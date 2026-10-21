Język PHP jest wykorzystywany przez znaczną część internetu, m.in. w witrynach opartych na WordPressie, Drupalu, Joomli i Magento, w platformach hostingu współdzielonego oraz ogromnej liczbie programów. Wspomniane luki w zabezpieczeniach otrzymały ocenę 9,2 w skali CVSS v4.0, co oznacza krytyczny poziom zagrożenia. Poprawki mają zostać udostępnione dziś o godzinie 14:00 GMT, czyli 16:00 czasu polskiego.

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Luki w zabezpieczeniach mogą umożliwić przejęcie serwera

Według unijnych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa podatności mogą umożliwić uruchomienie złośliwego kodu w systemach bez konieczności logowania się. Firma hostingowa GoDaddy ostrzega, że skutkiem tego może być kradzież danych, zmiana treści witryny lub całkowite przejęcie serwera.

Dyrektor ds. technologii Cloudflare Dane Knecht przekazał, że firma zaobserwowała już pierwsze ataki i aktualizuje reguły zapory sieciowej. Zaznaczył jednak, że jest to zabezpieczenie tymczasowe, a administratorzy powinni zainstalować poprawki natychmiast po ich udostępnieniu.

Automatyczna aktualizacja WordPressa nie wystarczy

Twórcy Wordfence, wtyczki zabezpieczającej witryny oparte na WordPressie, ostrzegają, że automatyczne aktualizacje systemu nie zainstalują tej poprawki, w związku z czym właściciele stron muszą ustalić, kto odpowiada za aktualizowanie PHP.

CERT-EU zaleca natychmiastowe przygotowanie się do wdrożenia poprawek, a w razie braku takiej możliwości – wyłączenie zagrożonych stron. Według unijnego zespołu oraz Australijskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa luki mogą występować w wersjach od PHP 5 wzwyż. Zespół PHP ma podać dokładną listę podatnych wersji wraz z udostępnieniem aktualizacji.