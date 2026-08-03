Wywiad ukazał się w szczególnym momencie dla Elona Muska. Nieco ponad miesiąc po głośnym debiucie giełdowym SpaceX inwestorzy skupiają się na wycenie jego kosmicznego imperium, podczas gdy sam miliarder w rozmowie koncentruje się na znacznie szerszej wizji przyszłości. Zamiast mówić o pojedynczych firmach, próbuje pokazać, jak jego projekty mają się wzajemnie uzupełniać.

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Kolejne etapy rewolucji AI następują po sobie: najpierw AI przejmuje pracę intelektualną, następnie humanoidalne roboty wykonują zadania fizyczne, a ostatecznie SpaceX dostarcza infrastrukturę energetyczną i kosmiczną dla cywilizacji napędzanej superinteligencją.

Najbogatszy człowiek świata nie opisuje przy tym wizji końca XXI wieku. Większość prognoz umieszcza w perspektywie pięciu–dziesięciu lat. To znacznie bardziej radykalny harmonogram niż ten, który jeszcze dwa–trzy lata temu prezentowała większość branży AI.

AI będzie mądrzejsza od całej ludzkości

Elon Musk szacuje, że w perspektywie najbliższych 10 lat sztuczna inteligencja znacząco przewyższy łączną inteligencję wszystkich ludzi na Ziemi. Twierdzi jednak, że przełom ten może nastąpić szybciej.

– W zasadzie uważam, że AI może przewyższyć sumę ludzkiej inteligencji już za około 5 lat. Prawie nie będzie rzeczy, której AI nie potrafiłaby zrobić lepiej niż ludzie – przekonuje. Wskazuje przy tym na automatyzację prac cyfrowych, w tym inżynierii oprogramowania. Jak mówi, AI już dziś programuje lepiej niż około 90 proc. zawodowych programistów i zmierza do przejęcia większości prac związanych z programowaniem.

— Dochodzimy do punktu, w którym osiągnie poziom programu Stockfish – programu szachowego tak dobrego, że z łatwością pokona Magnusa Carlsena na zwykłym telefonie — mówi, przywołując postać norweskiego arcymistrza, wielokrotnego mistrza świata, aby pokazać, jak bezradny może być nawet najwybitniejszy człowiek wobec wyspecjalizowanego algorytmu.

W ocenie Muska AI przestanie być jedynie narzędziem wspomagającym ludzi. Ma stać się dominującym wykonawcą zarówno pracy intelektualnej, jak i fizycznej.

Czy superinteligencję da się jeszcze kontrolować?

Zrozumienie ryzyka egzystencjalnego ze strony superinteligencji nie oznacza zdaniem Muska możliwości jej zahamowania. Uważa on, że pędu zmian nie da się zatrzymać, a kontrola człowieka nad potężniejszym umysłem jest iluzoryczna. — Przejawem próżności z mojej strony byłoby myślenie, że będę w stanie kontrolować supergenialną AI, która jest znacznie mądrzejsza ode mnie. Jeśli różnica w inteligencji między AI a ludźmi będzie znacznie większa niż różnica między ludźmi a szympansami, trudno wyobrazić sobie, by to szympansy sprawowały kontrolę —przekonuje.

W kwestii nadzoru nad nowymi modelami zaproponował mechanizm wzajemnego testowania rozwiązań przez konkurujące ze sobą firmy techniczne. Wiodące firmy zajmujące się AI mogłyby spotykać się lub rozmawiać co kilka tygodni. — Zanim przełomowy, nowy model zostałby wydany, konkurencja powinna mieć możliwość przetestowania go pod kątem szkodliwych skutków i rekomendowania wstrzymania premiery — twierdzi.

To wszystko jest o tyle zaskakujące, że Musk od lat należy do najbardziej znanych zwolenników ostrzegania przed ryzykiem egzystencjalnym AI, wzywającym nawet wcześniej do okresowego zahamowania prac. W wywiadzie przyznaje jednak, że zatrzymanie tego procesu uważa dziś za praktycznie niemożliwe.

