Dean jest powszechnie uznawany za jedną z najważniejszych postaci w historii firmy – przypomina „The New York Times”. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu globalnej infrastruktury komputerowej, na której opiera się wyszukiwarka Google’a, a także należał do pierwszych liderów badań nad sztuczną inteligencją w koncernie.

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W ostatnich latach jego pozycja w Google’u wydawała się jednak słabnąć, ponieważ inni menedżerowie, w tym współzałożyciel firmy Sergey Brin, przejmowali kontrolę nad zakrojoną na szeroką skalę ofensywą koncernu w dziedzinie AI. Dean nadal pozostawał jednak jednym z najważniejszych inżynierów odpowiedzialnych za rozwój kluczowych technologii firmy.

Jeff Dean zakłada start-up Discovery Loop

Nowa spółka Jeffa Deana, nazwana Discovery Loop, dołącza do rosnącej grupy start-upów, które próbują osiągnąć cel od dziesięcioleci zaprzątający umysły badaczy z Doliny Krzemowej. Dean i jego współpracownicy chcą stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie potrafiła doskonalić samą siebie przy niewielkim udziale człowieka lub całkowicie bez jego pomocy – pisze „NYT”.

Uważają, że ten trudny do wyobrażenia proces, określany jako rekurencyjne samodoskonalenie, może znacząco przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji. Ich zdaniem te same techniki mogą w przyszłości pomóc w projektowaniu nowych rodzajów sprzętu komputerowego, odkrywaniu leków, tworzeniu materiałów oraz przyspieszaniu innych badań naukowych.

„Uważamy, że sztuczna inteligencja może w znacznie większym stopniu zautomatyzować proces eksperymentalny, który dotychczas wymagał ogromnego zaangażowania ludzi” – powiedział Dean w wywiadzie.

Google stara się dorównać rozwiązaniom AI rozwijanym przez firmy takie jak OpenAI i Anthropic. Tymczasem kolejni znani badacze odchodzą z technologicznego giganta, przyciągani dostępem do ogromnych zasobów kapitału wysokiego ryzyka oraz możliwością kierowania własnymi przedsiębiorstwami.

Czołowi badacze AI odchodzą z Google’a

W ciągu ostatniego roku Google stracił kilku czołowych naukowców, w tym Petera Norviga, który przez 25 lat kierował działem badawczym firmy. Przeszedł on do start-upu Recursive Superintelligence, jednej z wielu spółek zajmujących się rekurencyjnym samodoskonaleniem sztucznej inteligencji.

„Środowisko pracy w start-upie jest po prostu zupełnie inne. Tempo jest znacznie szybsze, a działalność bardziej ukierunkowana” – powiedział Tim Rocktäschel, który na początku tego roku odszedł z Google’a, aby współtworzyć Recursive Superintelligence. „Zespół jest mniejszy, a biurokracji i polityki jest znacznie mniej” – wyjaśnił.

Jeff Dean kierował tworzeniem Google Brain, laboratorium badawczego zajmującego się sztuczną inteligencją, które zapoczątkowało ogólnobranżowy zwrot w kierunku AI.

Do firmy Deana dołączą Sanjay Ghemawat, jego bliski współpracownik od ponad 20 lat, Quoc Le, którego badania przyczyniły się do powstania współczesnych chatbotów AI, oraz Oriol Vinyals, który od 2023 r. wspólnie z Deanem nadzorował rozwój technologii chatbotów Google’a.

Alphabet finansuje nowy start-up Jeffa Deana

Nowa firma pozyskała już finansowanie zalążkowe od kilku inwestorów z Doliny Krzemowej, w tym spółki-matki Google’a. Odchodzący z koncernu badacze nie ujawnili, ile pieniędzy zebrał ich start-up, ale wszystko wskazuje na to, że rozstają się z Google’em w dobrych stosunkach.

Alphabet, spółka-matka Google’a, zgodził się również zapewnić im przez co najmniej najbliższy rok moc obliczeniową potrzebną do rozwijania technologii AI – powiedział Dean. Sundar Pichai, dyrektor generalny Google’a, zapowiedział, że koncern będzie współpracował z nowym start-upem.

Kim jest Jeff Dean, twórca Google Brain?

W 2011 r. Jeff Dean stanął na czele zespołu tworzącego Google Brain, laboratorium badawczego zajmującego się sztuczną inteligencją, które zapoczątkowało ogólnobranżowy zwrot w stronę AI. Wśród pierwszych zatrudnionych znaleźli się Le i Vinyals. Pomogli oni opracować technologię tłumaczenia maszynowego, wykorzystaną później w Google Translate, która stała się ważnym kamieniem milowym w rozwoju sztucznej inteligencji.

Jednak gdy zespół badaczy Google’a, w tym Le i Vinyals, pomógł stworzyć technologię stanowiącą podstawę współczesnych chatbotów, firma zbyt późno dostrzegła jej potencjał. Pod koniec 2022 r. OpenAI udostępniło ChatGPT, zapoczątkowując boom na generatywną sztuczną inteligencję.

W czasie gdy Google zaczął ściślej współpracować z administracją Donalda Trumpa, Dean znalazł się w grupie pracowników sprzeciwiających się niektórym działaniom władz.

Na początku tego roku był jednym z nielicznych menedżerów z Doliny Krzemowej, którzy zabrali głos po tym, jak funkcjonariusze federalni zastrzelili protestujących w Minneapolis. Dean określił te wydarzenia jako „absolutnie haniebne”.

Był również jednym z pracowników Google’a, którzy złożyli opinię prawną popierającą pozew Anthropic przeciwko Departamentowi Obrony po tym, jak Pentagon zakazał federalnym agencjom korzystania z technologii tego start-upu.

Dean powiedział, że w przeciwieństwie do Google’a jego nowa firma będzie działać jako public benefit corporation, czyli nastawiona na zysk spółka, której działalność ma jednocześnie przynosić korzyści społeczne i służyć dobru publicznemu. Podobną strukturę przyjęły Anthropic, OpenAI i inne firmy zajmujące się sztuczną inteligencją.