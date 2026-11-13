Już wcześniej media ujawniły, że Huang miał romans z Alice Huang, podejrzewaną przez amerykańskie służby o współpracę z chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Narodowego oraz z Kimberly Powell, wiceprezes Nvidii ds. opieki zdrowotnej.

Reklama Reklama

Kolejna kochanka Jensena Huanga. Nvidia nie komentuje

Reuters pisze, że Huang miał „intymną relację” również z drugą podwładną. Informację tę potwierdzają dwie osoby znające kulisy sprawy. Agencja zaznacza, że jak dotąd nie udało jej się skontaktować z kobietą, z którą były już prezes Nvidii miał mieć romans, nie podaje też jej personaliów.

Nvidia odmówiła komentarza w tej sprawie. Sam Huang, a także Powell i przedstawiciel zarządu Nvidii nie odpowiedzieli na zadane im przez agencję Reutera pytania o kolejny romans.

Związek Jensena Huanga z chińską agentką pod lupą amerykańskich służb

Jensen Huang przyznał się do romansu 8 listopada w oświadczeniu, które wydał po doniesieniach mediów o jego związku pozamałżeńskim z Alice Huang. W wydanym oświadczeniu nie wymienił jednak nazwiska kochanki.

Kimberly Powell, wiceprezes Nvidii ds. opieki zdrowotnej Foto: REUTERS

Po tym, jak romansem Huanga z domniemaną chińską agentką zainteresowało się FBI, prezes Nvidii znajdował się pod coraz większą presją, by ustąpić ze stanowiska. Według doniesień mediów z USA amerykańskie służby uważają, że Alice Huang, pracując dla chińskiego wywiadu, przekazywała informacje na temat Nvidii i zachęcała Huanga do lobbingu za rozluźnieniem restrykcji eksportowych chipów AI do Chin. Kierowana przez nią i jej rodzinę sieć spółek miała przy tym przekierowywać duże ilości zaawansowanych podzespołów Nvidii bezpośrednio, omijając amerykańskie restrykcje.

Technologiczni giganci Foto: PAP

Jensen Huang miał bliskie kontakty z Donaldem Trumpem, który od pewnego czasu miał być ostrzegany, iż prezes Nvidii może być w związku z domniemaną chińską agentką. Prezydent USA miał jednak ignorować te ostrzeżenia. M.in. pod wpływem Huanga Trump podjął decyzję o złagodzeniu restrykcji eksportowych chipów Nvidii do Chin. Jensen Huang był też członkiem delegacji amerykańskiej, która towarzyszyła Trumpowi w czasie jego majowej wizyty w Chinach.

Po tym, jak ujawniono romans Huanga również z Kimberly Powell, Jensen Huang podał się do dymisji, uprzedzając prawdopodobnie decyzję zarządu Nvidii. Tymczasowym prezesem spółki została Colette Kress. Wcześniej zarząd Nvidii wszczął niezależne śledztwo, które miało wyjaśnić, czy Huang był celem działania obcych służb.

W czwartek kurs akcji Nvidii spadł o 5,5 proc., a od czasu październikowego szczytu, wartość firmy spadła o 30 proc.

Jensen Huang to założyciel Nvidii (powstała w 1993 roku). Początkowo firma była znana przede wszystkim jako producent procesorów graficznych GPU używanych przede wszystkim do gier komputerowych. Jednak masowe zastosowanie GPU do tworzenia modeli AI w ostatnich latach sprawiło, że jej wycena gwałtownie wzrosła, a działalność firmy stała się istotna dla bezpieczeństwa narodowego USA, ze względu na rywalizację Waszyngtonu z Pekinem przy rozwoju sztucznej inteligencji.