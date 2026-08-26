Brytyjski Office for National Statistics (ONS) chce wykorzystać sztuczną inteligencję, by ograniczyć koszty i poprawić jakość danych. Jak pisze „Financial Times”, dzięki nowym narzędziom urząd spodziewa się zaoszczędzić tysiące godzin pracy rocznie. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy ONS zmaga się z opóźnieniami we wdrażaniu nowych metod zbierania danych o rynku pracy i planuje ograniczyć liczbę publikowanych statystyk o 10 proc., koncentrując zasoby na najważniejszych danych gospodarczych.

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James Benford, dyrektor generalny ONS odpowiedzialny za statystyki gospodarcze, przyznaje, że urząd nadal musi rozwiązać poważne problemy z jakością danych.

– Nadal pozostają istotne kwestie dotyczące jakości, które musimy rozwiązać. Musimy też wdrożyć nowe standardy dotyczące PKB, przeprowadzić kolejny spis powszechny, uruchomić zreformowane badanie siły roboczej oraz nowy statystyczny rejestr przedsiębiorstw – powiedział.

Brytyjski urząd statystyczny naprawia dane z pomocą AI

ONS przechodzi gruntowną reformę po tym, jak narastające przez lata problemy doprowadziły do błędów w danych o zatrudnieniu i innych kluczowych wskaźnikach gospodarczych. W efekcie urząd ograniczył działalność m.in. w obszarze statystyk dotyczących zdrowia i przestępczości.

Jednocześnie ONS otrzymał dodatkowe 100 mln funtów rocznie na przygotowania do spisu powszechnego planowanego na 2031 r., ale jego podstawowe finansowanie w ciągu najbliższych dwóch lat ma realnie spaść o niemal 10 proc.

– AI ma przede wszystkim zwiększać produktywność. Chcemy, aby nasi pracownicy mogli robić więcej i znaleźć znaczące oszczędności wynikające ze wzrostu efektywności, które następnie będzie można ponownie zainwestować – powiedział Benford.

Premier Andy Burnham chce przyspieszyć realizację planów przygotowanych wcześniej przez rząd sir Keira Starmera, zakładających szersze wykorzystanie AI w sektorze publicznym. Powołał grupę zadaniową ds. sztucznej inteligencji, której celem jest „transformacja usług publicznych”, a stanowisko ministra odpowiedzialnego za AI zostało podniesione do rangi członka gabinetu.

AI oszczędza tysiące godzin pracy w ONS

ONS już w ubiegłym roku stał się jednym z pierwszych krajowych urzędów statystycznych na świecie wykorzystujących AI do opracowywania oficjalnych danych. Wprowadził narzędzie oparte na korporacyjnym dużym modelu językowym Google'a, które klasyfikuje zawody i branże na podstawie odpowiedzi udzielanych w badaniach.

Według Andrew Banksa, głównego specjalisty ONS ds. analizy danych, narzędzie pozwoliło zaoszczędzić 350 godzin pracy rocznie w dwóch badaniach a jednocześnie zwiększyło dokładność klasyfikowania branż z 71 do 80 proc.

Na początku przyszłego roku ONS planuje uruchomić także skaner AI do automatycznego przetwarzania paragonów zbieranych od gospodarstw domowych uczestniczących w badaniu kosztów życia i żywności. Według szacunków ma to pozwolić zaoszczędzić nawet 7,5 tys. godzin pracy rocznie.

Sztuczna inteligencja ma poprawić dane o rynku pracy

AI ma również poprawić jakość nowego badania siły roboczej – Transformed Labour Force Survey (TLFS) – poprzez dynamiczne zadawanie dodatkowych pytań dotyczących wykonywanej pracy. Wstępny test na grupie 1000 osób wykazał, że w przypadku 43 proc. respondentów dodatkowe pytanie pozwoliło dokładniej sklasyfikować ich zatrudnienie, bez spadku odsetka ukończonych ankiet.

Sztuczna inteligencja jest też coraz szerzej wykorzystywana przez pracowników ONS. Spośród 5980 zatrudnionych ponad 5 tys. korzysta ze standardowych narzędzi AI, a 120 specjalistów ds. danych codziennie używa asystentów wspomagających programowanie.