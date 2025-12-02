Reklama

Google rzuca wyzwanie Markowi Zuckerbergowi. Okulary z botem AI zadebiutują na dniach

Google chce wykroić sobie kawałek rynku rozszerzonej rzeczywistości. W grze są Apple i Meta. Ma jednak przewagę – otwarty ekosystem i rosnące grono partnerów. Premiera już za parę dni.

Publikacja: 02.12.2025 19:29

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są plany Google dotyczące rozszerzonej rzeczywistości i inteligentnych okularów?
  • Z jakimi partnerami współpracuje Google, aby rozwijać technologię Android XR?
  • Jakie są najnowsze trendy i innowacje w dziedzinie inteligentnych okularów?

Już 8 grudnia koncern z Mountain View przeprowadzi transmisję „The Android Show: XR Edition”, podczas której zaprezentuje najnowsze możliwości swojej platformy na rozszerzonej rzeczywistości. Kluczowe mają być jednak inteligentne okulary. Czy integracja sprzętu z AI oraz partnerzy, z którymi Google będzie współpracował, dadzą gigantowi przewagę w tej branży?

Rynek inteligentnych okularów wystrzelił

Wydarzenie zaplanowano dokładnie rok po pierwszym oficjalnym ogłoszeniu prac nad Android XR. Teraz Google pokaże przyszłość świata technologii – połączenie sprzętu ze sztuczną inteligencją. Na razie szczegóły trzymane są w tajemnicy, ale eksperci spodziewają się, że „zaszycie” w okularach bota zredefiniuje korzystanie z tego typu urządzeń. Interakcje mają być bardziej konwersacyjne niż manualne i osadzone w kontekście.

Materiały promocyjne zapowiadające transmisję sugerują, że gigant nie ograniczy się do jednego formatu urządzeń – na grafikach widoczne są roboty Android wyposażone zarówno w pełne zestawy, (tzw. headsety) jak i lżejsze inteligentne okulary z wyraźnie zaznaczonym aparatem na zauszniku. Ekosystem ma być uniwersalny, a użytkownicy będą mogli wchodzić w interakcję nie tylko z treściami cyfrowymi, ale także zadawać pytania dotyczące fizycznych obiektów znajdujących się w ich otoczeniu. To rzucenie wyzwania innym potentatom, którzy też chcą bić się o ten nowy i perspektywiczny kawałek rynku. Mowa o koncernie Meta, któremu przewodzi Mark Zuckerberg. Firma osiągnęła sukces, wypuszczając okulary Ray-Ban Meta. Ale ambitne plany ma też Samsung, który na platformie Android XR już swoje gogle – Galaxy XR. Sprzęt, wyceniony na 1799 dol., trafił do sprzedaży w październiku – oferuje imponującą specyfikację: wyświetlacze micro-OLED 4K oraz system sześciu kamer do śledzenia przestrzennego.

Współpraca Google z koreańskim gigantem przy goglach to dopiero początek. Koncern też pracuje nad własnymi inteligentnymi okularami z systemem Android XR, ich premiera przewidywana jest na przyszły rok. Według przecieków, pierwsza generacja może ograniczać się wyłącznie do obsługi dźwięku, rezygnując z wyświetlaczy.

Jaką odpowiedź szykuje Apple?

Google równolegle buduje koalicję marek, które mają wprowadzić technologię „na salony”. Firma nawiązała współpracę z producentami takimi jak Warby Parker i Gentle Monster, co ma zaowocować stworzeniem stylowych oprawek obsługujących system Android XR. Z kolei firma Xreal przygotowuje na przyszły rok premierę Project Aura – okularów AR z szerokim, 70-stopniowym polem widzenia. Przedsmak dała już w maju na konferencji Google I/O – wówczas firma chwaliła się prototypem okularów oferującym tłumaczenie w czasie rzeczywistym, nawigację oraz bezdotykową obsługę wiadomości.

Strategia Google, polegająca na stworzeniu otwartej platformy dla wielu producentów, wydaje się trafiać w rynkową niszę, zwłaszcza w obliczu problemów konkurencji. Apple ze swoimi goglami Vision Pro ma trudności z masowym dotarciem do klienta. Według szacunków firmy badawczej IDC, sprzedaż urządzenia w 2024 r. nie przekroczyła 500 tys. sztuk. Być może gigant z Cupertino postawi również na inteligentne okulary. Bloomberg sugerował, że taki produkt może mieć premierę już w 2026 r.

Google chce konkurować nie tylko sprzętem, ale przede wszystkim łatwością tworzenia oprogramowania. Android XR wspiera standardowe i lubiane przez deweloperów narzędzia, takie jak Android Studio, Unity czy OpenXR. Pozwala to na budowanie aplikacji, które zadziałają zarówno na zaawansowanych goglach VR, jak i lżejszych okularach AR. Siłą platformy ma być także dostęp do istniejących usług Google i bogatego ekosystemu sklepu Google Play, co odróżnia propozycję z Mountain View od bardziej zamkniętych środowisk konkurencji.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Google okulary Samsung AI
