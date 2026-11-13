W piątek 13 listopada wiele popularnych aplikacji internetowych nie działało dla dużego grona użytkowników. Jedną z nich był Claude AI
W piątek 13 listopada użytkownicy Claude zaczęli zgłaszać problemy z korzystaniem z chatbota. Dotyczą one przede wszystkim logowania do serwisu Claude.ai, a także narzędzia programistycznego Claude Code. Problemy potwierdziła firma Anthropic, która na oficjalnej stronie statusowej poinformowała o badaniu błędów związanych z uwierzytelnianiem użytkowników.
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Skalę zakłóceń odnotował również serwis Downdetector, monitorujący zgłoszenia dotyczące awarii usług internetowych. Według danych gromadzonych przez serwis liczba zgłoszeń dotyczących Claude wzrosła do ponad 5 tys. w piątek przed południem czasu polskiego. Wcześniej standardowy poziom wynosił zaledwie dwa zgłoszenia. Z kolei brytyjski „The Sun” informował o ponad 3 tys. raportów dotyczących problemów z chatbotem.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie usługi Anthropic przestały działać. Na stronie statusowej firmy odnotowano pogorszenie działania Claude.ai, natomiast część pozostałych komponentów, w tym API, pozostawała dostępna.
Problemy Anthropic pojawiły się w czasie poważnej awarii infrastruktury Microsoftu. Od czwartku 12 listopada użytkownicy na całym świecie zgłaszają trudności z dostępem do usług Microsoft 365, w tym Outlooka, Teams, Copilota, SharePoint i innych aplikacji. Zakłócenia utrzymywały się również w piątek.
Awaria Microsoftu trwał już kilkanaście godzin i wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w różnych krajach. Microsoft wskazał na problemy z serwerami. Firma przekazała jednocześnie, że nie ma informacji wskazujących na złośliwą aktywność jako przyczynę zakłóceń. W piątek przed południem informowała o pierwszych oznakach stabilizacji usług.
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Anthropic potwierdził, że problemy Microsoftu wpłynęły również na działanie integracji Claude z Microsoft 365. Użytkownicy mogli mieć trudności z korzystaniem z poczty, kalendarza, wyszukiwarki oraz narzędzi związanych z SharePoint i Teams za pośrednictwem chatbota. Niektóre funkcje Claude for Outlook również nie działały prawidłowo.
Firma rozdziela jednak dwa problemy: zakłócenia związane z integracją Microsoft 365 oraz piątkowe trudności z uwierzytelnianiem użytkowników Claude.ai i Claude Code. W przypadku pierwszego z nich Anthropic wskazał wprost na incydent po stronie Microsoftu. Przyczyna problemów z logowaniem nie została natomiast jeszcze oficjalnie wyjaśniona.
Na stronie statusowej Anthropic 13 listopada opublikowano komunikat o prowadzeniu dochodzenia w sprawie błędów logowania. Firma nie podała w nim przewidywanego terminu przywrócenia pełnej sprawności usługi.
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Awaria Claude zbiega się w czasie z jednym z najważniejszych wydarzeń w historii jego twórcy. Anthropic przygotowuje się do wejścia na giełdę Nasdaq, gdzie akcje spółki mają być notowane pod symbolem ANT. Firma chce pozyskać z oferty publicznej nawet 64,4 mld dol., a jej wycena może sięgnąć 1,4 bln dol. Według informacji Reutersa z 12 listopada zainteresowanie inwestorów ofertą jest około sześciokrotnie większe niż liczba dostępnych akcji. Debiut giełdowy zaplanowano na 19 listopada.
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