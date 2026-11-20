Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rekordowy debiut giełdowy Anthropic wywołał gwałtowną wyprzedaż akcji technologicznych.

Jakie strategie przyjęli inwestorzy i dlaczego realizowali zyski w momencie rynkowej euforii.

Czy hossa w sektorze AI jest zagrożona i jakie obawy o rentowność branży powracają na rynek.

Kto, od pracowników po celebrytów, stał się milionerem dzięki giełdowemu wejściu spółki.

Debiut giełdowy giganta AI dał dobrze zarobić inwestorom. Akcje zyskiwały w trakcie czwartkowej sesji nawet ponad 30 proc., by zamknąć się 17 proc. na plusie. Optymizm towarzyszący tej ofercie nie rozlał się jednak szerzej na Wall Street. Nasdaq Composite stracił podczas czwartkowej sesji 2,25 proc., a Dow Jones Industrial spadł o 2,19 proc. W piątek było jeszcze gorzej. Gwałtowna wyprzedaż dotknęła giełd azjatyckich. Tokijski indeks giełdowy Nikkei 225 zakończył sesję nieco ponad 5 proc. na minusie, a papiery SoftBanku (głównego japońskiego inwestora technologicznego) tąpnęły o 14 proc. Również w Europie dominowały spadki podczas piątkowej sesji, choć bardziej umiarkowane niż w Azji. W USA Nasdaq Composite o godzinie 17. półtorej godziny po rozpoczęciu sesji tracił 2,8 proc., a papiery Anthropica 10 proc. Skąd wzięły się tak nerwowe reakcje na giełdach, kontrastujące z bardzo udanym debiutem Anthropic?

Reklama Reklama

Rekordowe IPO, gwałtowna wyprzedaż. Co przestraszyło inwestorów?

Część przeceny na globalnych parkietach da się wyjaśnić tym, że inwestorzy realizowali zyski po wcześniejszych zwyżkach. Część inwestorów mogła też sprzedawać dotychczas posiadane akcje, by nabyć papiery Anthropic.

– To zawsze miał być krytyczny test dla sektora technologicznego. Anthropic może stać się nowym sztandarowym przykładem handlu AI, zwłaszcza po doniesieniach o Nvidii [jej prezes Jensen Huang zrezygnował po skandalu obyczajowo-szpiegowskim – red.]. Jest tu też wiele rzeczy, które trzeba przetworzyć i przetrawić, co przekłada się na ten okres niepewności i zmienności. Entuzjazm przychodzi, a to świetny moment, by sprzedać na fali wzrostów i zrealizować część zysków – wskazuje Aleks Spencer, dyrektor inwestycyjny w firmie Bogart Wealth.

Czytaj więcej Biznes Anthropic rozpalił rynek! Zebrał w debiucie giełdowym gigantyczne pieniądze Oferta publiczna Anthropicu została uznana za rekordowo dużą. Przyniosła 81,3 mld USD, a dodatkowe 26 mld USD zostało zebrane w ramach sprzedaży pa...

Viraj Patel, analityk z firmy badawczej Vanda Research wskazuje, że inwestorzy detaliczni w trakcie pierwszej sesji obracali akcjami Anthropic wartymi 772 mln. To więcej niż 669 mln dol. w akcjach, które zmieniły właściciela podczas czerwcowego debiutu SpaceX i zarazem najwięcej w jakimkolwiek debiucie uwzględnionym w danych Vanda Research sięgających 2012 r. Udział zakupów w tych obrotach wynosił jednak tylko 53,9 proc., podczas gdy w dniu debiutu SpaceX sięgał 58,3 proc. Duża część inwestorów detalicznych szybko więc sprzedawała akcje Anthropic, by zrealizować zyski, po tym, jak papiery te otworzyły się po cenie znacznie wyższej niż w ofercie.

– W całym 2025 r. amerykańskie IPO zebrały 45 mld dol., podczas gdy w tym roku dwie oferty – SpaceX i Anthropic – ściągnęły łącznie około 156 mld dol., wyrównując tym samym całoroczny rekord z 2021 r. Fundusze nie drukują przecież gotówki. Żeby opłacić zapisy na takie giganty, muszą najpierw sprzedać dotychczasowe pozycje w spółkach technologicznych (stąd mimo euforii wokół debiutu szeroki indeks w czwartek spadał) albo w innych aktywach, co widać było w czerwcu, gdy debiutowi SpaceX towarzyszyły rekordowe 4,5 mld dol. miesięcznego odpływu ze spotowych ETF-ów na bitcoina. Teraz rynek czeka na dwa kolejne punkty kontrolne: włączenie akcji do głównych indeksów, co wymusi zakupy funduszy pasywnych, oraz wygasanie blokad sprzedaży, które wreszcie uwolni na rynek nową podaż – twierdzi Michał Maciuk, zarządzający funduszu Mount Blockchain i Nowych Technologii w Mount TFI.

