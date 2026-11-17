Z tego artykułu dowiesz się: Jaki był związek między wizytą prezydenta USA w Chinach a kluczową sprzedażą akcji Nvidii z jego portfela.

Jak osobiste relacje byłego szefa Nvidii splatały się z budową strategicznych centrów danych wspieranych przez chiński rząd.

Na czym polegał potencjalny konflikt interesów związany z inwestycjami Donalda Trumpa i powiązaniami zarządu Nvidii z Chinami.

Jakie są scenariusze powrotu byłego prezesa Nvidii na stanowisko i kto popiera takie rozwiązanie.

Od czasu powrotu do Białego Domu rachunki inwestycyjne prezydenta USA Donalda Trumpa kupiły lub sprzedały akcje Nvidii co najmniej 103 razy, w ramach transakcji o łącznej wartości od 27 mln do 97,5 mln dol. – mówią wyliczenia telewizji CNBC. Pod koniec ubiegłego roku Nvidia stała się jednym z trzech największych indywidualnych pakietów akcji Trumpa, o wartości od 12,5 mln do 58 mln dol., w porównaniu z przedziałem od 615 tys. do 1,3 mln dol. rok wcześniej (dokumenty podają szerokie przedziały kwotowe zamiast dokładnej liczby akcji).

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Tajemnicza sprzedaż akcji po podróży do Chin. Co wiedział Trump?

Prezydent Trump wielokrotnie chwalił publicznie tę spółkę oraz Jensena Huanga, będącego do niedawna jej prezesem. To samo w sobie nie jest niczym nielegalnym, zwłaszcza że Nvidia była jedną z lokomotyw hossy w USA (z analizy firmy Choate Wealth wynika, że spółka odpowiadała za ok. 13,5 proc. wzrostów indeksu S&P 500 od stycznia do końca września 2026 r.). Podejrzenia może wywoływać jednak transakcja sprzedaży akcji Nvidii o wartości od 500 001 do 1 mln dol. z 18 maja – w pierwszy poniedziałek po powrocie Trumpa z wizyty państwowej w Chinach, w której towarzyszył mu Huang.

Pięć dni wcześniej, zanim Huang wszedł na pokład Air Force One podczas postoju na tankowanie na Alasce, sekretarz stanu Marco Rubio przekazał Trumpowi informacje wywiadowcze dotyczące relacji Huanga z domniemaną agentką – donosił „The New York Times”. Trump zaprzeczył w poniedziałek, jakoby otrzymał taką informację. Zapytany o doniesienia na temat briefingu od Rubio, Trump powiedział: „Nic o tym nie słyszałem”, dodając, że nie wie, czy kobieta ta, Alice Huang, była chińskim szpiegiem.

Rachunki finansowe prezydenta kupowały również mniejsze pakiety akcji Nvidii w dniach bezpośrednio poprzedzających sprzedaż z 18 maja oraz następujących po niej, co było częścią szerszej fali intensywnego handlu.

Biuro prasowe Białego Domu przypomina, że portfelem Trumpa zarządzają niezależni doradcy bez jego udziału. Rzeczniczka Trump Organization, Kimberly Benza, stwierdziła, że rozwiązanie to ma na celu „uniknięcie nawet pozorów konfliktu interesów”. Dokumenty nie dostarczają żadnych dowodów na to, by Trump zlecał te transakcje lub by jego doradcy mieli dostęp do tajnych informacji wywiadowczych.

Prezydent Trump od początku swojej drugiej kadencji spotkał się publicznie z Jensenem Huangiem co najmniej 15 razy. W czerwcu Huang powiedział agencji Associated Press, że Trump potrafi nawet „zadzwonić do mnie w środku nocy”.

Huang stał się także stałym elementem międzynarodowej dyplomacji Trumpa, towarzysząc mu w Arabii Saudyjskiej i Wielkiej Brytanii. Nvidia, która już wcześniej wpłaciła 1 mln dol. na fundusz inauguracyjny Trumpa, zadeklarowała przekazanie kolejnych 25 mln dol. na planowaną przez niego salę balową w Białym Domu pod warunkiem zachowania anonimowości – donosił dziennik „The Washington Post”.

Po odejściu Huanga i gwałtownym spadku akcji Nvidii Trump określił go w czwartek jako „niezwykły talent”, który „przechodzi przez piekło” – w tym samym wywiadzie, w którym chwalił się rekordowymi wynikami giełdy.

Trump już teraz sonduje możliwość powrotu Huanga, mówiąc dziennikarzom w poniedziałek, że przywrócenie go na stanowisko „z pewnością nie jest złym pomysłem”. Jednak rada dyrektorów Nvidii nie rozważa jego powrotu – powiedziała CNBC osoba zaznajomiona ze sprawą, która poprosiła o zachowanie anonimowości, ponieważ omawiała wewnętrzne kwestie spółki.

Mąż kochanki Huanga budował centra danych ze wsparciem Pekinu

Tymczasem wychodzą na jaw nowe fakty dotyczące powiązań Alice Huang, byłej prezes singapurskiej spółki Megaspeed i zarazem kochanki Jensena Huanga. Jej mąż Kang Wei był mocno zaangażowany w budowę centrów przetwarzania danych w Chinach. Według „The Wall Street Journal”, w latach 2021–2024 planowane inwestycje powiązane z jego siecią centrów danych przekroczyły 9 mld dol., a wszystkie powstawały przy wsparciu rządu.

Przedstawiciele chińskich władz chwalili projekty Kanga jako element ogólnokrajowej ofensywy Chin mającej na celu zwiększenie mocy obliczeniowej w całym państwie. Chińskie fundusze państwowe były inwestowane w krajowe przedsięwzięcia Kanga w tym samym czasie, gdy zagraniczna spółka jego żony uzyskiwała dostęp do chipów, które Waszyngton starał się utrzymać z dala od Chin. Kang połączył te dwa światy, ponieważ znał Jensena Huanga jeszcze z czasów, gdy obaj działali w branży gier wideo. Kang powiedział znajomym pary, że to on przedstawił swoją żonę Jensenowi i wydawał się akceptować ich romans – donosił „WSJ”.

Korzenie chińskiego biznesu centrów danych Kanga sięgają końca 2021 r., na długo przed tym, jak Stany Zjednoczone zaczęły ograniczać sprzedaż zaawansowanych chipów AI do Chin. W centrum tych działań znajdowała się spółka Century Longteng z siedzibą w Szanghaju. Pod koniec 2021 r. wśród inwestorów Century Longteng znajdował się lokalny organ rządu Szanghaju z 10-procentowym udziałem oraz wehikuł inwestycyjny należący do ramienia private equity głównego przedsięwzięcia biznesowego Kanga, Hexi Capital, posiadający 27 proc. udziałów – wynika z dokumentacji regulacyjnej. Pakiet kontrolny wynoszący 63 proc. należał do Century Huatong, notowanego na giełdzie w Shenzhen konglomeratu znanego głównie z gier online, który rozszerzył również działalność na infrastrukturę centrów danych. Kang objął później stanowisko kierownicze w Century Longteng.

Na początku 2022 r. Century Longteng podpisało umowę ramową z chińskim gigantem telekomunikacyjnym Huawei Technologies dotyczącą współpracy przy chmurowych centrach danych, infrastrukturze energetycznej i obliczeniach – podano w ówczesnym komunikacie Huawei. Podczas ceremonii podpisania umowy Kang stał u boku najwyższych rangą menedżerów Huawei. Do tego czasu USA wpisały już Huawei na czarną listę, pozbawiając firmę dostępu do amerykańskich technologii. Umowa z Huawei była pierwszą z serii transakcji biznesowych, które zapewniły Century Longteng rozległy portfel inwestycji w centra danych wspieranych przez chiński rząd.