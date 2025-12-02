Google rzuca wyzwanie Markowi Zuckerbergowi. Okulary z botem AI zadebiutują na dniach

Aktualizacja: 03.12.2025 03:53 Publikacja: 02.12.2025 19:29
Google rzuca wyzwanie firmie Meta, której okulary AI świetnie się sprzedają
Foto: Bloomberg
Już 8 grudnia koncern z Mountain View przeprowadzi transmisję „The Android Show: XR Edition”, podczas której zaprezentuje najnowsze możliwości swojej platformy na rozszerzonej rzeczywistości. Kluczowe mają być jednak inteligentne okulary. Czy integracja sprzętu z AI oraz partnerzy, z którymi Google będzie współpracował, dadzą gigantowi przewagę w tej branży?
Wydarzenie zaplanowano dokładnie rok po pierwszym oficjalnym ogłoszeniu prac nad Android XR. Teraz Google pokaże przyszłość świata technologii – połączenie sprzętu ze sztuczną inteligencją. Na razie szczegóły trzymane są w tajemnicy, ale eksperci spodziewają się, że „zaszycie” w okularach bota zredefiniuje korzystanie z tego typu urządzeń. Interakcje mają być bardziej konwersacyjne niż manualne i osadzone w kontekście.
Materiały promocyjne zapowiadające transmisję sugerują, że gigant nie ograniczy się do jednego formatu urządzeń – na grafikach widoczne są roboty Android wyposażone zarówno w pełne zestawy, (tzw. headsety) jak i lżejsze inteligentne okulary z wyraźnie zaznaczonym aparatem na zauszniku. Ekosystem ma być uniwersalny, a użytkownicy będą mogli wchodzić w interakcję nie tylko z treściami cyfrowymi, ale także zadawać pytania dotyczące fizycznych obiektów znajdujących się w ich otoczeniu. To rzucenie wyzwania innym potentatom, którzy też chcą bić się o ten nowy i perspektywiczny kawałek rynku. Mowa o koncernie Meta, któremu przewodzi Mark Zuckerberg. Firma osiągnęła sukces, wypuszczając okulary Ray-Ban Meta. Ale ambitne plany ma też Samsung, który na platformie Android XR już swoje gogle – Galaxy XR. Sprzęt, wyceniony na 1799 dol., trafił do sprzedaży w październiku – oferuje imponującą specyfikację: wyświetlacze micro-OLED 4K oraz system sześciu kamer do śledzenia przestrzennego.
Czytaj więcej
EssilorLuxottica, największy producent luksusowych okularów, poinformował, że przychody ze sprzed...
Współpraca Google z koreańskim gigantem przy goglach to dopiero początek. Koncern też pracuje nad własnymi inteligentnymi okularami z systemem Android XR, ich premiera przewidywana jest na przyszły rok. Według przecieków, pierwsza generacja może ograniczać się wyłącznie do obsługi dźwięku, rezygnując z wyświetlaczy.
Google równolegle buduje koalicję marek, które mają wprowadzić technologię „na salony”. Firma nawiązała współpracę z producentami takimi jak Warby Parker i Gentle Monster, co ma zaowocować stworzeniem stylowych oprawek obsługujących system Android XR. Z kolei firma Xreal przygotowuje na przyszły rok premierę Project Aura – okularów AR z szerokim, 70-stopniowym polem widzenia. Przedsmak dała już w maju na konferencji Google I/O – wówczas firma chwaliła się prototypem okularów oferującym tłumaczenie w czasie rzeczywistym, nawigację oraz bezdotykową obsługę wiadomości.
Strategia Google, polegająca na stworzeniu otwartej platformy dla wielu producentów, wydaje się trafiać w rynkową niszę, zwłaszcza w obliczu problemów konkurencji. Apple ze swoimi goglami Vision Pro ma trudności z masowym dotarciem do klienta. Według szacunków firmy badawczej IDC, sprzedaż urządzenia w 2024 r. nie przekroczyła 500 tys. sztuk. Być może gigant z Cupertino postawi również na inteligentne okulary. Bloomberg sugerował, że taki produkt może mieć premierę już w 2026 r.
Czytaj więcej
Koncern z logo nadgryzionego jabłka przygotowuje się do wejścia na rynek z nową kategorią produkt...
Google chce konkurować nie tylko sprzętem, ale przede wszystkim łatwością tworzenia oprogramowania. Android XR wspiera standardowe i lubiane przez deweloperów narzędzia, takie jak Android Studio, Unity czy OpenXR. Pozwala to na budowanie aplikacji, które zadziałają zarówno na zaawansowanych goglach VR, jak i lżejszych okularach AR. Siłą platformy ma być także dostęp do istniejących usług Google i bogatego ekosystemu sklepu Google Play, co odróżnia propozycję z Mountain View od bardziej zamkniętych środowisk konkurencji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Naukowcy z MIT odkryli wadę dużych modeli językowych (LLM), która powoduje, że są one mniej wiarygodne. Udzielaj...
Chiński gigant Xiaomi zapowiada rewolucję w produkcji. Humanoidalne roboty mają zastąpić ludzi w fabrykach w cią...
Holenderska firma opracowała technologię umożliwiającą błyskawiczne tworzenie kadłubów. Otwiera to drogę do szyb...
Sztuczna inteligencja już dziś jest w stanie realizować zadania wykonywane przez niemal 11,7 proc. siły roboczej...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
W plebiscycie zorganizowanym przez ING Hubs Poland stworzono listę 20 najpopularniejszych terminów. Numerem 1, c...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas