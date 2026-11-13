Utrudnienia rozpoczęły się w czwartek i objęły wiele usług należących do ekosystemu Microsoft 365. Problemy dotyczyły przede wszystkim dostępu do poczty elektronicznej Outlook i skrzynek Exchange Online, ale również komunikatora Microsoft Teams, platformy SharePoint Online oraz asystenta Microsoft Copilot 365. Na liście aplikacji, których działanie mogło być zakłócone, znalazły się także Microsoft Defender XDR, Planner, To Do i Purview.

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Microsoft pracuje nad usunięciem awarii

Firma poinformowała, że zatwierdziła alternatywną metodę kontroli stanu części infrastruktury objętej problemem. Rozwiązanie przyniosło pierwsze efekty – serwery należące do tego podzbioru infrastruktury zdołały ponownie rozpocząć prawidłowe działanie.

Microsoft przekazał, że obecnie rozszerza wdrażanie tej zmiany na kolejne obszary infrastruktury. Jednocześnie przygotowuje zautomatyzowany mechanizm odzyskiwania, który ma stale wykrywać serwery nieodpowiadające na zapytania i ponownie je uruchamiać. Ma to pomóc w utrzymaniu ich działania podczas wdrażania zmian.

„Intensywnie pracujemy nad wykorzystaniem wszystkich dostępnych możliwości, aby ograniczyć skutki problemu” – napisał profil Microsoft 365 Status na platformie X. Wcześniej firma informowała o przywróceniu Teams w Ameryce Północnej, choć część użytkowników nadal zgłaszała trudności.

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Możliwe przyczyny problemów z usługami Microsoft

Microsoft poinformował również o wynikach analizy ostatnich zmian w systemie. W jej trakcie zidentyfikowano niewielką liczbę aktualizacji konfiguracji, które mogą mieć związek z występującymi utrudnieniami.

„Badamy je jako potencjalne przyczyny problemu” – przekazała firma. Na tym etapie Microsoft nie wskazał jednak jednoznacznie źródła awarii. Prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług nadal trwają.

Awaria Outlooka i Microsoft 365. Tysiące zgłoszeń

Według danych Downdetector przywołanych przez AP, krótko po godz. 13 czasu wschodniego USA problemy z Outlookiem zgłaszało blisko 130 tys. użytkowników. Później liczba nowych zgłoszeń spadła, ale część osób nadal informowała o braku dostępu do poczty. Tysiące zgłoszeń dotyczyły również Microsoft Teams, asystenta Copilot i pozostałych usług Microsoft 365.

Awaria Microsoftu dotknęła także administrację

Jak podała AP, zakłócenia wystąpiły również w wielu częściach Azji. W Japonii zastępca głównego sekretarza gabinetu Masanao Ozaki potwierdził, że awaria wpłynęła na rządową infrastrukturę informatyczną. Zapewnił, że władze uważnie obserwują rozwój sytuacji. Problemy dotknęły też przedsiębiorstwa i niektóre instytucje publiczne.

mBank informuje o utrudnieniach „Ze względu na globalną awarię usług Microsoftu występują poważne trudności z otrzymywaniem i wysyłaniem wiadomości e-mail. Klientów, którzy próbują się z nami w ten sposób skontaktować przepraszamy za niedogodności i prosimy o korzystanie z pozostałych kanałów kontaktu: telefonu oraz czata w aplikacji. Będziemy informować o zakończeniu awarii” – napisano w komunikacie.

Microsoft odniósł się do podejrzeń o cyberatak

W piątek firma przekazała nowe informacje dotyczące możliwych przyczyn awarii. Charles Lamanna, wiceprezes wykonawczy Microsoftu odpowiedzialny za dział Copilot, Agents, and Platform, poinformował na platformie X, że dotychczasowe ustalenia nie wskazują na złośliwe działania ani ingerencję o charakterze cybernetycznym.

