Od 1994 roku lista „New Establishment” magazynu „Vanity Fair” identyfikuje osoby, które zdefiniowały epokę – od ery informacji, przez bańkę internetową, kryzys finansowy, po falę mediów społecznościowych. – Nigdy jednak w historii listy stawka indywidualnego wpływu nie była tak wysoka. Dziś kodeks moralny założyciela może zakorzenić się w światowych systemach sztucznej inteligencji, influencer może dowodzić armią akolitów, a finansista może stworzyć rozległą hydrę inwestycji, która przenika każdy aspekt współczesnego życia. Tam, gdzie kiedyś szanowaliśmy innowatorów, teraz konfrontujemy się z władcami. Co pozostawia nam odpowiedź na pytanie: Co oznacza sprawowanie władzy w tym dziwnym, momentami przerażającym, nowym świecie? – pisze w artykule wstępnym Julia Black z „Vanity Fair”.

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Kryterium nie jest majątek ani liczba obserwujących, lecz „twarda władza”, a głowy państw zostały z rankingu wykluczone.

Pierwszą piątkę na liście zajmują Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic), Elon Musk, Jensen Huang (Nvidia) i szef Rezerwy Federalnej Kevin Warsh.

Sam Altman. „Oppenheimer”

Niewielu ludzi w historii zgromadziło wystarczającą władzę, by faktycznie zmienić świat. Altman jest jednym z nich. Ambitny założyciel od czasów nastoletnich, w wieku 28 lat kierował renomowanym akceleratorem startupów Y Combinator. W wieku 37 lat, jako CEO OpenAI, uruchomił ChatGPT, czołowego chatbota sztucznej rewolucji, która grozi wywróceniem naszego życia do góry nogami. Eksplozja innowacji, która nastąpiła po debiucie ChatGPT w 2022 r., wysunęła Altmana na czoło rodzącej się branży, która stała się jednym z motorów napędowych globalnej gospodarki. Obecnie OpenAI ma dużą konkurencję, ale agresywna ekspansja Altmana na rynek sprawiła, że jego produkt stał się skrótem, taśmą klejącą lub chusteczką higieniczną wśród dużych modeli językowych. Altman może pewnego dnia zostać uznany za Oppenheimera naszych czasów – pojedynczą osobę decydującą o rzeczywistości, w której żyjemy.

„Vanity Fair” wskazuje na spory o bezpieczeństwo AI, współpracę OpenAI z Pentagonem i gigantyczne koszty firmy, która przygotowuje się do IPO wycenianego nawet na bilion dolarów.

Dario Amodei. "Paradoks"

Amodei uczynił produkty Anthropic – zwłaszcza narzędzie programistyczne Claude Code – tak niepodważalnymi, że nawet jego najbardziej zagorzali przeciwnicy musieli zacisnąć zęby i podpisać się pod tym. Po zaciętym sporze dotyczącym ograniczeń w korzystaniu z systemów Anthropic przez Departament Obrony, sąd federalny zablokował próbę wprowadzenia przez administrację Trumpa szeroko zakrojonego zakazu obejmującego wszystkie agencje. Relacje z Waszyngtonem od tego czasu uległy ociepleniu: po kolacji Amodei z Trumpem w Białym Domu pod koniec września prezydent wygłosił ciepłą recenzję: „Bardzo lubiłem jego i jego żonę” – powiedział Trump. „Bardzo inteligentny facet”. Tymczasem sam Amodei ciężko pracował, przekonując inwestorów, osoby wpływowe i klientów korporacyjnych, aby zignorowali paradoks, że Anthropic został założony przez grupę rebeliantów, którzy odeszli od OpenAI w przekonaniu, że sztuczna inteligencja może zniszczyć świat. Niedawno opublikował nawet plan, w którym obiecał spowolnić swój własny rozwój. Do końca lipca Anthropic osiągnął roczne przychody w wysokości ponad 65 miliardów dolarów, co stanowi imponujący, siedmiokrotny wzrost w porównaniu z końcem poprzedniego roku. „Dario najlepiej opisuje to, że czuje się bardzo komfortowo, żyjąc w szarej strefie” – mówi Hemant Taneja, prezes General Catalyst i jeden z najwierniejszych inwestorów Anthropic. „Nie sądzę, żeby Dario uważał, że zna wszystkie odpowiedzi… W każdym jego działaniu widzę szczerą próbę skupienia tej technologii na dobru”.

Do końca lipca Anthropic miał już ponad 65 miliardów dolarów przychodów w ujęciu rocznym, a prognoza na 2028 r. zbliża się do 200 miliardów.

Elon Musk. "Szalony król"

„Vanity Fair” nie bawi się w subtelności: „The Mad King”, „Szalony Król”. Magazyn jednocześnie przyznaje, że Musk potrafi zrobić coś, czego prawie nikt inny nie potrafi: zbudować mit, który przyciąga kapitał i najlepszych ludzi, a potem część pozornie nierealnych pomysłów zamienić w działające rakiety, samochody i realne miliardy.

Musk połączył tracącą pieniądze sieć społecznościową z firmą AI, która paliła gotówkę, połączył wszystko z nierentownym biznesem rakiet i satelitów i – presto! Jedno IPO później Musk był na krótko pierwszym bilionerem w historii. Niewiele w jego nowo publicznym SpaceX ma sens z tradycyjnego punktu widzenia księgowego. Ale to jak dotąd najczystszy przykład, mówi Sam Lessin z Slow Ventures, rodzaju „alternatywnego kapitalizmu”, gdzie posiadanie szalonej wizji, łatwego dostępu do kapitału i sekciarskiej bazy fanów może przebić wszystkie staromodne wskaźniki biznesowe. Ale Musk nie tylko gra „chleb i igrzyska”, dodaje Lessin, który zainwestował swoje osobiste pieniądze w SpaceX za pośrednictwem spółki celowej w 2018 r. i szacuje, że zarobił co najmniej 25 razy więcej niż zainwestował. Tkactwo mitów Muska pozwala mu przyciągać najlepsze talenty, które następnie mogą urzeczywistnić jakąś wersję jego odlotowych fantazji. Wielokrotnego użytku rakiety i floty samochodów elektrycznych przekładają się na duże, namacalne zyski. Poza tym, dodaje Lessin, jest „naprawdę dobry w tym, żeby ludzie zawsze dostawali zapłatę”.

Jensen Huang: „człowiek sprzedający kilofy i łopaty podczas gorączki złota”

Przez większość swojej historii Nvidia produkowała procesory graficzne do gier wideo. Następnie, na początku lat 2010. współzałożyciel i prezes Huang postawił wszystko na pozornie nieprawdopodobną wizję: że technologia jego firmy może zostać dostosowana do napędzania przyszłości AI. Jego ryzykowne posunięcie się opłaciło. Przewaga Huanga pozwoliła Nvidii przejąć lwią część rynku GPU – co oznacza, że niezależnie od tego, kto wygra wyścig AI, Huang i Nvidia zgarną nagrody. Pełen podziwu sposób bycia Huanga i zamiłowanie do delikatnych żartów przyniosły mu reputację zwariowanego wujka branży technologicznej, jak twierdzi jeden z lobbystów.

Nie należy go jednak mylić z drobnym człowiekiem: jego majątek osobisty szacuje się na prawie 200 miliardów dolarów, a jego firma pomogła stworzyć nową klasę drobnych milionerów, którzy skorzystali na wykładniczym wzroście akcji notowanych na giełdzie. Zgromadził też wokół siebie wystarczającą rzeszę fanów, by zainspirować pewnego kolekcjonera do zapłacenia prawie miliona dolarów za jedną z jego charakterystycznych skórzanych kurtek Toma Forda na aukcji.

Kevin Warsh. „The Market Mover”

Zdobycie tej posady, szczególnie po tym, jak republikański senator Thom Tillis obiecał zablokować nominację Warsha, dopóki Departament Sprawiedliwości będzie kontynuował śledztwo w sprawie jego poprzednika na stanowisku przewodniczącego Rezerwy Federalnej, Jerome'a Powella. (Rzekomo wrogowie prezydenta w zarządzie Rezerwy Federalnej zdają się mieć zwyczaj bycia badanym przez Departament Sprawiedliwości). Po umorzeniu śledztwa Warsh uzyskał potwierdzenie przynależności partyjnej i teraz może wiarygodnie twierdzić, że jest najpotężniejszym człowiekiem w światowych finansach. Jego słowa kształtują wartość dolara amerykańskiego. Jego zadaniem jest odciągnięcie gospodarki od podwójnego zagrożenia recesją i inflacją, jednocześnie odpierając ataki człowieka, który go u władzy postawił. Być może pomogą mu powiązania ze starym establishmentem: Stanford, Harvard Law, Morgan Stanley, ekskluzywny Maidstone Club w East Hampton. Jest żonaty z Jane Lauder, córką Ronalda, spadkobiercy fortuny kosmetycznej i przyjaciela Trumpa. Jeśli sprawy potoczą się źle, Warsh ma zabezpieczenie: jego zeznania finansowe wskazują, że jego majątek jest wart ponad 135 milionów dolarów.

Druga piątka najbardziej wpływowych

6. Wiceprezydent USA JD Vance. "Jego występy w talk-show zdają się podobać głównemu widzowi: Trumpowi, który według kilku doniesień obecnie uważa Vance'a za swojego następcę."

7. Sekretarz stanu USA Marco Rubio. "Memy: Rubio, z kamienną twarzą na sofie w Gabinecie Owalnym, świeżo mianowany na stanowisko właśnie zwolnione przez zawstydzonego lub oblężonego urzędnika: Rubio jako prezydent Wenezueli, Rubio jako menedżer Manchesteru United, Rubio jako najwyższy przywódca Iranu. Przeszliśmy długą drogę od kampanii z 2016 r., kiedy Trump nazwał młodszego senatora z Florydy „Małym Marco” (na co Rubio odpowiedział jeszcze mniejszym żartem o prezydenckim penisie)."

8. Sundar Pichai, prezes Alphabet i Google. "Google to nie jedyne słowo, o którym myślimy, mówiąc o Pichai. Pomyślmy o każdej innej literze alfabetu: YouTube, Android, Waymo, Nest i Fitbit, żeby wymienić tylko kilka, a także o udziałach w SpaceX i Anthropic, co czyni Alphabet najbardziej dochodową firmą na świecie."

9. Ted Sarandos, co-CEO, Netflix. "Nawet gdy Netflix przegrywa, wygrywa. Kiedy Paramount Davida Ellisona wrogo przejął Warner Bros., Netflix postanowił nie podwyższać oferty i wycofał się z transakcji z korzystną opłatą w wysokości 2,8 miliarda dolarów. Firma wyszła z tego konfliktu z nienaruszoną reputacją, kurs akcji gwałtownie wzrósł, a zaufanie akcjonariuszy zostało przywrócone."

10. Neal Mohan, CEO, YouTube. "Podczas gdy w Hollywood szalała wojna streamingowa, Mohan po cichu wspierał rozwój platformy, która być może już odniosła zwycięstwo. W wywiadzie dla „Vanity Fair” argumentuje, że YouTube stał się „epicentrum kultury” właśnie dlatego, że wyeliminował tradycyjnych strażników, pozwalając twórcom „stawiać na siebie”, zamiast czekać, aż „dyrektor w sali konferencyjnej” zdecyduje, czy ich historie zasługują na publiczność."