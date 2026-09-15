– Wyniki pierwszej edycji pokazały, jak mocno rozwój sztucznej inteligencji wpływa na język, którym opisujemy technologię. Zwyciężyło słowo „halucynować”, tuż przed „deepfake” i „promptowaniem”. Ten wybór dobrze oddał zarówno fascynację możliwościami AI, jak i rosnącą potrzebę krytycznego podejścia do generowanych przez nią treści. Wracamy z drugą edycją, by uchwycić kolejne zmiany i wspólnie nazwać zjawiska, które dziś najmocniej kształtują świat technologii. Dołączając do inicjatywy, ING Bank Śląski wspiera szerszą debatę na temat tego, jak technologia zmienia naszą pracę, komunikację i relacje z otaczającym nas światem – mówi Przemek Furlepa, CEO ING Hubs Poland.

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ING Hubs Poland jest jednym z globalnych centrów kompetencyjnych ING. Projektuje oraz dostarcza rozwiązania technologiczne i operacyjne dla bankowości.

W tym roku do inicjatywy dołącza ING Bank Śląski, wzmacniając jej zasięg i pokazując wspólne zaangażowanie ING w rozwój technologii oraz języka, którym o niej opowiadamy. – Technologia zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i korzystamy z usług bankowych. Równolegle zmienia się język, którym opisujemy nowe zjawiska i rozwiązania. Dlatego z przyjemnością dołączamy do plebiscytu Technologiczne Słowo Roku. To inicjatywa, która w ciekawy i angażujący sposób pokazuje wpływ technologii na codzienność oraz zachęca do rozmowy o innowacjach w sposób zrozumiały dla każdego – mówi Maciej Ogórkiewicz, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Plebiscyt na Technologiczne Słowo Roku to nie tylko zabawa językowa, lecz także próba uchwycenia zmian zachodzących w technologii, cyfryzacji i innowacjach. Każdy internauta może podczas jednej sesji zgłosić od jednej do trzech propozycji. Liczą się kreatywność, aktualność i technologiczny „pazur”.

Po zakończeniu etapu zgłoszeń Jury złożone z przedstawicieli ING Hubs Poland oraz partnerów plebiscytu wybierze 10 najciekawszych propozycji. Następnie, od 20 października do 7 listopada 2026 roku, internauci zagłosują online na wybrane słowa i wskażą Top 5 Technologicznych Słów Roku. Szczegóły będą dostępne na stronie plebiscytu oraz w mediach społecznościowych ING.

Finał plebiscytu i ogłoszenie zwycięskiego Technologicznego Słowa Roku odbędą się 18 listopada 2026 roku podczas konferencji Infoshare Katowice.