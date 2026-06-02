– Myślę, że będzie ona ponad dziesięć razy większa, a prawdopodobnie nawet 50 razy większa niż rewolucja dot-comów – stwierdził Masayoshi Son w rozmowie z CNBC podczas pobytu w Paryżu. Wypowiedź padła dzień po ogłoszeniu przez SoftBank inwestycji o wartości 75 mld euro w budowę infrastruktury AI we Francji, obejmującej centra danych o łącznej mocy 5 GW.

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Masayoshi Son: AI dopiero rozpoczyna ekspansję

Zdaniem Sona załamanie rynku spółek internetowych na początku wieku było jedynie krótkotrwałą korektą w znacznie większej historii wzrostu technologicznego. Tak ma być i z AI, tylko na większą skalę. – To największa rewolucja technologiczna i największa zmiana, jakiej kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Jesteśmy dopiero na etapie odpowiadającym początkom internetu – podkreślił.

Szef SoftBanku przypomniał również krach giełdowy z 1929 r., po którym gwałtownie spadły notowania spółek motoryzacyjnych i elektronicznych. – Zawsze pojawiają się korekty. Elektronika i motoryzacja załamały się w 1929 r., ale później rosły przez kolejne dziesięciolecia. Jeśli pojawi się korekta, będzie to najlepsza okazja inwestycyjna – ocenił.

Wielu analityków z Wall Street podchodzi jednak do takich zapowiedzi Sona z dystansem. Sceptycy wskazują, że choć potencjał sztucznej inteligencji jest ogromny, to obecne nakłady inwestycyjne na centra danych mogą nie przynieść oczekiwanej stopy zwrotu w zakładanym czasie, co rodzi ryzyko przegrzania sektora technologicznego.

SoftBank od kilku lat intensywnie rozwija inwestycje związane ze sztuczną inteligencją. W ubiegłym roku firma nawiązała współpracę z OpenAI przy projekcie Stargate, którego celem jest budowa infrastruktury AI w Stanach Zjednoczonych.

Masayoshi Son odrzucił zarzuty, że grupa jest zbyt mocno uzależniona od OpenAI. Według niego inwestycja w twórcę ChatGPT odpowiada za nieco ponad 20 proc. wartości aktywów netto SoftBanku. Największym aktywem pozostaje brytyjska firma projektująca półprzewodniki Arm Holdings, która odpowiada za ponad połowę wartości aktywów grupy.

Son ocenił również, że OpenAI odniesie duży sukces, odnosząc się do doniesień o możliwym debiucie giełdowym spółki.

SoftBank inwestuje miliardy w centra danych dla AI

Najnowsza inwestycja SoftBanku we Francji jest największym przedsięwzięciem firmy związanym z infrastrukturą AI w Europie, co jest związane z dążeniem Starego Kontynentu do „cyfrowej suwerenności”. Projekt zakłada budowę do 2031 r. centrów danych o mocy 3,1 GW w regionie Hauts-de-France, m.in. w Dunkierce, Bosquel i Bouchain.

Podczas konferencji z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem Son podkreślił, że Europa potrzebuje własnej infrastruktury sztucznej inteligencji. – Inwestycje będą ogromne. Rozwijamy podobne projekty w USA i chcemy wykorzystać ten rozpęd, by uczynić Francję centrum AI w Europie – powiedział.

Finansowanie projektu ma opierać się głównie na finansowaniu projektowym, a nie bezpośrednio na kapitale SoftBanku. Japońska grupa liczy na długoterminowe kontrakty z klientami, podobnie jak w realizowanym obecnie projekcie centrum danych o mocy 10 GW w stanie Ohio.

Przy realizacji inwestycji SoftBank współpracuje z Schneider Electric. Francuska firma inżynieryjna ma pomóc w stworzeniu dużego centrum produkcji przemysłowej w Dunkierce, które będzie częścią szerszego programu rozwoju infrastruktury AI.