już kolejny dzień jednym z najszybciej zyskujących na popularności w USA zwrotów – wynika z zestawienia generowanego przez Google Trends.

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