Musk zwraca również uwagę na szybkie postępy firm z Chin, przywołując model Kimi K3 firmy Moonshot, wskazując przy tym na konieczność włączenia azjatyckich podmiotów do globalnych ustaleń dotyczących bezpieczeństwa. Jak zauważył, chińskie laboratoria osiągają imponujące rezultaty mimo ograniczeń w dostępie do zaawansowanych procesorów, nadrabiając to efektywnością samych modeli. Nie odniósł się natomiast do zarzutów części zachodnich firm AI, które oskarżają chińskie laboratoria o wykorzystywanie techniki tzw. destylacji modeli.

Roboty zastąpią pracę. Pieniądze stracą znaczenie

Fizyczne zastosowanie sztucznej inteligencji wymaga zdaniem Muska wykorzystania robotów humanoidów pełniących rolę narzędzi przenoszących cyfrową inteligencję. — Można myśleć o gospodarce jako o inteligencji cyfrowej i fizycznej. AI w sferze cyfrowej nie ma efektorów. Potrzebujesz ich w postaci humanoidów — w skrócie potrzebujesz mnóstwa robotów. Wtedy przechodzisz od inteligencji objawiającej się tylko cyfrowo do kształtowania materii — tłumaczy.

Humanoidy Optimus nie są więc dla Muska osobnym biznesem Tesli. Stanowią brakujące ogniwo całej rewolucji AI — sposób na przeniesienie cyfrowej inteligencji do świata fizycznego.

Skutkiem masowej robotyzacji ma być stworzenie gospodarki o niemal nieograniczonej wydajności, co zlikwiduje rzadkość dóbr i doprowadzi do utraty znaczenia pieniądza. Musk pokusił się nawet o dokładną prognozę. — W 2036 roku pieniądze nie będą miały znaczenia. Jeśli roboty i AI dostarczają więcej dóbr i usług, niż jakikolwiek człowiek jest w stanie skonsumować, to po co ci pieniądze? W konsekwencji praca przestanie być obowiązkiem, a stanie się aktywnością dobrowolną, porównywalną do przydomowego ogrodnictwa — przewiduje.

SpaceX ma zbudować fundamenty nowej cywilizacji

W kwestii infrastruktury dla sztucznej inteligencji Musk zaznacza, że głównym ograniczeniem na Ziemi staje się dostęp do energii elektrycznej i chłodzenia. Jego zdaniem właśnie energia, a nie moc obliczeniowa, stanie się wkrótce głównym ograniczeniem dalszego rozwoju AI. Rozwiązaniem tego problemu ma być przeniesienie centrów danych na orbitę ziemską i zasilanie ich bezpośrednio przez słońce, co zdejmie z AI ziemskie limity energetyczne.

Multimiliarder zapewnił równocześnie, że kluczowe cele SpaceX związane z eksploracją kosmosu i budową stałych baz na Księżycu oraz Marsie pozostają niezmienne. – Chcę rozszerzyć świadomość poza Ziemię i stworzyć rozwijającą się cywilizację na Księżycu, Marsie i w innych miejscach Układu Słonecznego. W krótkim okresie będziemy wydawać mnóstwo pieniędzy na bazę księżycową i marsjańską – przekonuje.

Do realizacji tych zamierzeń ma posłużyć największa na świecie rakieta Starship, której częstotliwość startów ma docelowo wynosić więcej niż jeden lot na godzinę. Jak wcześniej szacował multimiliarder, w jej przypadku koszt wyniesienia kilograma ładunku spadłby dramatycznie, z kilku tysięcy do kilkudziesięciu dolarów. To właśnie Starship miałby stać się koniem roboczym SpaceX. W tej wizji SpaceX staje się dostawcą infrastruktury dla ery sztucznej inteligencji.