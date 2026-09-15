Gośćmi podcastu byli: Katarzyna Starosławska z LUMI AI Factory, ACK Cyfronet AGH i KE, Michał Kudelski, Head of AI and Data Global Delivery w Billennium oraz Michał Nowakowski, założyciel LegalArchitect.pl oraz GovernedAI.com

Materiał powstał we wpółpracy z BILLENNIUM SA

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