Z tego artykułu dowiesz się: Co napędza geometryczny wzrost wyceny polskiego decacorna z branży AI.

W jaki sposób nowa generacja asystentów AI ma połączyć inteligencję obliczeniową z emocjonalną.

Dlaczego technologiczny gigant realizuje strategię wzmacniania swojej pozycji w Polsce.

O start-upie założonym przez dwóch Polaków – Piotra Dąbkowskiego i Matiego Staniszewskiego – po wakacjach znów może być głośno. Jak donosi Bloomberg, ElevenLabs prowadzi obecnie wstępne, lecz obiecujące rozmowy z inwestorami dotyczące nowej oferty sprzedaży akcji pracowniczych (transakcji wtórnej). Planowany na wrzesień proces miałby wycenić firmę na blisko 22 mld dol. Kwota ta oznacza podwojenie obecnej wyceny spółki.

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Znak rozpoznawczy ElevenLabs

Najcenniejszy polski start-up w lutym zamknął rundę finansowania Serii D o wartości 500 mln dol. Runda pod przewodnictwem uznanego funduszu Sequoia Capital sprawiła, że spółka osiągnęła status tzw. decacorna, a więc była warta ponad 10 mld dol. Skok do kosmicznego wręcz pułapu 22 mld dol. byłby wydarzeniem bez precedensu nie tylko na polskim rynku start-upowym. Zresztą ów geometryczny progres finansowy ElevenLabs stał się już znakiem rozpoznawczym firmy – jej wyceny biznesowe regularnie są podwajane. W styczniu 2025 r. runda Serii C przyniosła start-upowi wycenę na poziomie 3,3 mld dol., by już we wrześniu tego samego roku skoczyć do 6,6 mld dol. (przy okazji programu odkupu akcji od pracowników).

Dzisiejsze ambicje spółki pokazują, jak gigantyczny potencjał komercyjny drzemie w technologii syntezy mowy oraz jak mocno inwestorzy wierzą w model biznesowy wypracowany przez polskich inżynierów. Co istotne, dynamiczny wzrost wyceny idzie w parze z twardymi danymi finansowymi. Do końca 2025 r. ElevenLabs przekroczył barierę 330 mln dol. rocznych przychodów cyklicznych (ARR), pod koniec kwietnia 2026 r. sforsował próg 0,5 mld dol. ARR, a kolejnym wielkim kamieniem milowym – jak zapowiada współzałożyciel Mati Staniszewski – jest osiągnięcie 1 mld dol. Ten pułap ARR ma być osiągnięty „w jak najkrótszym czasie”.

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Sukces zaskakuje, bo początki dzisiejszego lidera AI audio były zaskakująco prozaiczne. Inspiracją dla założycieli, którzy poznali się piętnaście lat temu w murach jednego z warszawskich liceów, był tradycyjny, specyficzny dla polskiej telewizji system lektorski. Monotonny głos czytający wszystkie kwestie filmowe spłaszczał emocje oryginalnych dzieł i odbierał im autentyczność. Postanowili to zmienić. Od momentu stworzenia pierwszego, prostego modelu zamiany tekstu na mowę (text-to-speech) w 2022 r., firma przeszła gigantyczną ewolucję technologiczną. Dziś dysponuje trzema rozbudowanymi ekosystemami: zaawansowanym generatorem transkrypcji, systemem orkiestracji (dedykowanym dla autonomicznych agentów głosowych) oraz autorskim modelem generowania muzyki. Rozwiązania te plasują spółkę na czele globalnych rankingów technologicznych.

Warszawa sercem innowacji

Plany badawczo-rozwojowe na najbliższe 6-12 miesięcy skupiają się na płynnym i głębokim połączeniu czystej inteligencji obliczeniowej (IQ) z inteligencją emocjonalną (EQ). Kluczem do sukcesu ma być stworzenie nowej generacji asystentów głosowych zdolnych do pełnego dekodowania stanu emocjonalnego człowieka, jego ukrytych intencji oraz kontekstu rozmowy.

Start-up konsekwentnie buduje narrację, w której sztuczna inteligencja nie jest zagrożeniem dla rynku pracy, lecz jej naturalnym wzmacniaczem (tzw. AI jako Amplifier). Przykłady zastosowań są niezwykle praktyczne – od systemów automatyzacji w medycynie, które dzięki potwierdzaniu wizyt mogą zlikwidować powszechny problem blisko 18 proc. pacjentów niepojawiających się na umówionych wizytach, aż po zaawansowane systemy asystenckie wspierające lekarzy chirurgów i bieżące, głosowe raportowanie parametrów życiowych pacjenta w trakcie skomplikowanych operacji.

Ekspansja biznesowa spółki, wspierana przez technologicznych gigantów – od Nvidii, Salesforce czy BlackRock, po znane postaci ze świata kultury, jak Jamie Foxx i twórca hitu „Squid Game” Hwang Dong-hyuk – trwa. ElevenLabs realizuje strategię patriotyzmu gospodarczego określaną jako „Homecoming” (z ang. powrót do domu). Twórcy start-upu głęboko wierzą w potencjał intelektualny rodzimego rynku inżynierów, a celem jest zerwanie z wizerunkiem Polski jako zaplecza technologicznego na rzecz pozycji lidera kreującego tzw. innowacje frontowe. I tak w czerwcu państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), poprzez swoje ramię inwestycyjne Vinci, objął mniejszościowy pakiet udziałów w ElevenLabs, inwestując około 11 mln dol. Mati Staniszewski zapowiedział spektakularne powiększenie warszawskiego zespołu badawczego – z obecnych około 60 do ponad 200 najwyższej klasy specjalistów (w ciągu najbliższych 18 miesięcy). Firma rozważa przy tym giełdowy debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (a jednocześnie na innym, zagranicznym parkiecie).