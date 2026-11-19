Z tego artykułu dowiesz się: Kim jest Jaan Tallinn i dlaczego, mimo obaw o AI, zainwestował w jej rozwój.

Co sprawia, że giełdowy debiut Anthropic może stać się jednym z największych w historii.

W jaki sposób inwestycja w firmę bez perspektyw na zysk może przynieść miliardowy zwrot.

Estoński miliarder Jaan Tallinn to współzałożyciel Skype’a, którego później sprzedał serwisowi eBay. Pięć lat temu przewodził pierwszej rundzie finansowania Anthropic, inwestując 124 mln dol. Wtedy nikt nie mógł przypuszczać, jak szybko ten biznes się rozwinie, zwłaszcza po wprowadzeniu na rynek flagowego produktu, czyli chatbota Claude.

Reklama Reklama

Anthropic zadebiutuje w czwartek 19 listopada na giełdzie Nasdaq i może to być największa oferta publiczna w historii, a zarazem debiut giełdowy spółki zajmującej się sztuczną inteligencją. „Hasła Anthropic” i „Anthropic IPO” znajdują się obecnie wśród najszybciej zyskujących na zainteresowaniu w sieci, według narzędzia Google Trends.

Od Skype’a do miliardów na AI. Niezwykła inwestycja Estończyka

Tallinn jest już miliarderem, ale zarobi na IPO prawdziwą fortunę. Jak podaje CNBC, nie wiadomo dokładnie, ile udziałów w Anthropic ma Jaan Tallinn, ale zdaniem analityków, biorąc pod uwagę prognozowaną wycenę spółki w momencie debiutu, wartej 1,4 bln dol., zwrot z jego początkowej inwestycji może sięgać dziesiątek miliardów dolarów

Ostateczna kwota zależy od stopnia rozwodnienia udziałów w kolejnych rundach finansowania oraz od tego, czy w międzyczasie sprzedał on część swoich akcji. Estończyk odmówił komentarza w tej sprawie.

Jaan Tallin może zarobić dziesiątki miliardów dolarów na debiucie spółki Anthropic Foto: <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaan_Tallinn.jpg">Stimqdrmtmob</a>, <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0">CC BY-SA 3.0</a>, via Wikimedia Commons

Jaan Tallinn jest jedną z najbardziej znanych postaci w środowisku zajmującym się bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, który nie ukrywa negatywnego nastawienia do obecnego boomu na AI. Ta grupa bywa określana mianem „doomers” (ang. „pesymiści” lub „apokaliptycy” – osoby przewidujące katastrofalne skutki rozwoju AI). Tymczasem to właśnie estoński miliarder, znany ze swoich obaw, że sztuczna inteligencja może doprowadzić do zagłady ludzkości, prawdopodobnie zarobi najwięcej na nadchodzącym debiucie giełdowym firmy Anthropic.

W 2020 r. Tallinn stwierdził w rozmowie z CNBC, że istnieje prawdopodobieństwo 1 do 6, iż ludzkość nie przetrwa obecnego stulecia – powołując się przy tym na książkę Toby’ego Orda, profesora z Oksfordu. Tallinn opisał również scenariusz niekontrolowanego rozwoju AI, w którym pozostawiony na noc model sztucznej inteligencji sprawia, że ​​„rano świata już nie ma”.

Kontynuując pracę w branży technologicznej, Tallinn współzałożył Cambridge Centre for the Study of Existential Risk (Centrum Badań nad Ryzykiem Egzystencjalnym w Cambridge) oraz Future of Life Institute – organizację znaną z jednego z pierwszych publicznych apeli o wstrzymanie rozwoju sztucznej inteligencji. Mimo udziału znanych sygnatariuszy, takich jak Elon Musk czy współzałożyciel Apple, Steve Wozniak, opublikowany w 2023 r. przez instytut list zatytułowany „Wstrzymajcie gigantyczne eksperymenty z AI” nie wywarł większego wpływu na branżę.

Jak podaje osoba zaznajomiona ze sprawą, na poglądy Tallinna dotyczące sztucznej inteligencji wpłynął badacz Eliezer Yudkowsky – współautor książki „If Anyone Builds It, Everyone Dies” („Jeśli ktoś to zbuduje, wszyscy zginiemy”), traktującej o katastrofalnym ryzyku, jakie niesie ze sobą rozwój AI bez odpowiednich mechanizmów kontrolnych.

Zainwestował w Anthropic nie dla zysku, lecz z obawy przed katastrofą

Tallinn, którego majątek szacuje się na ponad 10 miliardów dolarów, zetknął się później z Dario Amodeiem, dyrektorem generalnym Anthropic. Amodei odszedł z OpenAI wraz z osobami, które później zostały jego współzałożycielami w Anthropic, argumentując, że firma Sama Altmana nie traktuje kwestii bezpieczeństwa AI wystarczająco poważnie.

Drogi Amodeia i Tallinna przecięły się w środowisku tzw. efektywnego altruizmu. Jest to filozofia, której celem jest wykorzystywanie danych i dowodów w celu maksymalizacji pozytywnego wpływu działań filantropijnych. Choć nie istnieje jako formalna grupa, to w Dolinie Krzemowej przyczyniła się ona do pozyskania znacznej części wczesnego kapitału wysokiego ryzyka dla Anthropic.

Według informacji z jego otoczenia Tallinn założył, że finansowanie firmy zajmującej się sztuczną inteligencją z silnym naciskiem na bezpieczeństwo jest jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie ryzyka. Tallinn zainwestował również w DeepMind – spółkę, która później została przejęta przez Google.

Jedna z osób, pragnąca zachować anonimowość, powiedziała CNBC, że ​​w momencie dokonywania inwestycji przez Tallinna nikt nie zakładał, iż Anthropic stanie się projektem przynoszącym zyski. Inwestorzy typu venture capital nie byli jeszcze w pełni zaangażowani w sztuczną inteligencję. Był to okres, zanim w prezentacjach dla inwestorów zaczęto masowo umieszczać wzmianki o AI.

Według danych Pitchbook wczesna inwestycja wyceniała Anthropic na 461 mln dol. Od tego czasu wartość spółki gwałtownie wzrosła, a w ramach ostatniej rundy finansowania na rynku prywatnym osiągnęła poziom 965 mld dol. Firma pozyskała kapitał od gigantów technologicznych, takich jak Amazon, Alphabet, Microsoft i Nvidia, a obecnie dodatkowo planuje sprzedaż akcji o wartości 26 mld dol. grupie firm technologicznych po cenie ustalonej w ramach pierwszej oferty publicznej.

W pierwszej rundzie finansowania spółki Anthropic w 2021 r. wziął również udział współzałożyciel Facebooka, Dustin Moskovitz. Założył on organizację Open Philanthropy (obecnie działającą pod nazwą Coefficient Giving), która jest silnie zakorzeniona w nurcie efektywnego altruizmu. Współzałożycielem tej organizacji charytatywnej był także Holden Karnofsky – mąż współzałożycielki Anthropic, Danieli Amodei.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends