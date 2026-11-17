Jensen Huang jest gotów wrócić na stanowisko dyrektora generalnego Nvidii, jeśli rada dyrektorów zwróci się do niego z taką propozycją.

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– Od mojego odejścia obserwuję falę apeli ze strony pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i klientów Nvidii, którzy domagają się mojego powrotu – oświadczył Huang. – Jeśli rada dyrektorów uzna, że mój powrót leży w najlepszym interesie akcjonariuszy, pracowników, firmy i Ameryki, z zaszczytem odpowiem na te apele – dodał.

Było to pierwsze publiczne oświadczenie Huanga od 12 listopada, kiedy zrezygnował ze stanowiska po ujawnieniu informacji o jego pozamałżeńskich romansach, w tym z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin oraz z pracownicą firmy – informuje „The Wall Street Journal”.

Trump i Musk popierają powrót Huanga do Nvidii

Doniesienia o romansach skłoniły radę dyrektorów Nvidii do powołania specjalnego komitetu, który ma nadzorować politykę firmy w zakresie bezpieczeństwa narodowego i przestrzegania przepisów dotyczących kontroli eksportu.

W ciągu ostatniego tygodnia za powrotem Huanga opowiedzieli się liczni pracownicy Nvidii, inwestorzy i przedstawiciele branży technologicznej, w tym Elon Musk. Głos zabrał również prezydent Donald Trump.

– Z pewnością nie miałbym nic przeciwko temu – powiedział Trump w poniedziałek, pytany o możliwość przywrócenia Huanga na stanowisko. Dodał, że jego zdaniem były szef Nvidii „wyciągnął z tej sytuacji ważną lekcję”.

Tego samego dnia jeden z wysoko postawionych pracowników firmy skierował do przewodniczącego rady dyrektorów Harveya Jonesa list z apelem o przywrócenie Huanga. Pismo było szeroko rozpowszechniane wśród kadry kierowniczej Nvidii.

Rada dyrektorów Nvidii nie planuje powrotu Jensena Huanga

Jak wcześniej informował „The Wall Street Journal”, mimo apeli inwestorów i pracowników rada dyrektorów Nvidii nie rozważa obecnie ponownego powierzenia Huangowi kierownictwa firmy.

Nader Khalil, dyrektor ds. technologii deweloperskich, przekonywał w liście, że rynek sztucznej inteligencji i cały sektor zaawansowanych technologii obliczeniowych zależą od „wizjonerskiego przywództwa” Huanga.

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– Wierzę, że Nvidia pewnego dnia znajdzie następcę, ale nie możemy przeprowadzać tej zmiany w sposób chaotyczny. Bez Jensena firma nie poradzi sobie dobrze w ciągu najbliższych kilku kluczowych lat – napisał Khalil.

We wtorkowym oświadczeniu Huang ponownie przeprosił rodzinę i pracowników za niewierność małżeńską oraz przyznał, że popełnił „poważne błędy” w życiu osobistym.

– Nie sprostałem standardom, których przestrzegania oczekuje się od wszystkich pracowników Nvidii. Przysporzyłem radzie dyrektorów problemów, czego głęboko żałuję. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje błędy – oświadczył. Huang podkreślił również, że jest dumny z bycia Amerykaninem. – Firma taka jak Nvidia mogła powstać tylko w Ameryce – stwierdził.