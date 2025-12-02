Google rzuca wyzwanie Markowi Zuckerbergowi. Okulary z botem AI zadebiutują na dniach

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są plany Google dotyczące rozszerzonej rzeczywistości i inteligentnych okularów?

Już 8 grudnia koncern z Mountain View przeprowadzi transmisję „The Android Show: XR Edition”, podczas której zaprezentuje najnowsze możliwości swojej platformy na rozszerzonej rzeczywistości. Kluczowe mają być jednak inteligentne okulary. Czy integracja sprzętu z AI oraz partnerzy, z którymi Google będzie współpracował, dadzą gigantowi przewagę w tej branży?

Rynek inteligentnych okularów wystrzelił

Wydarzenie zaplanowano dokładnie rok po pierwszym oficjalnym ogłoszeniu prac nad Android XR. Teraz Google pokaże przyszłość świata technologii – połączenie sprzętu ze sztuczną inteligencją. Na razie szczegóły trzymane są w tajemnicy, ale eksperci spodziewają się, że „zaszycie” w okularach bota zredefiniuje korzystanie z tego typu urządzeń. Interakcje mają być bardziej konwersacyjne niż manualne i osadzone w kontekście.

Materiały promocyjne zapowiadające transmisję sugerują, że gigant nie ograniczy się do jednego formatu urządzeń – na grafikach widoczne są roboty Android wyposażone zarówno w pełne zestawy, (tzw. headsety) jak i lżejsze inteligentne okulary z wyraźnie zaznaczonym aparatem na zauszniku. Ekosystem ma być uniwersalny, a użytkownicy będą mogli wchodzić w interakcję nie tylko z treściami cyfrowymi, ale także zadawać pytania dotyczące fizycznych obiektów znajdujących się w ich otoczeniu. To rzucenie wyzwania innym potentatom, którzy też chcą bić się o ten nowy i perspektywiczny kawałek rynku. Mowa o koncernie Meta, któremu przewodzi Mark Zuckerberg. Firma osiągnęła sukces, wypuszczając okulary Ray-Ban Meta. Ale ambitne plany ma też Samsung, który na platformie Android XR już swoje gogle – Galaxy XR. Sprzęt, wyceniony na 1799 dol., trafił do sprzedaży w październiku – oferuje imponującą specyfikację: wyświetlacze micro-OLED 4K oraz system sześciu kamer do śledzenia przestrzennego.