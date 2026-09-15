33 min. 42 sek.
Gośćmi podcastu byli: Katarzyna Starosławska z LUMI AI Factory, ACK Cyfronet AGH i KE, Michał Kudelski, Head of AI and Data Global Delivery w Billennium oraz Michał Nowakowski, założyciel LegalArchitect.pl oraz GovernedAI.com
Materiał powstał we wpółpracy z BILLENNIUM SA
Obejrzyj również poprzednie odcinki podcastu:
Czytaj więcej
Sztuczna inteligencja przestała być technologiczną ciekawostką: dziś jest codziennym narzędziem pracy w firmach, administracji i medycynie. W pierw...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas