AI zmienia reguły gry

Rozwój sztucznej inteligencji dodatkowo podnosi poprzeczkę. Pojedyncza szafa serwerowa potrafi dziś pobierać tyle mocy, ile jeszcze niedawno cała niewielka serwerownia. Nowe centra danych muszą powstawać szybciej, być skalowalne i energooszczędne, a jednocześnie zapewniać najwyższy poziom dostępności. Coraz większą rolę mogą też odgrywać w systemie energetycznym – elastycznie zarządzając poborem mocy i wykorzystując ciepło odpadowe w lokalnych sieciach ciepłowniczych.

Centrum danych można porównać do samolotu. O jego bezpieczeństwie nie decyduje jeden najlepszy komponent, lecz cały system: projekt, sprawdzone urządzenia, integracja, procedury, testy i serwis. Przy błędzie w projekcie awaria jednego elementu może zatrzymać infrastrukturę wartą setki milionów złotych. W tej branży nie ma miejsca na uczenie się metodą prób i błędów.

Z perspektywy FAST Group – polskiej, rodzinnej firmy inżynierskiej, która od ponad 35 lat projektuje, buduje i serwisuje serwerownie oraz centra danych – największym wyzwaniem nie jest dziś wybór pojedynczej technologii. Kluczowe jest spojrzenie na obiekt jako całość: zrozumienie rzeczywistych potrzeb inwestora i połączenie energetyki, chłodzenia, automatyki, bezpieczeństwa i serwisu w jeden niezawodny system.

Aby temu sprostać, przez lata budowaliśmy bezpośrednie relacje z europejskimi producentami, skracaliśmy łańcuchy dostaw i rozwijaliśmy własne kompetencje techniczne – od projektowania całych systemów aż po diagnostykę i naprawę elektroniki poszczególnych urządzeń. Efektem tego podejścia są własne marki: zasilaczy UPS EcoPower i agregatów prądotwórczych Hercules, produkowanych w Europie. Kiedy rynek przenosił produkcję do Azji, my konsekwentnie stawialiśmy na bliską współpracę z europejskimi fabrykami.

Nie chodzi wyłącznie o miejsce produkcji, choć ono również ma znaczenie. W infrastrukturze krytycznej liczą się bezpośredni dostęp do producenta, części zamienne, wiedza inżynierska i szybki serwis przez cały okres życia obiektu. Słodycz niskiej ceny szybko przemija, podczas gdy konsekwencje złej jakości mogą pozostać na lata.

Wizualizacja Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych – Śląska Sieć Metropolitalna w Gliwicach (projekt FAST Group) Foto: FAST Group

Polska ma kompetencje

Nadchodząca fala inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją może być dla Polski czymś więcej niż kolejnym segmentem rynku technologii. Coraz częściej mówi się o nowej rewolucji przemysłowej, której fabrykami stają się właśnie centra danych.

To strategiczna infrastruktura gospodarki, cyfrowy kręgosłup państwa. Znaczenia nabiera suwerenność danych – możliwość ich przetwarzania i przechowywania w kraju – ale także suwerenność technologiczna: zdolność do projektowania, budowania i utrzymywania tej infrastruktury własnymi siłami. I nie chodzi tylko o wielkie kampusy AI, ale także o setki serwerowni w urzędach, szpitalach, bankach i energetyce.

Jeśli będą je projektować, budować i serwisować polskie przedsiębiorstwa, większa część nakładów pozostanie w naszej gospodarce, rozwijając miejsca pracy i – co równie ważne – lokalne know-how. Tego nie da się zbudować z dnia na dzień.

Przez ponad trzy dekady FAST Group zdobywało doświadczenie przy coraz bardziej wymagających obiektach infrastruktury krytycznej dla kluczowych instytucji w Polsce, m.in. ZUS, MSWiA, PWPW, PGNiG i PSE, a także czołowych banków i szpitali. To projekty, w których dostępność infrastruktury nie jest jedynie parametrem technicznym – ma bezpośredni wpływ na ciągłość działania państwa.

Dziś FAST Group projektuje i buduje serwerownie oraz centra danych zgodnie z klasyfikacją Tier Uptime Institute oraz normami EN 50600 i TIA-942. Boom na AI jest szansą, aby polskie kompetencje inżynieryjne stały się również produktem eksportowym.

Szybkość wymaga elastyczności. Skala wymaga jakości i niezawodności. Dla nas te wartości są nienegocjowalne.

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FAST Group – Polska, rodzinna firma inżynierska z ponad 35-letnim doświadczeniem. Lider w projektowaniu, budowie i serwisie serwerowni oraz centrów danych w Polsce

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