„Dario ma rację” – napisał Musk w serwisie X, a Altman dodał: „Zgadzam się z Dariem, musimy wyznaczyć nowe granice”.

Amodei, prezes koncernu Anthropic, zaapelował w sobotę w artykule opublikowanym w internecie o spowolnienie tempa rozwoju modeli AI oraz ich uważne monitorowanie, określając zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją jako poważne. Zapewnił, że nie chodzi o „wstrzymanie szkolenia modeli ani postępu technicznego, ale o zapewnienie, by firmy poświęciły odpowiednio dużo czasu na dostosowanie i zabezpieczenie swoich modeli, a także by niezależni eksperci potwierdzili, że podjęto takie działania”.

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Plan uregulowania tempa rozwoju AI Amodei podzielił na trzy etapy. Jego celem ma być, oprócz wprowadzenia regulacji dotyczących tempa rozwoju sztucznej inteligencji, zapewnienie większej ilości czasu na „zarządzanie związanym z tym ryzykiem”.

Anthropic chce większej kontroli nad rozwojem AI

Amodei zapowiedział również, że Anthropic zatrudni na stałe zewnętrznych recenzentów zajmujących się oceną systemów sztucznej inteligencji i zapewni im dostęp do odpowiednich narzędzi oraz wewnętrznych procesów oceny ryzyka.

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Reuters przypomniał, że w czwartek Anthropic opublikował raport dotyczący zagrożeń, w którym szczegółowo opisano, w jaki sposób kilka podmiotów wykorzystywało modele AI Claude tej firmy do działań związanych z rozwojem broni, operacjami cybernetycznymi, inwigilacją oraz oszustwami.

Dwa dni wcześniej o odejściu z Anthropica poinformował publicznie 27-letni matematyk Jacob Coxon, który zajmował się szkoleniem modeli AI. Brytyjczyk zarzucił firmie oraz jej konkurentowi, OpenAI, nieodpowiedzialne dążenie do stworzenia superinteligencji i „igranie z życiem ludzi”.

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Wcześniej w tym roku Coxon zrezygnował z pracy w OpenAI, twórcy ChatGPT, i podjął pracę w Anthropicu, który – jak tłumaczył – miał opinię firmy przykładającej większą wagę do kwestii bezpieczeństwa. Po kilku miesiącach ocenił jednak, że oba podmioty niewiele się różnią, jeśli chodzi o podejście do tempa rozwoju modeli AI.

Agenci AI włamują się do zewnętrznych systemów

Reuters informował w ostatnim czasie, że grupa niekontrolowanych agentów OpenAI przejęła niemiecką stronę internetową i przekształciła ją w forum dla innych agentów AI, podczas gdy kierownictwo firmy utrzymywało ten incydent w tajemnicy. Agencja przypomniała również o innych zdarzeniach z ostatnich dwóch miesięcy, podczas których agenci AI włamywali się lub próbowali uzyskać dostęp do zewnętrznych systemów.