Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest skala przepaści inwestycyjnej w AI między Europą a USA i jakie są tego konsekwencje.

Jakie ryzyko dla gospodarki i rynku pracy niesie transformacja AI dla Starego Kontynentu.

Kto dominuje na rynku otwartych modeli sztucznej inteligencji.

Analitycy Morgan Stanley przedstawili alarmujące dane: zobowiązania kapitałowe zaledwie siedmiu amerykańskich tzw. hiperskalerów (w tym m.in. Microsoftu, Alphabetu, Amazona i Mety) osiągną w br. poziom około 0,7 bl dol., tymczasem cała Europa nawet nie jest w stanie się zbliżyć do takiego poziomu wydatków na AI. Inwestycje na Starym Kontynencie są 20-krotnie niższe.

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Europa traci swoje perełki

Przepaść w wyścigu AI pogłębia się – ekonomiści wskazują, iż nakłady na AI dodadzą w 2026 r. do wzrostu gospodarczego USA około 40 punktów bazowych. Zauważają, iż do 2028 r. przez światowy rynek przepłyną aż 3 bln dol. inwestycji w infrastrukturę cyfrową, choć większość będzie lokowana poza Europą. Jeśli dodamy do tego fakt, że w Azji wydatki na AI i półprzewodniki sięgną w br. 380 mld dol., to staje się wyraźne, iż UE ma poważny kłopot. Tym bardziej, że – jak zauważa Morgan Stanley – sytuację dodatkowo komplikuje perspektywa rynku pracy. Prognozy dotyczące likwidacji etatów w europejskim sektorze bankowym do 2030 r. nie są optymistyczne – AI może wyprzeć nawet 20 proc. pracowników. Analitycy twierdzą, iż Europa może zatem chłonąć bolesne społecznie skutki transformacji technologicznej, nie czerpiąc z niej proporcjonalnych korzyści finansowych.

To bolesna konstatacja, tym bardziej, że Stary Kontynent „stworzył” kilka unikalnych projektów o statusie globalnym, jak francuski Mistral AI (jego flagowe modele mogą rywalizować z LLM-ami od OpenAI czy Anthropic), czy niemieckie Black Forest Labs (wyznacza nowe standardy w grafice komputerowej) i DeepL (z powodzeniem rywalizujący z Tłumaczem Google). Europejscy liderzy AI wyciągani są jednak za ocean (tak stało się choćby z mającym polskie korzenie ElevenLabs). Dolina Krzemowa już ostrzy sobie zęby na Mistrala (mówi się o partnerstwie z xAI Elona Muska oraz spółką Cursor, a niedawno wchłonęła niemiecki Aleph Alpha, okrzyknięty jeszcze niedawno flagowym projektem „suwerennego AI” Europy. Ze start-upem połączyła się kanadyjska firma Cohere (po fuzji nowy podmiot ma być wyceniany na ok. 20 mld dol.).

Chińskie modele biją amerykańskie

Sytuacja jest alarmująca tym bardziej, że pod względem centrów danych wyspecjalizowanych w sztucznej inteligencji odstajemy od liderów równie mocno. Raport opublikowany przez Forum Ekspertów przy Urzędzie ds. AI Komisji Europejskiej wskazuje: udział Europy w globalnej pojemności takich centrów wynosi zaledwie około 5 proc. Eksperci wzywają Brukselę do natychmiastowego działania, przekonując, że udział UE w światowej infrastrukturze obliczeniowej AI musi do 2030 r. potroić się – powinien wynosić co najmniej 15 proc., aby odpowiadać udziałowi Europy w globalnym PKB.

„Najbliższe 12 do 24 miesięcy okaże się decydujące dla Europy, jeśli chce ona przejść do pozycji siły” – czytamy w raporcie, w którym podkreślono, iż dostęp do mocy obliczeniowej oraz taniej, czystej energii to dwa krytyczne priorytety, o ile kontynent nie zamierza być wyłącznie cyfrowym konsumentem, zależnym od technologii z USA i Azji.

Warto jednak zauważyć, że rosnącym wyzwaniem, nie tylko dla Europy, ale i Stanów Zjednoczonych, stają się chińskie systemy sztucznej inteligencji. Z raportu Hugging Face wynika, iż chińskie modele AI „open-weight” odpowiadają obecnie już za 41 proc. pobrań na tej platformie, po raz pierwszy wyprzedzając modele amerykańskie. To punkt zwrotny w globalnym krajobrazie AI: deweloperzy coraz częściej wybierają tańsze, konfigurowalne chińskie rozwiązania zamiast drogich, „zastrzeżonych” systemów tworzonych przez amerykańskie laboratoria. Sześć najpopularniejszych modeli pochodzi od chińskich firm, w tym Tencent, Xiaomi, DeepSeek i MiniMax – wylicza serwis TechCrunch, wskazując, że Claude Opus 4.7 od Anthropic zajmuje dopiero siódme miejsce.

CNBC podaje zaś, że w I półroczu br. za co piątym zużytym na platformie tokenem stał DeepSeek, utrzymując pozycję najchętniej wybieranego modelu.