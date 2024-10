Dalszy ciąg kryzysu wizerunkowego Boeinga?

Media informują o rozpadzie satelity głównie w kontekście pogłębiającego się kryzysu wizerunkowego Boeinga. BBC przypomina, że firma zmaga się obecnie z kryzysem na wielu frontach m.in. w związku z samolotami komercyjnymi i statkiem kosmicznym Starliner. Jak przypomina bbc.com, od zeszłego miesiąca strajkuje ponad 30 tys. pracowników związanych z produkcją samolotów komercyjnych Boeinga. W zeszłym tygodniu firma ogłosiła plany dotyczące zwolnienia od listopada ok. 17 tys. pracowników.

Przypomniano również o awarii kapsuły Boeing Starliner. W czerwcu tego roku kapsułę wykorzystano do przetransportowania dwójki astronautów – Sunity Williams i Barry'ego Wilmore'a – na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Kapsuła uległa jednak awarii uniemożliwiając astronautom powrót na Ziemię. Misja zaplanowana pierwotnie na 10 dni wydłużyła się do kilku miesięcy. Ze względów bezpieczeństwa NASA zadecydowała o pozostaniu astronautów na stacji ISS do przyszłego roku. Pusta kapsuła Starliner wylądowała w Nowym Meksyku na początku września. Powrót astronautów będzie możliwy prawdopodobnie z pomocą statku kosmicznego SpaceX Elona Muska.