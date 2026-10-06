Dotychczas Google udostępniał zaawansowane modele także osobom, które nie opłacały abonamentu, choć obowiązywały je niższe limity użytkowania. Już niedługo to się zmieni, a informacja o nowych zasadach pojawiła się na oficjalnej stronie. Od 9 października o dostępności poszczególnych modeli będzie decydować posiadany pakiet. Zgodnie z komunikatem Google zmiany będą dotyczyć aplikacji Gemini używanych na kontach osobistych.

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Co pozostanie w darmowym Gemini?

Osoby, które nie wykupią subskrypcji, będą mogły korzystać wyłącznie z modelu Flash-Lite. Jak opisuje Business Insider, jest on przeznaczony przede wszystkim do prostszych zadań i szybkiego uzyskiwania odpowiedzi. Ma mniejsze możliwości w zakresie rozbudowanych analiz, tworzenia długich dokumentów czy pisania skomplikowanego kodu.

Najtańszy abonament nie zapewni już dostępu do wszystkich modeli

Google wskazuje konkretny termin wprowadzenia ograniczeń dla tej grupy – będzie to 9 października. To jednak nie koniec zmian. Osoby, które do tej pory korzystały z pakietu AI Plus, czyli najtańszego abonamentu, również muszą przygotować się na ograniczenia, choć o dacie wprowadzenia nowych zasad zostaną poinformowane w wiadomości e-mail. Z informacji, którymi Google dzieli się na swojej stronie, wynika, że zachowają oni dostęp do modeli Flash-Lite i Flash, ale nie będą mogły korzystać z modelu Pro. Ten będzie dostępny dopiero w pakietach AI Pro oraz AI Ultra.

Obecnie pakiet AI Plus kosztuje rocznie 239,99 zł lub 23,99 zł miesięcznie, zaś AI Pro odpowiednio 979,99 zł lub 97,99 zł. AI Ultra jest dostępny tylko w formie płatności miesięcznych, które wynoszą 469,99 zł.