Na sprawę zwraca uwagę Interia Geekweek, powołując się na informację portalu artystycznego Martin Cid.

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Leonardo da Vinci może nie być autorem obrazu „Zbawiciel świata”

Analizę obrazu „Zbawiciel świata” przeprowadził Luminari, brazylijski system sztucznej inteligencji. Sugeruje on, że autorem obrazu „Zbawiciel Świata” może wcale nie być Leonardo da Vinci, a jeden z jego uczniów – Giovanni Antonio Boltraffio. Według analizy przeprowadzonej przez AI, prawdopodobieństwo, że to właśnie Boltraffio jest autorem najdroższego obrazu świata, wynosi aż 81 proc.

Eksperci są jednak sceptyczni co do oceny wydanej przez system Luminari. Nie wiadomo bowiem, na jakiej podstawie została stworzona. Według znawców sztuki wynik analizy przeprowadzonej przez AI może być ewentualnie wskazówką do dalszych badań. Nie stanowi natomiast żadnego dowodu.

Zdaniem prof. Franka Zoellnera, eksperta od twórczości Leonarda da Vinci, analiza przeprowadzona przez sztuczną inteligencję byłaby przydatna, gdyby ta była w stanie definitywnie rozstrzygnąć wszystkie spory dotyczące autorstwa dzieła.

Czy najdroższy obraz świata nie jest wart swojej ceny?

Obraz „Zbawiciel świata” został sprzedany na aukcji Christie's w 2017 r. za rekordowe 450 mln dol. Kupił go Mohammed ibn Salman, saudyjski następca tronu.

Okazuje się, że jeżeli sugestie sztucznej inteligencji dotyczące autorstwa obrazu byłyby prawdziwe, jego nabywca znacznie przepłacił. W takiej sytuacji bowiem cena rynkowa dzieła stanowi zaledwie jedną setną zapłaconej kwoty.

Obraz „Zbawiciel świata” zniknął z przestrzeni publicznej

Obraz „Zbawiciel świata” jest olejnym obrazem namalowanym w latach 1510–1515 na desce, który przypisywany jest w całości lub w części Leonardowi da Vinci. Dzieło mogło przypuszczalnie powstać dla króla Francji Ludwika XII.

Obraz, od czasu jego zakupu w 2017 r. przez saudyjskiego następcę tronu, nie był wystawiany publicznie. Ma się to zmienić w przyszłym roku. Wówczas płótno ma zostać zaprezentowane w Muzeum Kultur Świata w Rijadzie.