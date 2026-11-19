Donald Tusk zapowiedział organizację na początku 2027 roku Warszawskiego Szczytu Wysokiego Szczebla w sprawie sztucznej inteligencji. Wydarzenie ma służyć zacieśnieniu współpracy między państwami Unii Europejskiej oraz wypracowaniu konkretnych rozwiązań, które pozwolą Europie zwiększyć konkurencyjność w obszarze nowych technologii.

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– Europa nie może sobie pozwolić na pozostanie w tyle w obliczu rewolucji sztucznej inteligencji – podkreślił szef polskiego rządu.

Zapowiedź organizacji szczytu jest odpowiedzią na list otwarty podpisany przez 59 czołowych naukowców, ekspertów i przedstawicieli europejskiego biznesu. Jego autorzy zaapelowali do przywódców Unii Europejskiej o podjęcie pilnych działań, które pozwolą wzmocnić pozycję Europy w globalnym wyścigu technologicznym.

Donald Tusk zaznaczył, że planowane spotkanie w Warszawie nie powinno ograniczać się do politycznych deklaracji. Jego celem ma być wypracowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju europejskich technologii i budowy niezależności technologicznej.

– Naszym celem nie jest przyjęcie kolejnego zestawu deklaracji, lecz skoordynowanie wspólnych europejskich działań na rzecz suwerenności technologicznej – podkreślił premier.

Szef rządu zamierza zachęcać przywódców państw członkowskich UE do poparcia inicjatywy oraz wspólnego zaangażowania w organizację wydarzenia.

Dwa filary europejskiej strategii AI

Jednym z najważniejszych założeń planowanego szczytu będzie wypracowanie ram współpracy w dwóch obszarach uznawanych za kluczowe dla technologicznej przyszłości Europy. Inicjatywy te określono jako „EMBL dla AI” oraz „Airbus dla AI”.

Pierwsza z nich zakłada stworzenie światowej klasy ośrodka zajmującego się rozwojem sztucznej inteligencji. Placówka miałaby łączyć potencjał europejskich badań naukowych z dostępem do zaawansowanych mocy obliczeniowych, kapitału oraz najwybitniejszych specjalistów. Głównym celem przedsięwzięcia byłoby opracowywanie suwerennych europejskich modeli sztucznej inteligencji, a tym samym wzmacnianie niezależności technologicznej Unii Europejskiej.

Drugi filar, określany jako „Airbus dla AI”, przewiduje utworzenie ogólnoeuropejskiego konsorcjum zajmującego się rozwojem sztucznej inteligencji wykorzystywanej w świecie fizycznym oraz w przemyśle. Chodzi o technologie określane jako Physical AI i Industrial AI.

Współpraca państw europejskich w tym obszarze miałaby umożliwić osiągnięcie odpowiedniej skali działania, a także zwiększyć konkurencyjność Europy w sektorze technologii autonomicznych.

Donald Tusk apeluje o zmianę podejścia do nowych technologii w Europie

Premier zwrócił również uwagę na konieczność zmiany dotychczasowego podejścia Unii Europejskiej do rozwoju nowoczesnych technologii. Jego zdaniem Europa powinna w większym stopniu koncentrować się na tworzeniu warunków do rozwoju własnego sektora technologicznego, zamiast ograniczać działania przede wszystkim do regulowania rynku.

– Jak wielokrotnie podkreślaliśmy w rozmowach z naszymi europejskimi partnerami, w tym z prezydentem Emmanuelem Macronem i Premierem Ulfem Kristerssonem, kluczem do konkurencyjności Europy jest odejście od czysto defensywnego podejścia regulacyjnego na rzecz aktywnego kreowania rynku i rozbudowy infrastruktury technologicznej – oświadczył Donald Tusk.

W ocenie szefa rządu rozwój europejskiej sztucznej inteligencji wymaga nie tylko odpowiednich przepisów, lecz także aktywnego wspierania rynku, inwestowania w infrastrukturę technologiczną i budowania wspólnego potencjału państw członkowskich.

Warszawski szczyt ma stać się okazją do przełożenia tych założeń na konkretne formy współpracy między europejskimi partnerami.

59 naukowców i przedstawicieli biznesu apeluje do UE. Wskazali pięć priorytetów

Impulsem do zapowiedzi organizacji szczytu był list otwarty skierowany do przywódców Unii Europejskiej przez 59 naukowców, ekspertów oraz przedstawicieli biznesu z państw członkowskich.

Sygnatariusze dokumentu ostrzegli przed ryzykiem osłabienia pozycji Europy w globalnym wyścigu sztucznej inteligencji i wezwali do pilnego podjęcia działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora technologicznego.

Autorzy listu wskazali pięć najważniejszych priorytetów. Pierwszym jest uproszczenie regulacji, które mają wpływ na rozwój nowych technologii. Drugim – wsparcie europejskich przedsiębiorstw technologicznych, aby mogły skuteczniej rozwijać swoją działalność i konkurować na światowych rynkach.

Kolejne postulaty dotyczą zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych w sztuczną inteligencję, utworzenia wiodących europejskich ośrodków badawczych zajmujących się AI oraz przyjęcia wspólnej strategii konkurencyjności.

Zdaniem sygnatariuszy listu realizacja tych działań ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przez Europę niezależności technologicznej oraz zdolności do rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

Budżet UE na lata 2028–2034. Eksperci ostrzegają przed utratą suwerenności technologicznej

Autorzy listu otwartego podkreślili również, że decyzje dotyczące przyszłości europejskiej sztucznej inteligencji powinny zostać podjęte jak najszybciej. Szczególne znaczenie przypisują negocjacjom nad budżetem Unii Europejskiej na lata 2028–2034.

To właśnie w kontekście prac nad przyszłymi ramami finansowymi UE sygnatariusze apelują o zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju europejskich technologii i zwiększenia inwestycji w sztuczną inteligencję.

W ich ocenie brak zdecydowanych działań może doprowadzić do utraty przez Europę suwerenności technologicznej oraz osłabienia jej zdolności do konkurowania z największymi światowymi potęgami technologicznymi, przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

Zapowiedziany przez Donalda Tuska szczyt w Warszawie ma być odpowiedzią na te wyzwania. Planowane na początek 2027 roku spotkanie ma umożliwić europejskim przywódcom wypracowanie wspólnego podejścia do rozwoju sztucznej inteligencji oraz skoordynowanie działań na rzecz wzmocnienia technologicznej pozycji Europy.