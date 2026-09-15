33 min. 42 sek.

AI pędzi szybciej niż procedury. Firmy muszą odzyskać kontrolę

Sztuczna inteligencja w firmach rozwija się szybciej niż procedury, które mają pozwolić nad nią panować. Pracownicy samodzielnie sięgają po nowe narzędzia, programiści testują kolejne modele, a zespoły uruchamiają własne automatyzacje. Problem zaczyna się wtedy, gdy organizacja przestaje wiedzieć, z jakich systemów korzysta, jakie dane do niej trafiają i kto odpowiada za ewentualne błędy.

