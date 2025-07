Seeds for the Future to globalna inicjatywa edukacyjna Huawei, która od 2008 roku wspiera młodych ludzi na całym świecie w rozwijaniu ich potencjału w dziedzinie nowoczesnych technologii. Do tej pory w projekcie uczestniczyło ponad 18 000 osób ze 142 krajów, przy współpracy z ponad 500 uczelniami i instytucjami edukacyjnymi na całym świecie. W Polsce program doczekał się 11 edycji, zdobywając uznanie zarówno w środowiskach akademickich, jak i w biznesie.

Podczas intensywnych warsztatów w Chinach uczestnicy będą pracować nad najnowszymi zagadnieniami technologicznymi pod okiem ekspertów Huawei – od sztucznej inteligencji, przez 5G i chmurę obliczeniową, aż po zieloną energię i cyfrową transformację energetyki. Program obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i realizację projektów w międzynarodowych zespołach, od fazy prototypowania po prezentacje przed potencjalnymi inwestorami.

Tech4Good: technologie na rzecz lepszego jutra

Kluczowym elementem projektu jest konkurs Tech4Good, który od 2021 roku inspiruje młodych ludzi do opracowywania rozwiązań mających pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Uczestnicy z całego świata łączą siły, by odpowiedzieć na wyzwania współczesności i pokazać, jak technologia może służyć ludziom oraz planecie.

Polskie zespoły od lat wyróżniają się w tym obszarze kreatywnością i innowacyjnym podejściem. W lipcu 2024 roku dziesięcioro polskich studentów wzięło udział w europejskiej odsłonie programu w Rzymie. Ich projekty – Sie-ma (aplikacja wspierająca zdrowie psychiczne) oraz Beelivers (system ochrony pszczół) – zostały uznane za jedne z najlepszych w Europie. Kilka miesięcy wcześniej polski zespół Carely dotarł do globalnego finału z rozwiązaniem ułatwiającym komunikację osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom.

„Seeds For The Future to nie tylko program edukacyjny, ale globalna platforma, która pozwala młodym ludziom realizować innowacyjne projekty, rozwijać kompetencje przywódcze i otwierać się na międzynarodową karierę. Cieszymy się z tego, że coraz więcej studentów z Polski dołącza do tej inicjatywy i zdobywa bezcenne doświadczenie. Naszą misją jest tworzenie szans w branży technologicznej dla każdego, niezależnie od okoliczności i miejsca, z którego startuje. Seeds for the Future umożliwia najzdolniejszym polskim studentom realizację własnych pomysłów, zdobycie międzynarodowego uznania i zbudowania relacji, które będą procentować w ich dalszej karierze” – podkreśla Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska.

Jak dołączyć do Seeds for the Future 2025?

Do udziału w Seeds for the Future 2025 mogą zgłaszać się studentki i studenci wszystkich polskich uczelni, wyróżniający się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, wysoką średnią ocen oraz silną motywacją do rozwoju w obszarze nowoczesnych technologii. W procesie rekrutacyjnym najważniejsze jest uzasadnienie chęci uczestnictwa w programie.

Aby aplikować, należy przygotować CV z aktualnym wykazem ocen oraz list motywacyjny lub krótkie nagranie wideo. Rekrutacja prowadzona jest we współpracy z uczelniami i partnerami edukacyjnymi. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca.

Zostań częścią technologicznej przyszłości!

Seeds for the Future to nie tylko intensywny kurs technologiczny, ale także bilet do świata innowacji, międzynarodowych kontaktów i realizacji własnych pomysłów. Jeśli planujesz karierę w ICT, chcesz mieć wpływ na przyszłość technologii i poznać ludzi o podobnych ambicjach – ten program jest właśnie dla Ciebie.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://seedsforthefuture.pl/biezaca-edycja#aplikuj

------

HUAWEI to światowy lider w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem firmy jest zapewnienie wysokiej jakości łączności dla użytkowników na całym świecie. W tym celu firma wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez prowadzenie z nim dialogu oraz ścisłą współpracę z przedstawicielami branży. Dzięki wysokim inwestycjom w badania i rozwój oraz strategii zorientowanej na klienta, a także otwartemu partnerstwu, tworzy zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne typu end-to-end, umożliwiając klientom przewagę konkurencyjną w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, sieciowej oraz cloud computingu. Ponad 180 tys. pracowników Huawei jest zaangażowanych w tworzenie nowatorskich rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw oraz użytkowników, które są wykorzystywane w ponad 170 krajach, docierając tym samym do jednej trzeciej populacji świata. Marka Huawei została założona w 1987 roku i w całości jest własnością pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.huawei.com lub obserwuj nas na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.facebook.com/HuaweiPL

http://www/youtube.com/Huawei

Materiał Partnera