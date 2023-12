Małe i średnie firmy to dobry cel dla cyberprzestępców

Tam, gdzie nie mamy wydzielonego zespołu cyberbezpieczeństwa, najlepiej związać się ze stałym partnerem, który doradzi nam w sposób kompleksowy. W zakresie infrastruktury IT, ale też pod kątem przeglądu procesów i szkoleń pracowników. Zawsze podstawą jest zabezpieczanie urządzeń końcowych, czyli laptopów czy telefonów, które pracują w naszej organizacji. Przy obecnym poziomie komplikacji ataków nie wystarczy jakikolwiek antywirus. Potrzebujemy złożonych rozwiązań ochronnych, najlepiej wybranych w porozumieniu z partnerem, żeby mieć pewność, że jest to dobrej jakości rozwiązanie uznanego dostawcy. Oprócz tego trzeba spojrzeć, gdzie i jakie dane przetwarzamy, czyli pomyśleć o tym, czy nie dojdzie do ich wycieku. Oczywiście niezwykle istotne zagadnienie to odseparowanie naszej sieci firmowej od internetu, czyli firewalle. Szyfrowanie danych to kolejna sprawa. Te kategorie mógłbym wymieniać długo. Tak naprawdę trzeba usiąść z partnerem, który zapyta: jak prowadzicie biznes, co jest dla was najważniejsze? Co może sparaliżować firmę? Utrata jakich danych sprawi, że stracicie klientów? Co się wydarzy, jeżeli do danych z tego komputera miałyby dostęp osoby trzecie? Zawsze trzeba przeanalizować, jak ten biznes działa, a potem znaleźć najlepsze rozwiązania.