„Na razie mogę potwierdzić, że nic nie wskazuje na to, że awaria systemu Microsoft jest skutkiem działań o charakterze złośliwym lub cybernetycznym” – przekazał przedstawiciel firmy.

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Awaria Microsoftu objęła 74 kraje

Skala problemu okazała się znacznie większa niż początkowo mogły sugerować zgłoszenia użytkowników. Jak podała CNN, powołując się na serwis monitorujący Downdetector, informacje o awarii napływały z 74 krajów i terytoriów w ciągu około godziny.

Zakłócenia dotknęły nie tylko prywatnych użytkowników i przedsiębiorstwa, ale również instytucje publiczne. Problemy z dostępem do usług Microsoftu zgłaszały banki, urzędy i sądy w różnych częściach świata.

W Stanach Zjednoczonych pracownicy niektórych przedsiębiorstw zakończyli w czwartek pracę wcześniej i wrócili do domów. W Australii firmy napotkały trudności z drukowaniem faktur, a część szkół nie mogła przeprowadzić zaplanowanych na piątek zajęć online.

Problemy odnotowano również w Azji. W Japonii zastępca głównego sekretarza gabinetu Masanao Ozaki potwierdził, że awaria wpłynęła na działanie rządowej infrastruktury informatycznej. Zapewnił jednocześnie, że władze uważnie obserwują rozwój sytuacji.

Oszuści wykorzystują awarię Microsoftu. Instytucje ostrzegają użytkowników

Globalne zakłócenia w działaniu popularnych usług internetowych stworzyły również okazję do prób oszustw. Jak poinformowała BBC, banki, uniwersytety i inne instytucje na całym świecie ostrzegają użytkowników przed fałszywymi ofertami pomocy technicznej.

Oszuści często wykorzystują tego rodzaju sytuacje, podszywając się pod pracowników działów wsparcia IT. Mogą próbować przekonać użytkowników, że są w stanie szybko rozwiązać problem z niedziałającymi usługami, a następnie wykorzystać ich zaufanie.

Instytucje apelują więc o ostrożność wobec nieoczekiwanych wiadomości i propozycji pomocy związanych z awarią. Użytkownicy powinni korzystać wyłącznie z oficjalnych kanałów kontaktu z dostawcami usług.

Gawkowski komentuje awarię Microsoftu. Jest reakcja z Polski

Do globalnej awarii usług Microsoftu odniósł się również wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem problemy z dostępem do popularnych aplikacji pokazują zagrożenia wynikające z uzależnienia od globalnych dostawców technologii. „To wyraźna ilustracja problemów z cyfrowym uzależnieniem od globalnych korporacji” – napisał polityk na platformie X.

Zapowiedział jednocześnie rozwijanie oprogramowania open source w polskiej administracji publicznej. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad wdrażaniem takich rozwiązań, a w najbliższym czasie ma rozpocząć się konkurs na pilotażowe wykorzystanie otwartego oprogramowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Jak wyjaśnił Gawkowski, zweryfikowane rozwiązania mają być w przyszłości udostępniane centralnie całej administracji. Według wicepremiera pozwoli to ograniczyć koszty i zwiększyć cyfrową suwerenność państwa.

Microsoft zakończył naprawę w Azji. Outlook stopniowo odzyskuje sprawność

Microsoft poinformował w piątek o zakończeniu działań naprawczych w regionie Azji i Pacyfiku. W najnowszej aktualizacji firma przekazała, że stopniowo przywraca ruch w swoich usługach, a poprawę widać między innymi w dostępie do skrzynek pocztowych i przetwarzaniu opóźnionych wiadomości e-mail.

Koncern zastrzegł jednak, że nie wszyscy użytkownicy od razu odczują poprawę. Część z nich może nadal napotykać sporadyczne problemy. Microsoft zamierza rozszerzać działania naprawcze na pozostałe regiony świata, koncentrując się jednocześnie na stabilizacji usług i nadrabianiu zaległości w dostarczaniu poczty elektronicznej.