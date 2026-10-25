Sztuczna inteligencja (AI) znalazła się wśród dziesięciu największych źródeł niepokoju Amerykanów. Co więcej, zagrożenia związane z jej rozwojem zajęły aż dwa miejsca w pierwszej dziesiątce – wynika z 12. edycji corocznego badania Chapman University Survey of American Fears. Badanie, prowadzone od 2014 r., pozwala śledzić, jak zmieniają się lęki mieszkańców Stanów Zjednoczonych – od codziennych problemów po zagrożenia o charakterze egzystencjalnym.

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Czego najbardziej boją się Amerykanie?

W tegorocznej edycji, w której uczestniczyło ponad 1200 osób, 61,1 proc. respondentów wskazało korupcję wśród urzędników państwowych jako największe źródło niepokoju. Problem ten zajmował pierwsze miejsce również przed rokiem, a w zestawieniu pojawia się już jedenasty rok z rzędu – informuje portal „Popular Science”.

Na drugim miejscu znalazł się strach przed wybuchem kolejnej wojny światowej, deklarowany przez 51,9 proc. badanych. Tuż za nim uplasował się lęk przed negatywnym wpływem sztucznej inteligencji na procesy polityczne, który również wskazało 51,9 proc. respondentów.

Zagrożenie związane z AI budzi więc niemal taki sam niepokój jak możliwość poważnej choroby bliskiej osoby, której obawia się 51,8 proc. ankietowanych.

Interpretację wyników komplikuje jednak margines błędu statystycznego wynoszący plus lub minus 3,79 punktu procentowego. Po jego uwzględnieniu trudno jednoznacznie ustalić kolejność zagrożeń zajmujących miejsca od trzeciego do dziesiątego – pisze „Popular Science”.

Amerykanie obawiają się wpływu AI

Ponadto aż 49,7 proc. uczestników badania zadeklarowało obawy przed negatywnym wpływem AI na gospodarkę. Tym samym po raz pierwszy w historii zestawienia dwa zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją znalazły się wśród dziesięciu największych lęków Amerykanów.

To zarazem pierwszy rok, w którym naukowcy z Chapman University w Kalifornii uwzględnili w ankiecie pytania dotyczące tej technologii. Podkreślają jednak, że temat ten prawdopodobnie na stałe zagości w kolejnych edycjach badania.

– Spodziewamy się, że w nadchodzących latach obawy dotyczące AI pozostaną ważnym elementem ogólnokrajowej debaty – powiedział portalowi „Popular Science” Christopher Bader, socjolog z Chapman University i twórca badania.

Sztuczna inteligencja budzi coraz większy niepokój

Nietrudno zrozumieć, dlaczego rozwój sztucznej inteligencji budzi tak duży niepokój. Technologia ta niesie ze sobą różnorodne zagrożenia – od generowania fotorealistycznych, fałszywych obrazów, przez chatboty zintegrowane z wyszukiwarkami internetowymi, które mogą udzielać niewiarygodnych odpowiedzi, aż po ostrzeżenia przed katastrofalnymi konsekwencjami dalszego rozwoju AI.

Jednym z najpoważniejszych problemów pozostaje niekontrolowane rozprzestrzenianie się dezinformacji, któremu sprzyja brak skutecznych regulacji i odpowiedniego nadzoru nad branżą.

Organizatorzy badania zwracają jednak uwagę, że niezależnie od rosnących obaw związanych z nowymi technologiami, coroczny raport pokazuje również coś bardziej uniwersalnego – głęboko zakorzenioną ludzką troskę o najbliższych.

– Z biegiem czasu coraz wyraźniej dostrzegam, że lęk o naszych bliskich zawsze będzie nam towarzyszył, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie – powiedziała socjolożka Ashley Kranjac, dyrektorka Earl Babbie Research Center na Chapman University.