27 maja w Paryżu światową premierę miał realme GT 7 Dream Edition – najnowszy smartfon chińskiej marki w specjalnej limitowanej edycji, inspirowanej światem Formuły 1.

realme GT 7 Dream Edition został zaprojektowany bez kompromisów. Chodzi zarówno o jego specyfikację techniczną i użyte materiały, jak i unikatowy wygląd.

Prace nad smartfonem zostały zdeterminowane przez ambitne podejście obu stron – innowacyjnego producenta smartfonów i team oparty na dziedzictwie F1. Efekt? Urządzenie łączące w sobie wyścigowe dziedzictwo i flagowe osiągi. To coś więcej niż telefon – to zobowiązanie do szybkości i wydajności oraz symbol dążenia do doskonałego wzornictwa.

Nadchodzi 2025 flagship killer

GT 7 Dream Edition (edycja marzeń) ma wymiary 162,42×76,13×8,73 mm i waży 211 g. Dysponuje pamięcią 16 GB+512 GB.

Urządzenie kontynuuje flagową tradycję wydajności serii realme GT: zadebiutowało z procesorem MediaTek Dimensity 9400e – plasującym się wśród trzech najlepszych procesorów dla urządzeń z systemem Android w Europie. Jednocześnie smartfon został zaprojektowany z myślą o wydajności, dlatego wykorzystuje w pełni wielordzeniowy procesor oraz technologię GT Boost, aby utrzymać 120 klatek na sekundę w grach, optymalizując przy tym wydajność energetyczną.

Urządzenie ma wyświetlacz AMOLED COP o przekątnej 6,78 cala. Jego rozdzielczość to 2780×1264, a częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Ekran wykorzystuje technologię HDR 10+, wspiera też system Dolby Vision. Kontrast to 5000000:1, a jasność 600/1600/6000 nitów.

Warto dodać, że smartfon łączy w sobie moc klasy konsolowej z innowacyjną technologią chłodzenia IceSense Graphene, zapewniając rozpraszanie ciepła w zakresie 360° dla ciągłej wysokiej wydajności. Unikatowe zastosowanie grafenu w części tylnej obudowy nie jest przypadkowe. Ten zaawansowany technologicznie materiał odpowiada za zwiększoną odporność plecków smartfona, jak też wspomaga rozpraszanie ciepła, dzięki czemu nawet podczas dłuższej sesji gamingowej czy intensywnego użytkowania telefon pozostaje chłodny i przyjemny w dotyku. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą zarówno o fanach rozrywki, jak i entuzjastach technologii i produktywności.

Zresztą zasilanie to kolejny mocny atut GT 7 Dream Edition. Na pokładzie mamy baterię o pojemności 7000 mAh, obsługującą ładowanie 120 W, co zapewnia dwa dni wytrzymałości oraz ładowanie do pełna w zaledwie 40 minut. Parametry te zostały potwierdzone przez białą księgę TÜV Rheinland dotyczącą technologii baterii.

Jeśli chodzi o zdjęcia i filmy, GT 7 Dream Edition ma tu naprawdę wiele do zaoferowania. Główny aparat to IMX906, który umożliwia robienie zdjęć o rozdzielczości 50 MP, podobnie jak teleobiektyw, a ultraszerokokątny obiektyw ma matrycę 8 MP. Z kolei aparat przedni to IMX 615, którym można robić zdjęcia o rozdzielczości 32 MP.

Natomiast jeśli chodzi o filmy, otrzymujemy możliwość nagrywania wideo w jakości 4K z częstością 120 klatek na sekundę, tryb slo-mo, jakość do 4K przy 60 klatkach na sekundę w trybie Dolby Vision. Tryb podwodny oraz aparat przedni oferują jakość 4K przy 60 klatkach na sekundę.

Design z dziedzictwem F1

Ale to oczywiście nie wszystko. Swoją unikatowość GT 7 Dream Edition zawdzięcza bowiem także wyglądowi. Wzrok przyciąga już sam kolor: to niepowtarzalny odcień zieleni Aston Martin Racing Green.

Plecki telefonu układają się w aerodynamiczne linie Flow Lines Design, będące odzwierciedleniem opływowych linii bolidów teamu Aston Martin Formula One®. Doskonale współgrają one z sygnałami haptycznymi 3D telefonu.

Pośrodku plecków ulokowane zostało ikoniczne – liczące sobie w tej formie niemal 100 lat – logo Aston Martin z charakterystycznymi skrzydłami. Zostało ono wykonane przy wykorzystaniu niezwykle precyzyjnego trzywarstwowego procesu grawerniczego; każda warstwa ma zaledwie 0,1 mm grubości.

Partnerstwo napędzane marzeniami

Nabywcy GT 7 Dream Edition otrzymują go w specjalnie zaprojektowanym opakowaniu w kolorze Aston Martin Racing Green, z logo Aston Martin. Rozpakowanie zakupu nawiązuje do otwierających się skrzydeł w logo, a telefon wraz z akcesoriami znajduje się w amortyzowanej szufladce, co również jest nawiązaniem do motoryzacji.

Ogłoszenie strategicznego partnerstwa realme i Aston Martin Aramco Formula One Team, które zostało zawarte na trzy lata, nastąpiło zaledwie kilka dni temu. Obie strony podkreślały wartość, jaką wniesie dla fanów wyścigów i technologii.

Jak podkreśliło realme, współpraca z Aston Martin Formula One® Team – legendarną marką znaną z precyzyjnej inżynierii, wysokiej wydajności i kultowego designu – oznacza odważne kroki w stronę zapewnienia niezrównanych wrażeń technologicznych kolejnemu pokoleniu.

Pierwszy efekt partnerstwa już jest. realme GT 7 Dream Edition to smartfon marzeń nie tylko dla fanów wysokiej wydajności i miłośników sportów motorowych, w szczególności Formuły 1. Jest to również doskonała okazja dla wyrażenia siebie przez wszystkich, którzy chcą się wyróżnić, dla których ważny jest indywidualny, wysmakowany styl. Smartfon jest dostępny w cenie 3999 zł.

Na tym jednak nie koniec. Umowa o partnerstwie przewiduje, że realme i Aston Martin Formula One® Team będą opracowywać dwa modele smartfonów rocznie. Dzięki temu każdy fan technologii, designu i elitarnych wyścigów może mieć zawsze przy sobie smartfon łączący najnowsze rozwiązania ze świata smartfonów z dziedzictwem F1 i wyrażający sportową pasję.

