Firma złożyła w poniedziałek poufne dokumenty do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji (IPO).

Reklama Reklama

Po wejściu na giełdę inwestorzy będą mogli kupować i sprzedawać akcje spółki na rynku publicznym. Firma zaznaczyła jednak, że cena emisyjna oraz liczba oferowanych akcji nie zostały jeszcze ustalone. Plany giełdowe Anthropic, podobnie jak przygotowywany debiut SpaceX Elona Muska, będą ważnym testem dla rynku. Inwestorzy przekonają się, czy ich zainteresowanie odpowiada rekordowym wycenom osiąganym obecnie przez firmy związane ze sztuczną inteligencją – podaje BBC.

Analitycy z Wall Street podkreślają, że rynek pierwotny (IPO) od dłuższego czasu cierpiał na brak spektakularnych debiutów technologicznych. Pojawienie się Anthropic może przełamać ten impas, stając się papierkiem lakmusowym dla wycen spółek technologicznych nowej generacji i przyciągając gigantyczny kapitał od funduszy emerytalnych oraz inwestorów instytucjonalnych.

Anthropic wyceniany wyżej niż OpenAI

Firma Anthropic została założona zaledwie pięć lat temu przez dyrektora generalnego Dario Amodei oraz grupę byłych menedżerów OpenAI. Ostatnia runda finansowania od inwestorów prywatnych wyceniła spółkę na ponad 965 mld dol. To więcej niż wycena OpenAI, która według ostatnich danych wynosiła około 852 mld dol.

Tak wysoka wycena to zasługa sukcesu flagowego bota firmy – Claude. W niezależnych testach technologicznych wielokrotnie okazywał się on lepszy od produktów OpenAI, sprawniej analizując długie dokumenty i popełniając mniej błędów w logicznym myśleniu. Inwestorzy doceniają również to, że Anthropic kładzie ogromny nacisk na bezpieczny rozwój technologii, co mocno zmniejsza ryzyko, że sztuczna inteligencja zacznie zmyślać fakty (tzw. halucynacje) lub tworzyć szkodliwe treści. To przyciągnęło do spółki klientów biznesowych.

Dario Amodei założył Anthropic po kilku latach pracy w OpenAI. Odszedł z firmy po sporach z jej szefem, Samem Altmanem. Od tego czasu obie spółki stały się jednymi z największych rywali w świecie sztucznej inteligencji, konkurując o klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Według nieoficjalnych informacji również OpenAI rozważa wejście na giełdę jeszcze w tym roku. Jeśli oba debiuty dojdą do skutku, amerykański rynek kapitałowy może być świadkiem historycznej fali inwestycji w sektor AI. Tym bardziej, że już w czerwcu ma dojść do debiutu SpaceX Elona Muska, który wchłonął na początku roku inną firmę zajmującą się sztuczną inteligencją, xAI, twórcę modelu Grok.

Spór z Pentagonem nie zaszkodził biznesowi

Anthropic znalazł się także w konflikcie z amerykańskim Departamentem Obrony. Pod koniec ubiegłego roku resort nalegał, by firma zaakceptowała warunki kontraktu o wartości 200 mln dol., które pozwalałyby wykorzystywać narzędzia AI, takie jak Claude, do „każdego zgodnego z prawem zastosowania”.

Dario Amodei publicznie wyraził obawy dotyczące takiego zapisu. Choć Claude był pierwszym nowoczesnym chatbotem AI wdrożonym w utajnionych sieciach rządowych USA, nowe warunki kontraktowe mogły – zdaniem firmy – otwierać drogę do wykorzystania technologii w masowej inwigilacji obywateli lub w całkowicie autonomicznych systemach uzbrojenia.

Prezydent Donald Trump skrytykował stanowisko firmy, a sekretarz obrony Pete Hegseth zakazał amerykańskim agencjom korzystania z Claude. W odpowiedzi Anthropic skierowała sprawę do sądu. Mimo że pojawiają się sygnały o złagodzeniu napięć między firmą a Białym Domem, postępowanie prawne nadal trwa.

Spór nie odstraszył jednak klientów. Anthropic poinformowała inwestorów, że spodziewa się osiągnąć rentowność już w pierwszej połowie roku dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży chatbota Claude i powiązanych usług.

To istotna przewaga nad częścią konkurencji. Ani SpaceX, ani OpenAI nie są obecnie rentowne, podczas gdy Anthropic liczy na pierwsze zyski jeszcze przed debiutem giełdowym.

W czasach, gdy wysokie stopy procentowe zmuszają rynki do większej ostrożności, model biznesowy oparty na realnych zyskach, a nie tylko na „przepalaniu” miliardów dolarów na moc obliczeniową, może okazać się decydującym argumentem dla inwestorów.