Na rynku dały też o sobie znać powracające obawy dotyczące perspektyw dla technologii sztucznej inteligencji. Inwestorzy zastanawiają się, czy duże wydatki na rozwój AI i rozbudowę centrów danych przełożą się na wymierne zyski.

– IPO Anthropic potwierdziło, że zainteresowanie inwestycjami w AI pozostaje duże, jednak nie wystarczyło, by zrównoważyć obawy dotyczące wysokich wycen, rentowności spółek oraz trwałości wysokich nakładów inwestycyjnych. Nastroje na rynku wyraźnie się zmieniły: zamiast wykorzystywać przecenę do zakupów, inwestorzy coraz częściej zastanawiają się, czy korekta może się jeszcze pogłębić. Słabość indeksów równoważonych sugeruje przy tym, że presja sprzedażowa nie ogranicza się już do kilku największych spółek technologicznych. Osłabła również obserwowana ostatnio relatywna siła europejskich giełd – zauważa Daniela Hathorn, analityczka Capital.com.

Pierwsze rekomendacje analityków dla akcji Anthropic są dosyć pozytywne. Najbardziej pesymistyczna (KGI Securities) z nich mówi o cenie docelowej wynoszącej 100 dol. za 1 akcję, a najbardziej optymistyczna (Melius Research) o 155 dol. Tworzenie porównań z zachowaniem kursu SpaceX po czerwcowym debiucie może być natomiast mylące, wszak inna była wówczas sytuacja na rynkach. Space X stracił jednak później od szczytu do dołka ponad 40 proc., by się odbić na poziom niewiele wyższy od ceny z debiutu.

Pracownicy Anthropic zostali milionerami. Założyciele liczą miliardy

Jak na razie, oferta Anthropic mocno wzbogaciła tysiące ludzi. Po tym, jak spółka ustaliła cenę swojego IPO na 83 dolary za akcję, około 600 pracowników dołączyło do elitarnego klubu „centymilionerów”, posiadając udziały kapitałowe wyceniane na ponad 100 mln dolarów – wynika z danych Hill.com. Aż 2800 pracowników, znanych wewnętrznie jako „Ants” (Mrówki), posiada udziały wyceniane powyżej 10 mln dolarów. A około 5100 – czyli 96 proc. załogi – ma udziały kapitałowe o wartości przekraczającej 1 mln dolarów. Dario Amodei, prezes Anthropic, jego siostra Daniela Amodei oraz pięciu pozostałych współzałożycieli spółki sprzedało pakiety akcji warte po 250 mln dol. Wartość udziałów, które zachował każdy z nich, sięgnęła jednak (licząc po cenie z oferty publicznej) po 19,15 mld dol. Dzień wcześniej, Dario Amodei był na 234. miejscu rankingu miliarderów Bloomberga, z majątkiem wynoszącym 13,7 mld dol.

Na tym debiucie zarobili też niektórzy celebryci, na przykład aktor Ashton Kutcher. Jego inwestycja została dokonana przez Sound Ventures (fundusz współzałożony z Guyem Osearym), który zainwestował około 435 mln dol. w Anthropic w ramach kolejnych rund finansowania i posiada około 0,5 proc. udziałów. Raporty szacują wartość udziałów Sound Ventures na około 7 mld dolarów, choć Kutcher ustąpił ze stanowiska partnera w lipcu 2026 r. (pozostając starszym doradcą), a zyski z portfela funduszu są dzielone z zewnętrznymi inwestorami. Również Will.i.am, frontman zespołu Black Eyed Peas jest wymieniany wśród gwiazd-inwestorów, którzy mogą zyskać na publicznym debiucie Anthropic, choć jego dokładne udziały i wielkość inwestycji nie zostały publicznie ujawnione.

Anthropic sprzedał nieco ponad 3,6 miliona akcji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii oraz blisko 9,7 miliona akcji inwestorom w Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii, według dokumentów regulacyjnych przejrzanych przez agencję Bloomberga. Przy cenie ofertowej, spółka i jej założyciele pozyskali odpowiednio około 300 milionów dolarów i 801 milionów dolarów w ramach dedykowanych ofert w Wielkiej Brytanii i w Europie Kontynentalnej. Polscy inwestorzy mieli jednak małe szanse, by załapać się na te emisje. Mogą jednak handlować akcjami Anthropic na takich samych zasadach jak inwestorzy z całego świata, jeśli mają rachunki w domach maklerskich lub platformach oferujących dostęp do papierów z giełdy Nasdaq.