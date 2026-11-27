Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest dokładny zakres wycieku danych z Autopay i dlaczego jest on groźniejszy niż początkowo sądzono.

Jakie konkretne działania podjęły banki, aby ograniczyć ryzyko i zabezpieczyć środki swoich klientów.

Na jakie nowe zagrożenia powinni uważać klienci w związku z atakiem i co radzą eksperci w obecnej sytuacji.

W wycieku danych z Autopay w efekcie cyberataku w niepowołane ręce mogły trafić nie tylko numery kart płatniczych klientów, lecz także ich kody zabezpieczające CVV. Banki już zaczęły mocniej monitorować niektóre płatności i kontaktują się z klientami, aby ograniczać ewentualne straty.

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Hakerzy mogli zdobyć także kody zabezpieczające CVV

Autopay to popularny operator płatności internetowych. Jak podał serwis Niebezpiecznik.pl, jeden z jego czytelników otrzymał od spółki odpowiedź, zgodnie z którą wyciek objął nie tylko numer i datę ważności karty płatniczej, ale również kod CVC2/CVV2. To trzycyfrowy kod, zazwyczaj można go znaleźć na odwrocie karty, a jest jednym z głównych elementów zabezpieczających zakupy przez internet.

Z korespondencji wynika, że w przypadku tego klienta zagrożone były również imię i nazwisko posiadacza karty, adres e-mail oraz numer IP. Autopay podał, że dotąd nie stwierdzono wykorzystania nielegalnie pobranych w ramach wycieku danych.

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Spółka przekazała informacje o kartach objętych atakiem hakerskim organizacjom płatniczym oraz instytucjom, które je wydały, by mogły ocenić ryzyko i podjąć ewentualne działania zapobiegawcze. Wciąż nie wiadomo też, jaka jest skala wycieku i ile danych trafiło do hakerów.

Niektóre banki zdecydowały się na zastrzeganie zagrożonych kart, inne wprowadzają kolejne metody zabezpieczenia ograniczające możliwość wykonywania płatności. mBank informuje, że ograniczył płatności internetowe kartami objętymi wyciekiem danych. Odrzucane będą transakcje, w przypadku których sprzedawca nie umożliwia zastosowania silnego uwierzytelnienia, np. potwierdzenia płatności w aplikacji mobilnej lub kodem SMS.

Ograniczenia mogą dotyczyć również automatycznych opłat za subskrypcje czy innych cyklicznych oraz zakupów u sprzedawców, u których wcześniej zostały zapisane dane karty. Nadal można jej normalnie używać, wypłacać gotówkę i realizować odpowiednio zabezpieczone transakcje internetowe. mBank daje też możliwość uzyskania bezpłatnie nowej karty, jeśli klient się na to zdecyduje.

Czy trzeba wymienić kartę? Eksperci wyjaśniają

Jak informuje PAP, SMS-y i e-maile do klientów rozesłał również PKO BP. Dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo płatności wprowadziły także Erste Bank Polska oraz Alior Bank.

Eksperci zalecają osobom, które otrzymały powiadomienie o objęciu ich danych wyciekiem, by przynajmniej zastrzegły obecną kartę i zamówiły nową. Chodzi zwłaszcza o sytuacje, w których bank nie zrobił tego sam.

Z kolei CSIRT KNF informuje, że klienci nie muszą profilaktycznie wymieniać kart wyłącznie dlatego, że dowiedzieli się o cyberataku. Powinni kierować się informacjami otrzymanymi od swojego banku, który ocenia ryzyko w każdej sprawie.

Informacje o cyberataku mogą zostać wykorzystane przez oszustów podszywających się pod pracowników banków lub operatora płatności. Szczególną ostrożność warto zachować teraz, w okresie Black Friday, gdy skrzynki e-mailowe i telefony klientów zapełniają się wiadomościami dotyczącymi zakupów i płatności.

Trzeba zachować też standardowe środki bezpieczeństwa, jak przeglądanie historii płatności i natychmiastowe zgłoszenie bankowi potencjalnie nieznanych transakcji. Nie warto klikać w podejrzane linki dotyczące wycieku danych lub rzekomej wymiany karty. Nie wolno też zatwierdzać płatności, których sami nie wykonaliśmy ani nie zleciliśmy.

To kolejny duży wyciek danych. W sierpniu firma MyDr, dostawca oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, potwierdziła, że zaatakowane zostały archiwalne zasoby firmy, głównie z 2024 r. i wcześniejszych lat. Skala incydentu jest ogromna – wg rządu w sierpniowym ataku przejęta baza ma ponad 2 TB i może obejmować dane nawet 19 mln Polaków.